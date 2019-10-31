Завидуйте молча

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon ("преступник". — Прим. ред.). Как пишет журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике, в период разработки машине дали временное имя Frazor (близкое по значению к слову "изматывать"), однако для серии его сменили.