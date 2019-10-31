Завидуйте молча

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31 октября 2019, 17:09  •  107 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon ("преступник". — Прим. ред.). Как пишет журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике, в период разработки машине дали временное имя Frazor (близкое по значению к слову "изматывать"), однако для серии его сменили.

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