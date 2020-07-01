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Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"

01 июля 2020, 01:00  •  67 • Политика
Ведущий авторской программы на телеканале Царьград Иван Кондаков огласил завещание Бориса Ельцина против поправок в Конституцию России. "Молчать совершенно стало невмочь", - поёт Кондаков. Впрочем, с ним вы наверняка знакомы ещё и по песне Жоры Жирова.
Ведущий авторской программы на телеканале Царьград Иван Кондаков оглашает завещание экс-президента Бориса Ельцина о том, почему нельзя голосовать за поправки в Конституцию. В песне...
"Дорогие россияне! Прослушайте моё обращение, направленное на принятие вами верного решения. Чтобы завтра в свободной стране проснуться, не допустить ни в коем случае смены правильного курса. Вы все хорошо помните наверняка, как были разрушены оковы проклятого Совка. Выполняя цивилизованного мира инструкции, мы написали самую демократическую в мире Конституцию..."
"Борис Николаевич" настаивает, что всё должно остаться как было: "Молчать совершенно мне стало невмочь. Я говорю: от Конституции руки прочь".
В завещании "Борис Николаевич" вспоминает "мирные времена 1990-х", когда "благосостояние было гораздо выше нормы".
"Грозный, Будённовск, весь Дагестан процветали стараниями западных стран. Чтобы поведать миру о нашем прогрессе, наш президент доложил в американском конгрессе - руку на Библии, в сердце свобода, вдохновляясь примером американского народа..." - настаивает герой. Или антигерой?
Тут же стоит вспомнить о приватизации, "достойных людях - владельцах капитала", а также... Слушайте сами. И, кстати, с Иваном Кондаковым вы наверняка знакомы и по песне Жоры Жирова, который, как известно, самый известный в YouTube "борец с режимом".
Авторские передачи Ивана Кондакова будут выходить на Царьграде каждую субботу. Они так и будут называться: "Жора Жиров против режима".

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