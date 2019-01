«Заведующие цирком — в правительстве США»: глава МИД Венесуэлы о политическом кризисе и переговорах с оппозицией

В эксклюзивном интервью RT министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал политические силы страны сесть за стол переговоров. По его мнению, попытка государственного переворота напрямую управляется Соединёнными Штатами. Как подчеркнул глава МИД, ранее председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, отказался от диалога с властью после консультаций с Вашингтоном. Кроме того, дипломат заявил, что Каракас не станет выполнять требование ряда государств ЕС, которые настаивают на проведении выборов главы Венесуэлы в ближайшие восемь дней.

— Господин Арреаса, правительство говорило с оппозиционером Хуаном Гуаидо после того, как он объявил себя и. о. президента страны?

— Всем было известно о встрече 22 января между Гуаидо, который является председателем Национальной ассамблеи, и профсоюзным лидером Фредди Берналем. Я не знаю, были ли последующие встречи, но тем не менее все должны знать, что мы находимся в постоянном контакте с венесуэльской оппозицией. В декабре мы почти достигли соглашения, в котором они предлагали реактивацию Национальной ассамблеи путём подписания совместного договора. Но когда они провели консультации с Госдепартаментом, с ультраправыми силами Венесуэлы, они от него отказались. Но контакты были всегда.

— Планируете ли сесть за стол переговоров в ближайшее время?

— Если оппозиция будет готова сесть с нами за стол переговоров буквально через полчаса, мы согласимся. На самом деле мы из-за него никогда не вставали. Это оппозиция то садится, то встаёт и уходит, то возвращается. Я бы очень хотел, чтобы они пришли на переговоры, попросили разрешения у своих начальников здесь, в США, и искали бы вместе с нами решение, которое отвечало бы Конституции Венесуэлы. Это прекрасная возможность собраться и, опираясь на положения Конституции, построить совместно политическую дорогу в будущее.

— Господин Арреаса, венесуэльское правительство удивила та поддержка, которую народ выразил 23 января на протестах, организованных оппозицией, в особенности в Каракасе?

— Нас это нисколько не удивило. Вспомните, в нашей стране политические волнения продолжаются с 2001 года. Это революция. Народ Венесуэлы может свободно решать, хочет ли он пойти дорогой революции, левосторонней политики, прогресса или же он хочет пойти по дороге неолиберализма и империализма. Но он может свободно, демократически принимать своё решение. Проводилось много акций протеста и со стороны одного, и со стороны другого сектора. В тот день обе стороны вышли на улицы мирно. Мы не допустили того, чего добивались США. А именно — того, что они сделали в 2002 году. То была трагедия, пролилась кровь, применялось насилие. Но в этот раз всё прошло мирно и, как и всегда, демонстрации были открытыми и свободными.

— Вы были готовы к тому, что Хуан Гуаидо возьмёт на себя роль лидера оппозиции? Вы знали, что это возможно?

— У венесуэльской оппозиции есть свои правила, и председательствовать в Национальной ассамблее, насколько я понимаю, должна была партия «Народная воля». И этот человек имел все шансы стать председателем.

Но я бы не сказал, что его можно назвать лидером, он руководитель венесуэльской оппозиции, которому выпало оказаться в этой ситуации, на него оказывают сильное давление его начальники. The New York Times называет господина Марко Рубио (сенатора США от штата Флорида, Республиканская партия. — RT) — ouster in chief, или «главный путчист».

То давление, которое оказывалось на этого молодого ультраправого депутата, заставило его принимать странные антиконституционные решения, которые, безусловно, могут навредить государственности Венесуэлы, но никаким образом не угрожают управляемости законных институтов власти.

— Вы выступили с критикой европейских государств, которые пошли по стопам Вашингтона, призывая к проведению выборов. Франция, Испания, Великобритания и Германия заявили, что если в стране в течение восьми дней не состоятся выборы, то они признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуаидо. Вы заявили, что правительство отвергает этот ультиматум. Что произойдёт, если эти страны признают Хуана Гуаидо президентом?

— 200 лет назад освободитель Симон Боливар и его поколение революционеров прогнали европейский империализм и колониализм из Венесуэлы. Во-первых, это интервенционизм в высшей степени. Во-вторых, это высокомерно. В-третьих, это противоестественно. Невозможно выдвинуть ультиматум или какие-либо сроки суверенному народу, что «по прошествии восьми дней» и так далее… Единственные, чьего признания и поддержки заслуживает и ищет боливарианская демократия, — это народ Венесуэлы. Остальные нам не интересны.

— Рассматривает ли правительство Венесуэлы возможность разрыва дипломатических отношений с европейскими странами, если они признают Хуана Гуаидо?

— Пока мы сосредоточились на главном руководителе госпереворота, на «заведующих цирком», — правительстве США, господине Трампе и его представителях. Вот где разворачивается главное противостояние, вот где эпицентр конфликта. Но, безусловно, МИД Венесуэлы будет рассматривать каждый случай в отдельности и направит свои рекомендации президенту. Но это второстепенные вопросы, главное — это конфликт, острый спор с главными путчистами, которые находятся в США.

