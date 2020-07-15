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Заверения Минфина не изымать деньги вызвали умиление у людей: "Аж на слезу пробило"

15 июля 2020, 22:00  •  47 • Политика
Минфин пообещал не изымать накопления граждан России. "Блин, аж слеза пробила от такой милости", - иронизируют люди в комментариях.
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, пообещал замглавы Минфина Тимур Максимов. Однако заверения чиновника не особо убедили граждан России.
"Блин, аж слеза пробила от такой милости", - иронизирует Иван Шамин.
"Ну раз Минфин обещает, стоит задуматься.... У нас обычно всё наоборот. Один даже на рельсы лечь обещал, если вдруг", - напоминает в комментариях JCH J.
"И до сих пор не компенсировали вклады, которые обесценили в 1991 году", - добавляет Тоя.
"Ну, значит, всё совсем плохо. Раз уже "обещают". А деньги где брать будете? Опять пирамиду гос.облигаций построите?" - интересуется Николай К.
Напомним, что слухи об отъёме сбережений граждан России для покрытия дыр в бюджете появились на фоне выпуска облигаций федерального займа для населения на обновлённых условиях. Однако в Минфине заверили, что вариант с использованием средств населения страны даже не рассматривался.

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