«Завершены молекулярно-генетические экспертизы»: опознаны все погибшие в авиакатастрофе SSJ-100 россияне

Специалисты завершили идентификацию 40 из 41 погибшего в авиакатастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Для этого в рамках расследования уголовного дела были проведены молекулярно-генетические экспертизы останков. Работы по подтверждению личности ещё одного погибшего — гражданина Соединённых Штатов — завершатся в ближайшее время, сообщили в Следственном комитете России. Вместе с тем в понедельник, 13 мая, из больницы выписали первого пострадавшего в результате ЧП. В медицинских учреждениях Москвы (НИИ Склифосовского и НИИ Вишневского) остаются четыре члена экипажа и пятеро пассажиров, двое из них — в тяжёлом состоянии.

Специалистам удалось установить личности 40 из 41 погибшего при аварийной посадке самолёта Sukhoi Superjet 100-95B в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, комментируя ход расследования авиационного происшествия.

«В рамках уголовного дела завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы. Работа по идентификации ещё одного погибшего — гражданина США — будет завершена в ближайшее время», — рассказала Петренко.

По её словам, в рамках продолжающегося расследования были допрошены пострадавшие в результате авиакатастрофы, персонал аэропорта, сотрудники «Аэрофлота» и другие лица, которые могут располагать значимой информацией. Кроме того, в различных службах Шереметьева и ПАО «Аэрофлот» было проведено изъятие документов, которые касаются ЧП.

«Назначены и иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего и сделать выводы о причастности конкретных лиц к совершению преступления», — отметили в СКР.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава сообщили о состоянии пострадавших во время катастрофы SSJ-100. В лечебных учреждениях по-прежнему остаются девять человек, двое из них — в тяжёлом состоянии. Так, в НИИ Склифосовского находятся четыре члена экипажа в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному, ещё одна женщина — в тяжёлом состоянии, но в сознании.

В НИИ Вишневского остаются четверо пассажиров: один — в тяжёлом состоянии ближе к средней тяжести, три человека — в состоянии средней тяжести, близком к удовлетворительному.

Ещё одного пострадавшего, который проходил лечение в клинике ФМБА, медики выписали в понедельник, 13 мая, в удовлетворительном состоянии.

«Трое пациентов — в удовлетворительном состоянии, они продолжают плановое лечение. Одна пациентка — средней тяжести, пока она находится в палате реанимации и интенсивной терапии, но её состояние улучшается, и в ближайшее время ожидается её перевод в отделение», — рассказал РИА Новости глава Ожогового центра Института хирургии им. А.В. Вишневского Андрей Алексеев.

На фоне продолжающегося расследования обстоятельств трагедии 5 мая обращают на себя внимание участившиеся сообщения о проблемах, с которыми сталкиваются эксплуатанты SSJ-100. Речь идёт о десятках отменённых рейсов на самолётах этого типа, замене бортов по техническим причинам и случаях возврата лайнеров в аэропорты вылета.

Однако о временной приостановке полётов и тем более прекращении эксплуатации самолётов этого типа речь пока не идёт. Так, вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что для этого пока нет объективных оснований, а окончательные выводы можно будет сделать лишь после публикации результатов работы комиссии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможном прекращении полётов SSJ-100, переадресовал его профильным ведомствам.

«Кремль не имеет полномочий и возможностей (прекращать или. — RT) продолжать эксплуатацию той или иной техники. В том числе авиационной. Это первое. Второе: эта тема, безусловно, должна комментироваться, и вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов специализированных ведомств. В первую очередь это, конечно, Минтранс России», — заявил Песков.

Напомним, что по итогам заседания правительства 7 мая главе Минтранса Евгению Дитриху было поручено представить главе кабмина предложения по совершенствованию порядка авиационных перевозок в России с учётом результатов работы правительственной комиссии по расследованию причин трагедии. В частности, речь идёт о вопросах организационного и технического характера, а также нормативного регулирования этой сферы.

На данный момент следствие рассматривает различные версии авиационного происшествия, жертвами которого стали 40 из 73 пассажиров SSJ-100 и один из пяти членов экипажа. Среди версий — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия.