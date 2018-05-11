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Заварил кашу

11 мая 2018, 16:24  •  88 • Карикатуры

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном "хорошую сделку" после выхода из соглашения по ядерной программе. Ряд стран Евросоюза не одобрили такой шаг Вашингтона.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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