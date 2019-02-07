Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Макрон не приедет в Мюнхен из-за спора с Германией по поводу "Северного пот...
Путин вручил премии за невероятные открытия
«Поиск взаимоприемлемых решений»: с чем связана текущая риторика Токио по Курила...
Ростуризм возглавит начальник PR-департамента Администрации президента России
Главная / Украина

«Заведомо безнадёжное решение»: Рада приняла поправки в Конституцию Украины о стремлении в ЕС и НАТО

07 февраля 2019, 20:09  •  107 • Украина
Верховная рада одобрила изменения в Конституцию Украины, которые будут учитывать стремление страны вступить в Евросоюз и НАТО. За предложенный президентом Петром Порошенко документ проголосовали 334 депутата из 385. Поддержка закона объясняется желанием украинских парламентариев показать свою «нужность народу», а также подготовкой к выборам главы государства, считают в Москве. При этом изменения в основном законе не повлияют на перспективы евроинтеграции Киева, отмечают в экспертном сообществе.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

Верховная рада Украины приняла закон об изменении Конституции страны с учётом стремления Киева вступить в ЕС и НАТО. За документ проголосовали 334 депутата из 385, против выступили 35 парламентариев.

«Это исторический день, когда мы должны принять поворотные конституционные изменения. Это стратегические решения, которые определяют будущее Украины — закрепление в тексте Конституции решения о стратегическом курсе Украины на членство в Европейском союзе и НАТО», — сказал перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним, с законодательной инициативой о поправках в основной закон страны, которые должны закрепить стремление Украины в ЕС и НАТО, осенью 2018 года выступил президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, изменения коснутся преамбулы и ряда статей, которые «фиксируют место Украины как члена европейской семьи» и курс на интеграцию в НАТО.

При этом поддерживать стремление в ЕС должны будут президент, правительство и парламент страны. Верховная рада одобрила законопроект 22 ноября 2018 года.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж в Москву: расстаёмся окончательно и бесповоротно», — говорил тогда Порошенко.

Поддерживая такие поправки в Конституцию, Рада стремится продемонстрировать свою подотчётность населению Украины, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. По его мнению, евроинтеграция страны в ЕС — нереализуемая задача.

«Верховная рада обязана показывать свою нужность народу, вот и принимает решения заведомо безнадёжные», — сказал депутат.

При этом заявления о европейском курсе Украины в ходе подготовки к выборам президента страны будут звучать всё чаще, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это ещё раз демонстрирует, что Порошенко и его окружение всеми фибрами души стремятся показать своим хозяевам, что они готовы на всё — сдать, продать Украину, только лишь бы оторвать от славянского мира, православного мира, от России, которую они называют «агрессором». До 31 марта мы будем слышать и видеть ещё не один указ, закон, которые будут всё больше разрушать целостность украинского государства», — сказал он RT.

Разговоры о евроинтеграции направлены на повышение рейтинга действующего президента Украины перед выборами, согласился в разговоре с RT политолог Иван Мезюхо.

«На самом деле это событие вписано в план его пиар-акций, которые он проводит в ходе президентской кампании. За последние пять лет Украина под руководством Порошенко не достигла ощутимых социально-экономических успехов, теперь ему лишь остаётся повторять мантры о якобы скорейшем вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также раскалывать общество по религиозному, языковому, политическому признакам», — считает политолог.

Туманные перспективы

Американский конгрессмен Маллин на страницах The Hill призвал вмешаться в выборы в Молдове и на Украине

По мнению Порошенко, Украину можно подготовить к вступлению в НАТО до 2024 года.

«Мы должны подготовить страну за следующие пять лет, чтобы она отвечала критериям членства в Евросоюзе и НАТО», — сказал он 18 декабря 2018 года на встрече со студентами в Тернополе.

При этом 4 декабря он подчёркивал, что заявления о невозможности Украины вступить в ЕС и НАТО — это попытка «обрубить крылья» украинцам.

«Относительно движения Украины в ЕС и НАТО... Не верьте никому, кто говорит, что вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно. Это просто неправда. Это нам пытаются обрубить крылья», — сказал он в Ивано-Франковске.

При этом в мае 2018 года глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Киева нет перспектив вступления в ЕС.

«Турция со странами Балкан — единственные, кто ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому союзу. У них есть чёткая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства», — сказал он.

Мингарелли подчеркнул, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС не даёт перспектив членства Киева.

  • Пётр Порошенко
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Тем временем инициативы по вступлению Украины в состав НАТО блокируются Венгрией. Такая позиция объясняется украинским законом об образовании, который нарушает права венгерского меньшинства, проживающего на Западе Украины. Так, 5 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снимет вето на заседание комиссии Украина — НАТО только после восстановления прав проживающих на Украине венгров.

В Госдуме ответили на обвинение России в использовании YouTube против украинцев

«Венгрия сможет разблокировать своё вето заседания комиссии Украина — НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины», — сказал Сийярто.

«Никак не приблизит Киев к членству в ЕС»

Включение в Конституцию положений о стремлении в ЕС и НАТО не поможет стране в процессе евроинтеграции, подчеркнул в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

«Евроинтеграционный курс Украины, закреплённый в Конституции, никак не приблизит Киев к вожделенному членству в ЕС. Поменяв какие-то положения в основном законе государства, Украина не станет ближе к объединённой Европе. Напротив, внося такие изменения в основной закон, украинские парламентарии на весь мир демонстрируют, что их страна находится под внешним управлением и они готовы поступиться своим суверенитетом», — сказал он.

НАТО и Брюссель не рассматривают Киев как равноценного партнёра и потому не намерены выступать за интеграцию Украины, считает Мезюхо.

«НАТО не воспринимает Украину как равного партнёра, а у ЕС нет необходимости принимать в свои ряды нищее государство, которое и так находится на дотациях Запада», — подчеркнул эксперт.

В то же время вопрос вступления в НАТО и ЕС неоднозначно воспринимается и самим населением Украины. Согласно исследованию центра «Социальный мониторинг» института социальных исследований Ярёменко, компании «Инфо Сапиенс» и социологической группы «Рейтинг», опубликованному 4 февраля, за вступление в НАТО выступает 46%, а за интеграцию в ЕС — 50% населения страны.

«Большая группа людей на Украине всё ещё продолжает верить в сказки о европейском будущем страны. Но есть и другая группа, которая придерживается альтернативного мнения. Украинское сообщество по-прежнему разделено в вопросах интеграции в Североатлантический альянс и ЕС, а украинские политики всё так же лукавят», — заключил Мезюхо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


107
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 20:09
Мэр Днепра выступил против переименования Днепропетровской области
06 февраля 2019, 21:24
Медведчук не намерен менять позицию относительно автономии Донбасса
07 февраля 2019, 20:09
«Заведомо безнадёжное решение»: Рада приняла поправки в Конституцию Украины о стремлении в ЕС и НАТО
Загрузка...
07 февраля 2019, 20:09
Украинский телеканал оштрафовали за «разжигание национальной вражды»
07 февраля 2019, 10:24
В СБУ опровергли обвинения в прослушивании кандидатов в президенты
06 февраля 2019, 21:39
Американский конгрессмен Маллин на страницах The Hill призвал вмешаться в выборы в Молдове и на Украине
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 13:54
"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращен...
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израи...
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.