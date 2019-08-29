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Зависимость Незалежной: Как Украина не сумела избавиться от импорта из России

29 августа 2019, 04:54  •  65 • В мире
Армия Незалежной по-прежнему зависит от российских комплектующих. Как завила нардеп Анна Коваленко, местным производителям удалось заместить лишь 60 процентов комплектующих, а вот остальным 40 процентам не нашлось замены.
Сорок процентов деталей для оборонной промышленности так и не удалось заменить не российскими аналогами. Об этом сообщила нардеп от партии "Слуга народа" Анна Коваленко. По ее словам, замена была найдена лишь для 60 процентов техники.
А вот в остальном "Укроборонпром" не сумел решить опрос импортозамещения, передаёт "Утро.ру".
Чтобы снизить процент закупок российских деталей, нужно усилить контроль за коррупцией. В частности, заметила она, при закупке российских комплектующих возникают коррупционные риски. А значит, пояснила она, важен контроль за этой сферой со стороны силовиков.
Помимо этого, отметила Коваленко, импортозамещением заниматься нужно, когда техники, подобной российской, много, так как тогда это экономически оправдано. Если же речь идет о единичных образцах, тогда можно импортировать технику из РФ.
Представитель "Слуги народа" отметила, что речь идет, прежде всего, о военной авиационной технике, серийно производимой в России.

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