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Завершенное дело, проблем не наблюдается: Эрдоган уточнил сроки поставок С-400 в Турцию

16 июня 2019, 16:09  •  102 • Политика
Президент Турции уточнил сроки поставок С-400 в Турцию, указав на то, что вопрос о передаче оружия является завершенным делом, а проблем не наблюдается.
Российская сторона передаст первую партию ЗРК С-400 Турции уже в первой половине июля 2019 года. Уточненные сроки озвучил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается", - заявил политик журналистам.
Напомним, США пытаются помешать планам Анкары и Москвы. В частности, ранее стало известно о том, что американская сторона отстранила от полетов турецких летчиков, которые проходили подготовку в Штатах по управлению самолетами F-35.
Как заявили власти Турции, действия Вашингтона не соответствуют духу союзнических отношений. При этом в Анкаре ясна дали понять, что действия США не повлияют на планы по закупке российских вооружений.

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