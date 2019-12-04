Завершается эпоха Меркель – уходят в прошлое привычные политические альянсы

О новом руководстве и новом курсе СДПГ

Прошедшие 30 ноября выборы руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) принесли неожиданные результаты.

Сопредседателями партии стали малоизвестные политики – министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Саския Эскен. Окончательно их должен утвердить съезд партии 7 декабря.

Новый дуэт с места в карьер объявил о новом курсе партии и поставил под вопрос «большую коалицию» с ХДС/ХСС. Между тем досрочный выход СДПГ из «большой коалиции» равнозначен внеочередным парламентским выборам в Германии.

Появление в руководстве СДПГ новых лиц – явление закономерное. Партия год за годом теряла доверие избирателей. В мае на выборах в Европарламент она набрала всего 15,8%, что вынудило председателя СДПГ Андреа Налес уйти в отставку. Провал был предсказуем: немецкие социал-демократы давно превратились в младших партнёров, а по сути – в тень ХДС/ХСС, забыв о традициях борьбы за социальное государство в Германии. При хороших показателях роста ВВП и уровня жизни немцы недовольны социальным расслоением, несправедливым распределением национального дохода, появлением прослойки бедных.

Успех новым сопредседателям на выборах партийного руководства принесло их выступление против партийного истеблишмента. На вопрос: «Что СДПГ выиграла от вашего прихода к власти?» Саския Эскен ответила: «Выигрыш заключается в том, что теперь у членов партии будут спрашивать их мнение, это важнейшая часть внутрипартийной демократии».

Заявка на возможный выход из «большой коалиции» прозвучала громко, но для этого партии нужна «маршрутная карта», утверждённая съездом, которой пока нет. Вальтер-Борянс выражается осторожно: «Мы будем не идти, а стремиться идти к выходу из коалиции». Саския Эскен говорит о необходимости «поднять минимальные зарплаты и увеличить государственные инвестиции». Такое заявление противоречит позиции правительства с его принципом «никаких новых государственных долгов», но позволяет составить представление о дальнейших планах тандема: сначала потребовать от правительства невозможного, а затем хлопнуть дверью.

При этом уход в оппозицию создаёт для СДПГ сложности. Считается, что партия сможет удержаться на плаву лишь в сотрудничестве с зелёными и Левой партией. Это рискованная игра, поскольку шансы СДПГ в этом альянсе непонятны. Оба предположительных союзника социал-демократов имеют растущий рейтинг, позволяющий им предложить к выборам кандидатуру канцлера от зелёных. Социал-демократам нужно крепко подумать, какое место они займут в этом раскладе. Во что превратится эта некогда крупнейшая партия, если её рейтинг имеет тенденцию к падению до уровня относительно малочисленной Левой партии (около 10%)? Сложно представить, что социал-демократы захотят стать «замыкающими» во втором эшелоне партий.

Другим событием в политической жизни Германии стало избрание нового сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Чрупала (Tino Chrupalla), который присоединится к прежнему сопредседателю Йоргу Мойтену. Наблюдатели отмечают, что Чрупала замечен в симпатиях к крайне правым и сама «Альтернатива» продолжает праветь. В ряде земельных организаций выборы в руководящие органы выиграли представители так называемого «Крыла» – праворадикальной группировки, а умеренные потерпели поражение. Так, руководитель отделения в Бранденбурге Андреас Кабиц (Andreas Kalbitz) был участником неонацистских организаций, другой функционер, Штефан Прочка (Stephan Protschka), финансировал возведение памятного камня «Корпусу самозащиты и добровольцев» в Польше; этот корпус участвовал в убийствах тысяч польских евреев во время Второй мировой войны. На земельных выборах в восточных землях – Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии – также преобладали представители «Крыла».

Уходящий председатель АдГ Александр Гауланд понимает опасность этой тенденции и призывает партию защищаться от поправения. А самым неожиданным в его аргументах стал тезис о том, что со временем АдГ вступит в сотрудничество с ХДС. Это было бы совершенно невозможно, учитывая, что ХДС, как и другие парламентские партии, не признаёт сотрудничества с АдГ, если бы не намерение нового руководства СДПГ разрушить «большую коалицию». Сформировать однопартийное правительство блок ХДС/ХСС не может уже давно. Так что правые вполне могут потянуться к правым, а левые – к левым.

Пока это предварительная расстановка. В любом случае, как бы ни эволюционировала ситуация перед выборами в бундестаг 2021 года, в Германии начинает формироваться новое соотношение сил. Заканчивается эпоха Ангелы Меркель – уходят в прошлое и привычные альянсы, опираясь на которые фрау бундесканцлерин 14 лет строила свою политику.