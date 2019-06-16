Завершенное дело, проблем не наблюдается: Эрдоган уточнил сроки поставок С-400 в Турцию

Российская сторона передаст первую партию ЗРК С-400 Турции уже в первой половине июля 2019 года. Уточненные сроки озвучил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается", - заявил политик журналистам.

Напомним, США пытаются помешать планам Анкары и Москвы. В частности, ранее стало известно о том, что американская сторона отстранила от полетов турецких летчиков, которые проходили подготовку в Штатах по управлению самолетами F-35.

Как заявили власти Турции, действия Вашингтона не соответствуют духу союзнических отношений. При этом в Анкаре ясна дали понять, что действия США не повлияют на планы по закупке российских вооружений.