Повторю, мы сконцентрированы на тех, кто всем этим руководит. На этот раз правительство США не просто стоит за государственным переворотом, а возглавляет его. Мы сосредоточены на том, чтобы нейтрализовать атаки Вашингтона, что, в свою очередь, нейтрализует атаки и позиции всех подконтрольных США правительств как в Латинской Америке, так и в Европе.

— На чём в данный момент основывается сотрудничество Венесуэлы и России? Обратился ли Николас Мадуро к Москве с просьбой о военной помощи?

— Всё это слухи. Со времён Уго Чавеса наше сотрудничество с Россией всегда гармонично развивалось и становилось всё более тесным в течение последних лет. Мы думаем, что президенту РФ Владимиру Путину и лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро удалось его поднять на новый уровень. Мы развиваем сотрудничество в экономической, индустриальной, сельскохозяйственной и финансовых сферах, а также военное сотрудничество, которое существовало всегда. С Россией у нас сложились дружественные отношения, основанные на равенстве и уважении во многих областях.

— Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимает участие в военных учениях, которые, по его словам, стали самыми масштабными в истории страны. Многие его критиковали, напоминая о внутреннем экономическом кризисе...

— Это абсолютно разные вещи. Бюджет Венесуэлы рассчитывается с учётом распределения средств для каждого сектора. В данном случае военные учения, которые проводит Венесуэла, имеют огромное значение.

Сегодня из Белого дома уже были заявления о том, что они рассматривают все варианты и не исключают военного вмешательства в Венесуэлу. Наша обязанность, патриотическая и конституционная, — защищать народ Венесуэлы, поэтому мы должны быть в полной боевой готовности, наши военные силы должны действовать скоординированно, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

— Вы говорили о бюджете Венесуэлы для различных секторов. Согласно исследованиям, за последние годы 64% населения потеряли в среднем 10 кг веса из-за нехватки еды или неправильного питания. Предусмотрено ли бюджетом выделение средств с целью обеспечить граждан Венесуэлы продуктами?

— Нужно внимательно изучить эти данные. Наша экономика сильно пострадала от санкций в связи с так называемой блокадой и финансовыми притеснениями со стороны правительства США. У нас миллиарды долларов и евро заблокированы за границей.

Но, разумеется, общество страдает из-за определённых проблем. Однако это не означает, что президент Николас Мадуро не выделает ни доллара на общественные нужды. Мы движемся вперёд и защищаем наш народ. Мы разработали новые технологии, модернизировали удостоверение личности, чтобы субсидии доходили напрямую нуждающимся семьям. Это касается и жилищного вопроса. Около трёх миллионов жилых помещений было отдано нуждающимся. И мы будем продолжать равномерно распределять государственные доходы и национальное богатство. В конечном счёте в Венесуэле ведётся серьёзная борьба за доходы и национальное богатство между буржуазией, которая хочет всё передать США и американской элите, и представителями «Боливарианской революции», которые хотят направлять эти средства на социальные нужды на благо народа Венесуэлы.

— Господин Арреаса, уровень преступности — также одна из причин, по которой многие венесуэльцы выступают за смену власти в стране...

— Я не знаю, откуда у вас такая информация. Ситуация с безопасностью в стране улучшилась за последние месяцы по сравнению с прошлым годом.

— Согласно ООН, в 2014 году Венесуэла вошла в тройку стран с самым высоким уровнем насилия, с самым высоким уровнем убийств в мире.

— Не знаю. Нужно детально рассмотреть эти данные. И потом, сами граждане Венесуэлы решают, уезжать им или остаться. Мы управляем государством на всех уровнях, в том числе по вопросам безопасности. И всё преодолеем как народ, готовый защищать свой суверенитет, независимость и своё право на принятие решений относительно собственного будущего без влияния капиталистических держав.

— Готово ли правительство Венесуэлы провести выборы и разрешить таким образом кризис в стране?

— Я настаиваю на том, что в Венесуэле есть Конституция, а выборы проходили в прошлом году, если вы имеете в виду президентские выборы. Выборы прошли, около 10 млн человек приняли участие, несмотря на самый масштабный международный и национальный бойкот, который мог только существовать во время свободных выборов. Есть народное решение и есть президент, недавно вступивший в должность.

— Сеньор Арреаса, какое послание вы бы хотели передать оппозиции и народу, который в данный момент поддерживает эту оппозицию?

— У меня есть единственное послание. У нас прекрасная страна, у нас большие возможности. Но также у нас есть обязательство по защите нашей целостности и защите того дара, который был послан нам свыше, — нашей Венесуэлы. И мы не можем нападать на саму Венесуэлу.

Мы не можем вступать в союз с врагами Венесуэлы. Напротив, мы, венесуэльцы, должны заключить союз друг с другом и найти наши собственные решения при помощи наших институтов власти и нашей Конституции. Всё остальное находится за рамками Конституции и представляет собой опасность и угрозу стране. (Необходимо. — RT) исправить и обдумать, чтобы мы могли прийти к взаимопониманию, вести диалог и вместе проложить наш дальнейший путь.

— Будут ли какие-то юридические последствия для Хуана Гуаидо и остальных членов оппозиции из-за того, что он самопровозгласил себя временным президентом страны?

— Я не являюсь ни судьёй, ни прокурором, чтобы принимать такое решение. В Венесуэле есть законы и кодексы… И судебная власть определит, было ли совершено преступление и кто понесёт ответственность.