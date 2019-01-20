Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую...
Французы заставляют японцев объединить Renault и Nissan
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей ...
Усынoвляюсь кaндидатом в Пpeзидeнты
Главная / Политика

Завершение "Северного потока - 2″ спасет Украину от войны с Россией - эксперт

20 января 2019, 11:54  •  227 • Политика
Политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что если газопровод "Северный поток - 2" будет построен, то это спасёт украинское государство от войны с Россией.
Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина" рассказал об условиях, при которых начнётся война. Он считает, что нельзя будет избежать вооружённого конфликта государств, если газопровод "Северный поток - 2″ не будет построен.
Объясняет он свое утверждение следующим. В Кремле понимают, что если американцы зайдут на Украину - станут контролировать власть и газотранспортную систему. Раимов говорит, что они смогут в любой момент перекрыть вентиль и начать поставлять свой сланцевый газ в Европу. Такой исход событий значил бы для России потерю десятков миллиардов долларов, заключает политтехнолог.
При таком раскладе, считает эксперт, для России это большие стратегические риски, и у Москвы останется только вариант - начать войну. А если РФ проведет "Северный поток - 2″, то никаких проблем не будет ни у Москвы, ни у Киева.
Ранее глава МИД Германии заявил, что в строительство газопровода "Северный поток - 2″ вовлечены многие европейские страны, а не только Германия, потому этот проект нельзя назвать политическим. В немецком МИД также заявили, что никто не сможет остановить "Северный поток - 2″, даже американские санкции. При любых раскладах Россия сможет в одиночку реализовать свой проект.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

227
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 16:24
"Януковичу тоже руки целовали, а потом свергли": В Сети гуляет мем #10eyarschаllange про Порошенко и преклонившуюся пенсионерку
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведении Порошенко в Черкассах
20 января 2019, 11:54
Порошенко имитирует разрыв с Россией ради голосов ультраправых
Загрузка...
20 января 2019, 11:54
Завершение "Северного потока - 2″ спасет Украину от войны с Россией - эксперт
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан "отродясь японским"
19 января 2019, 16:24
Источник CNN в Белом доме под видом сенсации почти повторил сказанное Трампом
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан &q...
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефт...
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубай...
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведен...
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
16 января 2019, 11:39
Пограничники РФ не выпускают журналиста Елена Бойко на Украину, где на неё возбуждены уголовные политических дела
19 января 2019, 00:09
2019 – год коренного перелома для России и Мира. Путин что-то задумал?
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.