Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А могли бы и надавить на Россию": Рекомендовано приостановить участие...
Евросоюз зашёл в тупик
В Гагаузии на выборах башкана победила Ирина Влах
Россия предложила США сделку: Пилота Ярошенко хотят обменять на арестованного ам...
Главная / Аналитика

Завеса тайны над «изделием 305» приоткрыта. На что способен грозный взломщик для «Ночного охотника»?

01 июля 2019, 16:54  •  190 • Аналитика
Бесспорно, недавно опубликованные телеканалом «Звезда» эксклюзивные кадры успешных натурных испытаний перспективной лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР, «изделие 305») для оснащения модернизированного ударно-разведывательного вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник» произвели настоящий фурор как в российских экспертных кругах, так и в среде обозревателей-любителей отечественной военной техники. Опираясь на информацию, озвученную генконструктором АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля» Виталием Щербиной в эфире программы «Военная приёмка», а также на примерные массогабаритные показатели и аэродинамическую схему опытного образца новой тактической ракеты, запечатлённого на видео в момент перемещения с транспортной тележки на узел подвески «Ночного хищника», можно сделать несколько фундаментальных выводов.




Тактические ракеты с многодиапазонными головками самонаведения и биспектральными ИК-датчиками — залог успеха ударных операций перспективной армейской авиации. Отечественная ЛМУР даст фору американской JAGM



Во-первых, впервые в истории армейской авиации Воздушно-космических сил России боекомплекты современных ударных вертолётов Ми-28НМ пополнятся многоцелевыми тактическими ракетами, обеспечивающими уничтожение не только поверхностных стационарных и подвижных (наземных и надводных) целей, но и маневрирующих воздушных объектов. Данная возможность будет реализована благодаря высоким летно-техническим качествам «изделия 305», достигаемым за счёт применения аэродинамической схемы «утка» с развитыми носовыми аэродинамическими рулями и мощного заряда РДТТ, а также благодаря оснащению ракеты высокочувствительной мультиспектральной оптико-электронной ГСН с использованием не только полуактивного лазерного и ТВ-/фотоконтрастного датчиков, но и двухдиапазонного матричного ИК-фотоприёмника (средне- и длинноволнового ИК-диапазонов: 3—5 и 8—13 мкм соответственно).

Биспектральные инфракрасные матричные фотоприёмники чаще всего являются основой ГСН управляемых ракет воздушного боя малой и средней дальностей (Р-73РДМ, AIM-9X Block I-III «Sidewinder», MICA-IR и т.д.) и способны селекционировать цели даже с малой инфракрасной сигнатурой на фоне как ИК-ловушек, так и оптико-электронных помех. Более того, основываясь на информацию об оснащении ГСН перспективной ЛМУР телевизионным датчиком с интегрированным терминалом передачи видеоизображения по телеметрическому каналу на борт вертолёта-носителя, можно сделать вывод о ещё более высоком уровне её помехозащищённости, достигаемом благодаря возможности «захвата» силуэта перехватываемой цели (невзирая на любые типы ИК-ловушек и частоту их отстрела), а также возможности коррекции терминального участка траектории ракеты непосредственно с многофункционального пульта ПС-7В.

Во-вторых, благодаря наличию всё той же мультиспектральной ГСН «изделие 305» может атаковать целевой объект в режиме «пустил — забыл» даже в сложной помеховой обстановке, что заметно разгрузит лётчика и оператора-штурмана, позволяя последним акцентировать внимание на преодолении системы ПВО противника и на анализе информации о наземной/надводной и воздушной тактической обстановках, отображаемой на МФИ-10-6М и предоставляемой надвтулочным многофункциональным РЛК Н025 и прицельно-навигационным оптико-электронным комплексом ПрПНК-28.

Напомним, что входящие в штатное снаряжение «Ночных охотников» противотанковые/многоцелевые ракеты 9М114 «Штурм-В», 9М120М/Ф «Атака-В» и «Хризантема-ВМ», обладающие полуавтоматической радиокомандной системой наведения, исключают реализацию режима «пустил — забыл». Сразу после выхода данных ПТУРС из ТПК операторы-штурманы вынуждены удерживать фиксированный прицельный маркер/метку на визируемой оптико-электронным комплексом цели вплоть до поражения. Подобная методика не позволяет лётчикам своевременно уводить винтокрылые машины из секторов обзора радиолокационных обнаружителей и РЛС целеуказания зенитно-ракетных средств противника, прикрывающих целевой объект.

В-третьих, благодаря достаточно большому твердотопливному заряду РДТТ и отличным лётно-техническим характеристикам, «изделие 305» способно атаковать наземные/надводные цели на удалении до 25 км с углами пикирования более 60—70 градусов. Данные качества передовых ЛМУР избавят лётчиков и операторов-штурманов Ми-28НМ от необходимости входить в радиусы действия таких ЗРК малой и средней дальности, как «Avenger», IM-SHORAD, VL-MICA и «SPIDER-SR»; позволят атаковать танки и тяжелые БМП противника в наиболее уязвимые участки верхней проекции; а также обеспечат возможность нанесения ударов по самоходным ЗРК противника из расположенных в верхней полусфере «мёртвых воронок» (конусовидных пространственных зон находящихся вне секторов обзора электронно-оптических и радиолокационных средств сопровождения и наведения).

И наконец, в-четвёртых, за счёт больших углов пикирования на цель «изделие 305» сможет без затруднений «прорываться» через ближний противоснарядный заслон распиаренных в израильских и западных СМИ комплексов активной защиты «Iron Fist» и «Trophy», инфракрасные и АФАР-датчики которого имеют лишь 70-градусный сектор обзора в угломестной плоскости. По сути, в скором времени Ми-28НМ получат более маневренный (за счёт носовых аэродинамических рулей большей площади) концептуальный аналог американской многоцелевой тактической ракеты JAGM, разработанной военно-промышленной корпорацией «Lockheed Martin».
Евгений Даманцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



190
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 17:24
Бензиновый кризис случится не завтра
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
01 июля 2019, 16:54
Завеса тайны над «изделием 305» приоткрыта. На что способен грозный взломщик для «Ночного охотника»?
01 июля 2019, 07:09
Пенсионеры и цены: ни догнать, ни перегнать
01 июля 2019, 07:09
Игра в демократию. Как Климкин мечтает стать безработным
29 июня 2019, 12:24
Развал США произойдёт руками Британии
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-минист...
01 июля 2019, 00:39
Слишком много желающих: что России грозит в Арктике
01 июля 2019, 00:24
«Понравиться зарубежным партнёрам»: кому и как команда Зеленского хочет «продать» Укр...
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмир...
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске сво...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
27 июня 2019, 18:39
Операция, предоставившая Москве критические технологии радара MFAS и сорвавшая удар по Ирану
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
25 июня 2019, 17:39
«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
26 июня 2019, 22:54
Делегации семи стран приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за России
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.