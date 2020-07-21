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Завет Медведева не уходить в офлайн восприняли неоднозначно: "Ради такого же загара?"
21 июля 2020, 18:00 • 93 • Политика
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил молодым "единороссам", почему нельзя полностью уходить в виртуальный мир. По его словам, в противном случае "карьера очень быстро завершится". "Оставаться в офлайне стоит хотя бы ради такого загара, как у зампреда Совета безопасности", - заметил между тем один из Telegram-каналов.
Бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет молодым депутатам "Единой России".
Он пообщался с начинающими "единороссами" в рамках совещания, которое проходило по видеосвязи. Медведев объяснил, чего делать нельзя, если есть уверенное стремление развиваться в профессиональной деятельности.
Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК" обратил внимание на внешний вид бывшего главы правительства, который словно недавно вернулся из отдыха.
"Оставаться в офлайне стоит хотя бы ради такого загара, как у зампреда Совета безопасности", - написал автор Telegram-ресурса.
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