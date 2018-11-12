Зависимость от доллара является проблемой суверенитета Евросоюза - Макрон

Страны Евросоюза пока так и не смогли представить доллару адекватную альтернативу, поэтому остаются чрезмерно зависимы от него. Такое заявление сделал глава Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN в воскресенье.

Президенту Франции задали вопрос о том, собирается ли Евросоюз представить альтернативу доллару в качестве ответа на выход США из ядерной сделки с Ираном. «Я думаю, на сегодняшний день у Европы нет ясной альтернативы доллару», - возразил Макрон.

По словам французского лидера, доллар вследствие своей силы фактически имеет международную экстерриториальность. Пока европейским лидерам не удалось сделать евро таким же сильным, как доллар, пояснил он.

«Мы хорошо поработали в лучшие годы, однако этого до сих пор недостаточно», - отметил глава Франции. По словам Макрона, ЕС слишком зависим, и это является проблемой с точки зрения суверенитета.