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«Заведомо безнадёжное решение»: Рада приняла поправки в Конституцию Украины о стремлении в ЕС и НАТО
07 февраля 2019, 20:09 • 107 • Украина
Верховная рада одобрила изменения в Конституцию Украины, которые будут учитывать стремление страны вступить в Евросоюз и НАТО. За предложенный президентом Петром Порошенко документ проголосовали 334 депутата из 385. Поддержка закона объясняется желанием украинских парламентариев показать свою «нужность народу», а также подготовкой к выборам главы государства, считают в Москве. При этом изменения в основном законе не повлияют на перспективы евроинтеграции Киева, отмечают в экспертном сообществе.
РИА Новости © Алексей Куденко
Верховная рада Украины приняла закон об изменении Конституции страны с учётом стремления Киева вступить в ЕС и НАТО. За документ проголосовали 334 депутата из 385, против выступили 35 парламентариев.
Напомним, с законодательной инициативой о поправках в основной закон страны, которые должны закрепить стремление Украины в ЕС и НАТО, осенью 2018 года выступил президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, изменения коснутся преамбулы и ряда статей, которые «фиксируют место Украины как члена европейской семьи» и курс на интеграцию в НАТО.
При этом поддерживать стремление в ЕС должны будут президент, правительство и парламент страны. Верховная рада одобрила законопроект 22 ноября 2018 года.
«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж в Москву: расстаёмся окончательно и бесповоротно», — говорил тогда Порошенко.
Поддерживая такие поправки в Конституцию, Рада стремится продемонстрировать свою подотчётность населению Украины, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. По его мнению, евроинтеграция страны в ЕС — нереализуемая задача.
«Верховная рада обязана показывать свою нужность народу, вот и принимает решения заведомо безнадёжные», — сказал депутат.
При этом заявления о европейском курсе Украины в ходе подготовки к выборам президента страны будут звучать всё чаще, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Это ещё раз демонстрирует, что Порошенко и его окружение всеми фибрами души стремятся показать своим хозяевам, что они готовы на всё — сдать, продать Украину, только лишь бы оторвать от славянского мира, православного мира, от России, которую они называют «агрессором». До 31 марта мы будем слышать и видеть ещё не один указ, закон, которые будут всё больше разрушать целостность украинского государства», — сказал он RT.
Разговоры о евроинтеграции направлены на повышение рейтинга действующего президента Украины перед выборами, согласился в разговоре с RT политолог Иван Мезюхо.
«На самом деле это событие вписано в план его пиар-акций, которые он проводит в ходе президентской кампании. За последние пять лет Украина под руководством Порошенко не достигла ощутимых социально-экономических успехов, теперь ему лишь остаётся повторять мантры о якобы скорейшем вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также раскалывать общество по религиозному, языковому, политическому признакам», — считает политолог.
Туманные перспективы
По мнению Порошенко, Украину можно подготовить к вступлению в НАТО до 2024 года.
«Мы должны подготовить страну за следующие пять лет, чтобы она отвечала критериям членства в Евросоюзе и НАТО», — сказал он 18 декабря 2018 года на встрече со студентами в Тернополе.
При этом 4 декабря он подчёркивал, что заявления о невозможности Украины вступить в ЕС и НАТО — это попытка «обрубить крылья» украинцам.
«Относительно движения Украины в ЕС и НАТО... Не верьте никому, кто говорит, что вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно. Это просто неправда. Это нам пытаются обрубить крылья», — сказал он в Ивано-Франковске.
При этом в мае 2018 года глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Киева нет перспектив вступления в ЕС.
Мингарелли подчеркнул, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС не даёт перспектив членства Киева.
Тем временем инициативы по вступлению Украины в состав НАТО блокируются Венгрией. Такая позиция объясняется украинским законом об образовании, который нарушает права венгерского меньшинства, проживающего на Западе Украины. Так, 5 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снимет вето на заседание комиссии Украина — НАТО только после восстановления прав проживающих на Украине венгров.
«Венгрия сможет разблокировать своё вето заседания комиссии Украина — НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины», — сказал Сийярто.
«Никак не приблизит Киев к членству в ЕС»
Включение в Конституцию положений о стремлении в ЕС и НАТО не поможет стране в процессе евроинтеграции, подчеркнул в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.
«Евроинтеграционный курс Украины, закреплённый в Конституции, никак не приблизит Киев к вожделенному членству в ЕС. Поменяв какие-то положения в основном законе государства, Украина не станет ближе к объединённой Европе. Напротив, внося такие изменения в основной закон, украинские парламентарии на весь мир демонстрируют, что их страна находится под внешним управлением и они готовы поступиться своим суверенитетом», — сказал он.
НАТО и Брюссель не рассматривают Киев как равноценного партнёра и потому не намерены выступать за интеграцию Украины, считает Мезюхо.
«НАТО не воспринимает Украину как равного партнёра, а у ЕС нет необходимости принимать в свои ряды нищее государство, которое и так находится на дотациях Запада», — подчеркнул эксперт.
В то же время вопрос вступления в НАТО и ЕС неоднозначно воспринимается и самим населением Украины. Согласно исследованию центра «Социальный мониторинг» института социальных исследований Ярёменко, компании «Инфо Сапиенс» и социологической группы «Рейтинг», опубликованному 4 февраля, за вступление в НАТО выступает 46%, а за интеграцию в ЕС — 50% населения страны.
«Большая группа людей на Украине всё ещё продолжает верить в сказки о европейском будущем страны. Но есть и другая группа, которая придерживается альтернативного мнения. Украинское сообщество по-прежнему разделено в вопросах интеграции в Североатлантический альянс и ЕС, а украинские политики всё так же лукавят», — заключил Мезюхо.
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