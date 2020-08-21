Заваруха в России – сигнал: Япония готовится к войне за Курилы

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Александр Цыганов

Ой, как это – из свежего! А в прошлом году? А пять лет назад? А двадцать? Да что там! Вон и на архивных фотографиях 1970 года всё то же самое отображено: какие-то люди с повязками на лбах машут имперскими и национальными флагами Японии и выкрикивают через громкоговорители призывы вернуть "северные территории".

Пятьдесят лет прошло, а перед посольством СССР/России в Токио всё то же. Застыло, как комар в янтаре. Ну разве что комар уже не пищит, а тут у них шум и флагомашество. Всё едино – янтарь. Застывшая в окаменевшем куске смолы частица прошлого. Даже прикольно. Разве что журналистам ТАСС не нравится. Поди, отыщи новые слова для освещения одного и того же комара в одном и том же янтаре. А попросту взять и поставить собственную же прошлогоднюю заметку тоже нельзя: у ответсека глаза есть и память хорошая…

Энтомологов, что ли, на Японию натравить?

Вечное обострение по новым поводам

Впрочем, нынешнее обострение имеет свои особенности. Вечная песня о "северных территориях", подобная повторяющемуся бормотанию деревенского дурачка, разнообразилась в этом году двумя элементами.

Во-первых, из-за коронавируса японцам отменили посещение Курильских островов по программе безвизового обмена. Это режим, по которому жителям Хоккайдо, а также тем, у кого на Курилах остались могилы родственников, разрешалось бывать на той земле, что в Японии называют "северными территориями". На островах Южно-Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. Планировалось 19 поездок, вышло покамест ноль.

Во-вторых, в России выпустили юбилейную монету в честь, кстати, отмечающейся в эти дни 75-й годовщины Курильской десантной операции. Это достойная изучения во всех военных академиях мира операция, когда русские войска меньшими силами, при десантировании, разгромили закопавшиеся в скалы превосходящие их по численности японские соединения. И заняли 56 островов Курильской гряды, где негодящие "самураи" отказывались сложить оружие, несмотря на уже состоявшийся 15 августа акт безоговорочной капитуляции Японии.

Японский министр иностранных дел Мамору Сигэмицу подписывает от лица императора и правительства Японии акт о капитуляции на борту линкора "Миссури" в Токийском заливе. Фото: Keystone Pictures USA / Globallookpress

Слово "безоговорочная" тут – принципиальное. Без оговорок. Капитуляция на всю волю победителя. В том числе и по воле победителя занять ту или иную территорию.

Но самое забавное во всей этой истории, что переход в руки России Южных Курил благословил в своё время… глава японской делегации на переговорах по заключению Портсмутского мирного договора в 1905 году Ютаро Комура.

Война перечёркивает все договоры, – отрезал он в ответ на попытки российских представителей оспорить передачу Японии Южного Сахалина ссылкой на договор 1875 года. – Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки.

Вот хорошо бы эти слова – со ссылкой на Комуру – выбить на стене посольства России в Токио. Прямо возле ворот, по серому бетону. "戦争はすべての条約をキャンセル", если "Яндекс" нам не врёт…

Бормотание деревенского дурачка

Это ещё ладно. Но грядёт ведь вообще ключевая дата – 2 сентября. День, когда 75 лет назад официально окончилась Вторая мировая война, и день, когда СССР победил милитаристскую Японию. Ответил за 1905 год и – точно по завету Ютаро Комуры – перечеркнул Портсмутский договор.

