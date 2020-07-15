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Заверения Минфина не изымать деньги вызвали умиление у людей: "Аж на слезу пробило"
15 июля 2020, 22:00 • 47 • Политика
Минфин пообещал не изымать накопления граждан России. "Блин, аж слеза пробила от такой милости", - иронизируют люди в комментариях.
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, пообещал замглавы Минфина Тимур Максимов. Однако заверения чиновника не особо убедили граждан России.
Напомним, что слухи об отъёме сбережений граждан России для покрытия дыр в бюджете появились на фоне выпуска облигаций федерального займа для населения на обновлённых условиях. Однако в Минфине заверили, что вариант с использованием средств населения страны даже не рассматривался.
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