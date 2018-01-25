Завершено формирование всех региональных штабов Путина

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Формирование всех региональных штабов Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента РФ в качестве самовыдвиженца, завершено. Об этом сообщила в четверг журналистам сопредседатель федерального избирательного штаба Елена Шмелева.

"Накануне вечером полностью завершено формирование всех региональных избирательных штабов кандидата в президенты России Владимира Путина", - проинформировала она.

Шмелева уточнила, что всего открыто 85 штабов - в каждом из субъектов Федерации. "В зависимости от региона штаб возглавляют от двух до пяти сопредседателей", - сказала она, пояснив, что "этот принцип повторяет структуру центрального федерального штаба, во главе которого три сопредседателя".