Завеса тайны над «изделием 305» приоткрыта. На что способен грозный взломщик для «Ночного охотника»? • 190 • Аналитика









Тактические ракеты с многодиапазонными головками самонаведения и биспектральными ИК-датчиками — залог успеха ударных операций перспективной армейской авиации. Отечественная ЛМУР даст фору американской JAGM



Во-первых, впервые в истории армейской авиации Воздушно-космических сил России боекомплекты современных ударных вертолётов Ми-28НМ пополнятся многоцелевыми тактическими ракетами, обеспечивающими уничтожение не только поверхностных стационарных и подвижных (наземных и надводных) целей, но и маневрирующих воздушных объектов. Данная возможность будет реализована благодаря высоким летно-техническим качествам «изделия 305», достигаемым за счёт применения аэродинамической схемы «утка» с развитыми носовыми аэродинамическими рулями и мощного заряда РДТТ, а также благодаря оснащению ракеты высокочувствительной мультиспектральной оптико-электронной ГСН с использованием не только полуактивного лазерного и ТВ-/фотоконтрастного датчиков, но и двухдиапазонного матричного ИК-фотоприёмника (средне- и длинноволнового ИК-диапазонов: 3—5 и 8—13 мкм соответственно).



Биспектральные инфракрасные матричные фотоприёмники чаще всего являются основой ГСН управляемых ракет воздушного боя малой и средней дальностей (Р-73РДМ, AIM-9X Block I-III «Sidewinder», MICA-IR и т.д.) и способны селекционировать цели даже с малой инфракрасной сигнатурой на фоне как ИК-ловушек, так и оптико-электронных помех. Более того, основываясь на информацию об оснащении ГСН перспективной ЛМУР телевизионным датчиком с интегрированным терминалом передачи видеоизображения по телеметрическому каналу на борт вертолёта-носителя, можно сделать вывод о ещё более высоком уровне её помехозащищённости, достигаемом благодаря возможности «захвата» силуэта перехватываемой цели (невзирая на любые типы ИК-ловушек и частоту их отстрела), а также возможности коррекции терминального участка траектории ракеты непосредственно с многофункционального пульта ПС-7В.



Во-вторых, благодаря наличию всё той же мультиспектральной ГСН «изделие 305» может атаковать целевой объект в режиме «пустил — забыл» даже в сложной помеховой обстановке, что заметно разгрузит лётчика и оператора-штурмана, позволяя последним акцентировать внимание на преодолении системы ПВО противника и на анализе информации о наземной/надводной и воздушной тактической обстановках, отображаемой на МФИ-10-6М и предоставляемой надвтулочным многофункциональным РЛК Н025 и прицельно-навигационным оптико-электронным комплексом ПрПНК-28.



Напомним, что входящие в штатное снаряжение «Ночных охотников» противотанковые/многоцелевые ракеты 9М114 «Штурм-В», 9М120М/Ф «Атака-В» и «Хризантема-ВМ», обладающие полуавтоматической радиокомандной системой наведения, исключают реализацию режима «пустил — забыл». Сразу после выхода данных ПТУРС из ТПК операторы-штурманы вынуждены удерживать фиксированный прицельный маркер/метку на визируемой оптико-электронным комплексом цели вплоть до поражения. Подобная методика не позволяет лётчикам своевременно уводить винтокрылые машины из секторов обзора радиолокационных обнаружителей и РЛС целеуказания зенитно-ракетных средств противника, прикрывающих целевой объект.



В-третьих, благодаря достаточно большому твердотопливному заряду РДТТ и отличным лётно-техническим характеристикам, «изделие 305» способно атаковать наземные/надводные цели на удалении до 25 км с углами пикирования более 60—70 градусов. Данные качества передовых ЛМУР избавят лётчиков и операторов-штурманов Ми-28НМ от необходимости входить в радиусы действия таких ЗРК малой и средней дальности, как «Avenger», IM-SHORAD, VL-MICA и «SPIDER-SR»; позволят атаковать танки и тяжелые БМП противника в наиболее уязвимые участки верхней проекции; а также обеспечат возможность нанесения ударов по самоходным ЗРК противника из расположенных в верхней полусфере «мёртвых воронок» (конусовидных пространственных зон находящихся вне секторов обзора электронно-оптических и радиолокационных средств сопровождения и наведения).



