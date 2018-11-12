Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым
Сторонников традиционных ценностей в Европе приравняют к террористам?
Президент спросит у правительства о мусоре
«Составление списков не имеет ничего общего с демократией»: Путин — о действиях ...
Главная / Политика

Зависимость от доллара является проблемой суверенитета Евросоюза - Макрон

12 ноября 2018, 07:54  •  85 • Политика
Доллар вследствие своей силы имеет международную экстерриториальность, такое заявление сделал глава Франции.
Страны Евросоюза пока так и не смогли представить доллару адекватную альтернативу, поэтому остаются чрезмерно зависимы от него. Такое заявление сделал глава Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN в воскресенье.
Президенту Франции задали вопрос о том, собирается ли Евросоюз представить альтернативу доллару в качестве ответа на выход США из ядерной сделки с Ираном. «Я думаю, на сегодняшний день у Европы нет ясной альтернативы доллару», - возразил Макрон.
По словам французского лидера, доллар вследствие своей силы фактически имеет международную экстерриториальность. Пока европейским лидерам не удалось сделать евро таким же сильным, как доллар, пояснил он.
«Мы хорошо поработали в лучшие годы, однако этого до сих пор недостаточно», - отметил глава Франции. По словам Макрона, ЕС слишком зависим, и это является проблемой с точки зрения суверенитета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
11 ноября 2018, 18:54
Россия могла «сломать» GPS в ходе учений НАТО - глава правительства Финляндии
11 ноября 2018, 22:09
«Фрау Меркель» помешала: На Украине пояснили провал вступления в НАТО
11 ноября 2018, 22:09
Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым

12 ноября 2018, 07:54
Трюдо — Путину: Россия представлена здесь, чтобы говорить о мире
11 ноября 2018, 09:09
В Хакасии на выборах с единственным кандидатом спрогнозировали высокую явку
11 ноября 2018, 18:54
Путин и Трамп в Париже будут говорить и закусывать
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
10 ноября 2018, 02:28
В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.