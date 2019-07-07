«Заведомо неприемлемые формулировки»: что известно о принятых на сессии ПА ОБСЕ антироссийских резолюциях

В Люксембурге проходит сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В её рамках различные комитеты этой организации приняли ряд резолюций, имеющих отношение к России. Документы посвящены якобы имеющим место «оккупационным действиям» РФ на Украине и в Грузии, а также нацелены против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Между тем европейские парламентарии отказались принять российскую резолюцию о противодействии героизации нацизма. По словам депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, ПА ОБСЕ стала очередной площадкой для русофобских выходок, что сводит практически на нет возможности для выстраивания конструктивного диалога.

В Люксембурге продолжает работу 28-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). В воскресенье, 7 июля, комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял две схожие резолюции, в которых Россия обвиняется в якобы имеющих место оккупации территорий и наращивании военного присутствия.

Однако первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT пояснил, что такие документы носят прежде всего декларативный характер и принимаются для демонстрации определённой политической позиции.

«Какого-то юридического значения они не имеют. Но имеют значение для формирования общего политического климата вокруг России в Европе. Это даст возможность отдельным парламентариям на национальном уровне ссылаться на эти резолюции», — сказал Новиков.

Грузинская резолюция

Один из документов посвящён «положению дел в области безопасности и прав человека» в Абхазии и Южной Осетии. Автором резолюции стала грузинский парламентарий София Кацарава, которая охарактеризовала эти республики как «оккупированные территории Грузии».

Как следует из текста документа, Тбилиси выражает серьёзную озабоченность тем, что не может контролировать «собственные» территории в связи «с их незаконной оккупацией РФ и её шагами в направлении фактической аннексии» Абхазии и Южной Осетии.

«Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить своё незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», — говорится в тексте постановления.

Кроме того, на Москву возлагается ответственность за якобы имеющие место в республиках «грубые нарушения прав человека и основных свобод», дискриминацию по этническому признаку и наращивание военного присутствия. Такие действия осуждаются ПА ОБСЕ.

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Комментируя эту резолюцию, член российской делегации, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии «на основе свободного волеизъявления абхазского и южноосетинского народов, руководствуясь положениями устава ООН».

При этом зампред комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT выразил мнение, что если Грузия хочет урегулировать отношения, то ей следует вступать в нормальный диалог по поиску путей выхода из сложившейся ситуации, а не «бегать со скандальными заявлениями» по организациям типа ОБСЕ.

«В Грузии есть огромное число политиков, которые вместо того, чтобы подумать, как найти политико-дипломатический выход, пытаются переложить на нас ответственность при помощи агрессивной риторики и очевидных провокаций. Они подыгрывают русофобским кругам, действуют в интересах Вашингтона. ОБСЕ в данном случае используется как площадка для подобного рода выходок. Они хотят, чтобы этот пожар тлел, а лучше — разгорался, поэтому эта тема преподносится там ни с того ни с сего», — заявил Климов.

По его словам, Россия как суверенное государство имела все необходимые права для признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Могу сказать, что с нашей стороны всё было сделано правильно. Совершенно очевидно, что это попытка продолжить июньский конфликт, который возник не по вине России в Тбилиси», — пояснил парламентарий.

Украинская резолюция

Второй принятый ПА ОБСЕ документ касается Крыма. В документе говорится о «полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины». В этой связи России предлагается «обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь».

Кроме того, РФ должна прекратить «милитаризацию» полуострова и Азовского моря, а также оказать необходимую помощь украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, произошедшего 25 ноября 2018 года.

К российской стороне также обращён призыв, относящийся к конфликту в Донбассе. От Москвы требуют приложить усилия к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины на основе полного выполнения Минских соглашений. Заметим, что российские власти неоднократно подчёркивали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.

Вдобавок в эту резолюцию был включён тезис, возлагающий на Россию ответственность за приостановку действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Причём комитет по политическим вопросам и безопасности отклонил поправку делегации РФ, которая предлагала смягчить антироссийские формулировки.

Как заметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе прений, текст документа насыщен «заведомо неприемлемыми формулировками, в том числе антироссийского характера», которые не соответствуют реальности.

Архивное фото. Замок «Ласточкино гнездо» близ посёлка Гаспра в Крыму

РИА Новости

© Илья Питалев

По словам депутата крымского Госсовета Владислава Ганжары, подобные резолюции лишь «расширяют пропасть» между Россией и международными институтами, подобными ПА ОБСЕ.

«Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», — заявил парламентарий в беседе с RT, добавив, что всё больше европейских политиков говорят о Крыме как о территории России.

«Огромное количество и политиков, и общественных деятелей сегодня открыто говорят о том, что нужно признавать, что Крым — это Россия, но при этом различные официальные институты продолжают стоять на своём, отрицая факт принадлежности полуострова России», — добавил депутат.

«Нюрнберг наизнанку»

Добавим, что на обсуждение европейских парламентариев было вынесено ещё несколько резолюций, связанных с Россией. Так, представители делегаций США, Литвы, Швеции и Грузии включили в итоговый вариант резолюции комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поправку, согласно которой осуждаются «политически мотивированные злоупотребления» базами данных и механизмами Интерпола со стороны Москвы.

В то же время комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ поддержал документ против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Авторы поправки из Соединённых Штатов, Канады и Литвы заявляют, что эти проекты могут использоваться в качестве средств «политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств — участников» организации.

«Польза от дискуссий в рамках ПА ОБСЕ сводится фактически к нулю. Смысла в принятии резолюции по «Северному потоку — 2» нет. Мы просто ещё раз узнали, в чём заключается точка зрения НАТО. Для нас это не сюрприз, Парламентская ассамблея дискредитирована, и в очередной раз упущена возможность найти какие-то решения, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств», — заявил RT глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Между тем этот же комитет ПА ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью» за авторством депутата Госдумы Артёма Турова. В ней предлагалось осудить попытки героизации и распространения любой формы расизма, агрессивного национализма, экстремизма и неонацизма и противодействовать им.

«Вообще то, что происходит сегодня в ПА ОБСЕ, напоминает какое-то сюрреалистичное кино, Нюрнберг наизнанку. То же самое наблюдалось в Европе в 1938—1939 годах, когда фашистская Германия поднялась и окрепла на фоне молчаливого согласия соседей. Это очень опасная тенденция», — заявил глава делегации РФ Пётр Толстой.

По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, в некоторых странах Европы русофобия в ряде областей по-прежнему преобладает над здравым смыслом.

«В Парламентской ассамблее Совета Европы, к великому сожалению, всё равно проявляется негативное отношение к нашей стране. Отклонение российской резолюции свидетельствует о двойных стандартах европейских стран. Безусловно, у них сложилось понимание пропагандируемой ими же демократии. Сегодня именно Россия является примером отстаивания европейских ценностей», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, Леонид Слуцкий призвал председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье воздействовать на складывающуюся ситуацию, при которой усиливается расхождение подходов по ключевым вопросам самой ОБСЕ и парламентского собрания этой организации.

«Надо усилить сотрудничество между институтами организации, чтобы её члены верили восьми докладам смешанной мониторинговой миссии, которые говорят правду о том, что на юго-востоке Украины никогда не было тяжёлого вооружения из России, а вся проблема заключается в том, что разведение сил, к сожалению, нарушается именно и только со стороны Киева», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что сейчас Москва обвиняется буквально «во всём и везде» — и, несмотря на это, российская сторона нацелена на сотрудничество с европейскими институтами. Хотя отклонение ПА ОБСЕ резолюции о недопустимости героизации нацизма и другие действия ассамблеи вызывают самые серьёзные вопросы.