И наконец, в-четвёртых, за счёт больших углов пикирования на цель «изделие 305» сможет без затруднений «прорываться» через ближний противоснарядный заслон распиаренных в израильских и западных СМИ комплексов активной защиты «Iron Fist» и «Trophy», инфракрасные и АФАР-датчики которого имеют лишь 70-градусный сектор обзора в угломестной плоскости. По сути, в скором времени Ми-28НМ получат более маневренный (за счёт носовых аэродинамических рулей большей площади) концептуальный аналог американской многоцелевой тактической ракеты JAGM, разработанной военно-промышленной корпорацией «Lockheed Martin». Бесспорно, недавно опубликованные телеканалом «Звезда» эксклюзивные кадры успешных натурных испытаний перспективной лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР, «изделие 305») для оснащения модернизированного ударно-разведывательного вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник» произвели настоящий фурор как в российских экспертных кругах, так и в среде обозревателей-любителей отечественной военной техники. Опираясь на информацию, озвученную генконструктором АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля» Виталием Щербиной в эфире программы «Военная приёмка», а также на примерные массогабаритные показатели и аэродинамическую схему опытного образца новой тактической ракеты, запечатлённого на видео в момент перемещения с транспортной тележки на узел подвески «Ночного хищника», можно сделать несколько фундаментальных выводов.Во-первых, впервые в истории армейской авиации Воздушно-космических сил России боекомплекты современных ударных вертолётов Ми-28НМ пополнятся многоцелевыми тактическими ракетами, обеспечивающими уничтожение не только поверхностных стационарных и подвижных (наземных и надводных) целей, но и маневрирующих воздушных объектов. Данная возможность будет реализована благодаря высоким летно-техническим качествам «изделия 305», достигаемым за счёт применения аэродинамической схемы «утка» с развитыми носовыми аэродинамическими рулями и мощного заряда РДТТ, а также благодаря оснащению ракеты высокочувствительной мультиспектральной оптико-электронной ГСН с использованием не только полуактивного лазерного и ТВ-/фотоконтрастного датчиков, но и двухдиапазонного матричного ИК-фотоприёмника (средне- и длинноволнового ИК-диапазонов: 3—5 и 8—13 мкм соответственно).Биспектральные инфракрасные матричные фотоприёмники чаще всего являются основой ГСН управляемых ракет воздушного боя малой и средней дальностей (Р-73РДМ, AIM-9X Block I-III «Sidewinder», MICA-IR и т.д.) и способны селекционировать цели даже с малой инфракрасной сигнатурой на фоне как ИК-ловушек, так и оптико-электронных помех. Более того, основываясь на информацию об оснащении ГСН перспективной ЛМУР телевизионным датчиком с интегрированным терминалом передачи видеоизображения по телеметрическому каналу на борт вертолёта-носителя, можно сделать вывод о ещё более высоком уровне её помехозащищённости, достигаемом благодаря возможности «захвата» силуэта перехватываемой цели (невзирая на любые типы ИК-ловушек и частоту их отстрела), а также возможности коррекции терминального участка траектории ракеты непосредственно с многофункционального пульта ПС-7В.Во-вторых, благодаря наличию всё той же мультиспектральной ГСН «изделие 305» может атаковать целевой объект в режиме «пустил — забыл» даже в сложной помеховой обстановке, что заметно разгрузит лётчика и оператора-штурмана, позволяя последним акцентировать внимание на преодолении системы ПВО противника и на анализе информации о наземной/надводной и воздушной тактической обстановках, отображаемой на МФИ-10-6М и предоставляемой надвтулочным многофункциональным РЛК Н025 и прицельно-навигационным оптико-электронным комплексом ПрПНК-28.Напомним, что входящие в штатное снаряжение «Ночных охотников» противотанковые/многоцелевые ракеты 9М114 «Штурм-В», 9М120М/Ф «Атака-В» и «Хризантема-ВМ», обладающие полуавтоматической радиокомандной системой наведения, исключают реализацию режима «пустил — забыл». Сразу после выхода данных ПТУРС из ТПК операторы-штурманы вынуждены удерживать фиксированный прицельный маркер/метку на визируемой оптико-электронным комплексом цели вплоть до поражения. Подобная методика не позволяет лётчикам своевременно уводить винтокрылые машины из секторов обзора радиолокационных обнаружителей и РЛС целеуказания зенитно-ракетных средств противника, прикрывающих целевой объект.В-третьих, благодаря достаточно большому твердотопливному заряду РДТТ и отличным лётно-техническим характеристикам, «изделие 305» способно атаковать наземные/надводные цели на удалении до 25 км с углами пикирования более 60—70 градусов. Данные качества передовых ЛМУР избавят лётчиков и операторов-штурманов Ми-28НМ от необходимости входить в радиусы действия таких ЗРК малой и средней дальности, как «Avenger», IM-SHORAD, VL-MICA и «SPIDER-SR»; позволят атаковать танки и тяжелые БМП противника в наиболее уязвимые участки верхней проекции; а также обеспечат возможность нанесения ударов по самоходным ЗРК противника из расположенных в верхней полусфере «мёртвых воронок» (конусовидных пространственных зон находящихся вне секторов обзора электронно-оптических и радиолокационных средств сопровождения и наведения).И наконец, в-четвёртых, за счёт больших углов пикирования на цель «изделие 305» сможет без затруднений «прорываться» через ближний противоснарядный заслон распиаренных в израильских и западных СМИ комплексов активной защиты «Iron Fist» и «Trophy», инфракрасные и АФАР-датчики которого имеют лишь 70-градусный сектор обзора в угломестной плоскости. По сути, в скором времени Ми-28НМ получат более маневренный (за счёт носовых аэродинамических рулей большей площади) концептуальный аналог американской многоцелевой тактической ракеты JAGM, разработанной военно-промышленной корпорацией «Lockheed Martin». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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