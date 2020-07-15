Заверения Минфина не изымать деньги вызвали умиление у людей: "Аж на слезу пробило"

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, пообещал замглавы Минфина Тимур Максимов. Однако заверения чиновника не особо убедили граждан России.

"Блин, аж слеза пробила от такой милости", - иронизирует Иван Шамин.

"Ну раз Минфин обещает, стоит задуматься.... У нас обычно всё наоборот. Один даже на рельсы лечь обещал, если вдруг", - напоминает в комментариях JCH J.

"И до сих пор не компенсировали вклады, которые обесценили в 1991 году", - добавляет Тоя.

"Ну, значит, всё совсем плохо. Раз уже "обещают". А деньги где брать будете? Опять пирамиду гос.облигаций построите?" - интересуется Николай К.