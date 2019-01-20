Политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что если газопровод "Северный поток - 2" будет построен, то это спасёт украинское государство от войны с Россией.

Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина" рассказал об условиях, при которых начнётся война. Он считает, что нельзя будет избежать вооружённого конфликта государств, если газопровод "Северный поток - 2″ не будет построен.

Объясняет он свое утверждение следующим. В Кремле понимают, что если американцы зайдут на Украину - станут контролировать власть и газотранспортную систему. Раимов говорит, что они смогут в любой момент перекрыть вентиль и начать поставлять свой сланцевый газ в Европу. Такой исход событий значил бы для России потерю десятков миллиардов долларов, заключает политтехнолог.

При таком раскладе, считает эксперт, для России это большие стратегические риски, и у Москвы останется только вариант - начать войну. А если РФ проведет "Северный поток - 2″, то никаких проблем не будет ни у Москвы, ни у Киева.

Ранее глава МИД Германии заявил, что в строительство газопровода "Северный поток - 2″ вовлечены многие европейские страны, а не только Германия, потому этот проект нельзя назвать политическим. В немецком МИД также заявили, что никто не сможет остановить "Северный поток - 2″, даже американские санкции. При любых раскладах Россия сможет в одиночку реализовать свой проект.