В этой связи бормотание убогого уже начинает принимать возбуждённый характер. Кто видел, тот знает: ходит себе блаженненький, бухтит что-то по кругу одно и то же, а потом вдруг возбудится, заторопится, вскричит что-то жалобное…

По японской прессе – а уж в комментариях и вовсе! – так же забулькало в эти дни основным тезисом: Россия в августе 1945 года вероломно нарушила советско-японский пакт о нейтралитете. Которого Япония придерживалась свято. Сглупила, – проговаривается один из комментаторов одного из изданий. Ну, конечно, ибо это доказанный исторический факт: Япония после Халхин-Гола боялась русских войск как огня – русские там за два месяца стряхнули с самураев все их иллюзии, оставшиеся после 1905 года. И ждала лишь настоящего подтверждения германских успехов в виде взятия немцами Москвы, чтобы вступить в войну на Дальнем Востоке и успеть разделить с немцами русскую территорию. Но Гитлер долго валандался, преодолевая хоть и дезорганизованное, но героическое сопротивление русских войск, – и в Японии одержала верх "партия флота", которая выступала за экспансию в Тихом океане и Юго-Восточной Азии.

1 сентября 1945 года. Маньчжурия. Встреча японских парламентёров. Фото: Александр Становов/Фотохроника ТАСС

Что же касается "русского вероломства" и, как пишет тот же комментатор, того, что "СССР – ненадёжный партнёр", то тут всё чисто, и упрёков не принимается. СССР был в официальном военном союзе с США и Великобританией и потому, как только смог, после разгрома Германии приступил к выполнению союзнического долга против Японии. Не без собственного интереса, конечно, – ну так только дурачки воюют даром.

В ход идут также монета и коронавирус. И визит руководителя МЧС на российские острова. Колготание в японских сетях достигает ноты "си":

О "северных территориях" можно забыть… Бесхребетная политика разрушит Японию… Остаётся только война. Разве есть другой способ возврата?.. Нужно разорвать с Россией дипломатические отношения и не восстанавливать их, пока она не отдаст острова... Нет никакой необходимости оказывать России экономическую помощь. Она признаёт агрессию, значит должна вернуть острова. Правительство Японии обязано твёрдо настаивать на возврате. Не переговоры, а требования!.. В конечном итоге остаётся одно – или вернуть за счёт войны, или же сделать, как Россия: довести её до нищеты и совершить мародёрство…

И всё же не надо питать иллюзий

Можно было бы на это токование не обращать внимания, как не обращают люди внимание на содержание того, что бормочет деревенский блаженный или какая-нибудь безумная старуха в городском автобусе. Но в том-то всё и дело, что хныки эти – всего лишь преломление в японской массе диванных стратегов тех тезисов, что более корректно, но с тем же самым смыслом озвучивают японские власти. Годами озвучивают, десятилетиями, упорно и неизменно. Разве что власти понимают, что в случае реального военного нападения на Курилы чикаться с ними никто не будет, и по всем военным и военно-морским базам страны будет нанесён уничтожающий удар. Если понадобится – ядерный.

Нужно понимать, что Япония не оставит своих намерений захватить Курилы при любой возможности. Фото: Lars Nicolaysen / Globallookpress

Тем не менее планы такого нападения есть, и именно в соответствии с ними Япония наращивает десантную составную своих "Сил самообороны" и прежде всего флота. Замысел прост и незатейлив:

при любой опасной заварушке в России или на её границах мгновенно захватить Южные Курилы. И дальше ждать американской защиты, справедливо – к сожалению – рассчитывая, что сил Тихоокеанского флота на ответную высадку десанта не хватит. А дальше – замотать вопрос в переговорах, теперь уже в расчёте на то, что российское руководство не рискнёт поставить на кон своё и всего человечества существование из-за каких-то "четырёх скал на краю света".

Так что иллюзий нам тоже питать не следует. Дурачок-то он дурачок, и из года в год бормочет одно и то же. И у посольства русского беснуется однообразно. Но вот только возможности свои он аккуратно и целенаправленно накапливает так, чтобы рано или поздно, но однажды добиться своего. Причём всего, чего хочет. О чём бормочет.

И пора бы к этому отнестись серьёзно, увидеть под личиною всё тот же прежний оскал самурая, стереть который с его лица может только безальтернативный разгром наподобие халхин-гольского, маньчжурского или курильского. И любую альтернативу этому в виде мирных инициатив самурай воспринимает как слабость.

А слабость на войне ведёт к поражению. А мирный договор, если кто забыл, он с нами заключать отказывается…