Завет Медведева не уходить в офлайн восприняли неоднозначно: "Ради такого же загара?"

Бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет молодым депутатам "Единой России".

Он пообщался с начинающими "единороссами" в рамках совещания, которое проходило по видеосвязи. Медведев объяснил, чего делать нельзя, если есть уверенное стремление развиваться в профессиональной деятельности.

Полностью в виртуальный мир не уходите. Иначе ваша карьера очень быстро завершится, - заявил он.

Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК" обратил внимание на внешний вид бывшего главы правительства, который словно недавно вернулся из отдыха.

"Оставаться в офлайне стоит хотя бы ради такого загара, как у зампреда Совета безопасности", - написал автор Telegram-ресурса.