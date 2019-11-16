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Затяжной конфликт: в Киеве хотят превратить Донбасс в «дикое поле»

16 ноября 2019, 19:24  •  106 • Война
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны превратиться в «дикое поле», уверен бывший украинский политик Роман Безсмертный. Об этом экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске заявил в эфире канала «Обозреватель».
Он отметил, что нынешним киевским властям нужно готовиться к затяжному военному конфликту. Однако для начала, по его мнению, стоит отселить с территории республик своих сторонников.
«Для того чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе», — считает Безсмертный.
Безсмертный полагает, что в Донбассе развитие такого сценария невозможно. Поэтому, уверен бывший политик, остается одна альтернатива — превратить ДНР и ЛНР в «дикое поле».
«Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни», — заключил он.
В то же время шоумен Сергей Сивохо, который сейчас является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, предложил несколько шагов по «ментальному возвращению» жителей самопровозглашенных республик.
В его плане пять пунктов. «Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины», — считает Сивохо.
Он написал на своей странице в Facebook, что властям страны стоит выдавать документы Украины детям, которые родились в ДНР, ЛНР и Крыму после 2014 года. Кроме того, по его мнению, Киев должен вернуть соцвыплаты пенсионерам. В своем посте Сивохо подчеркнул, что необходимо найти способ, при помощи которого можно компенсировать потери от разрушенного и уничтоженного жилья из-за боевых столкновений.
В четвертом пункте он говорит о том, что стоит упростить порядок пересечения КПП. И. наконец, по мнению советника секретаря СНБО, Киев должен избавиться от штампа «сепар» в отношении жителей Донбасса.
Он также отметил, что его команда начала разрабатывать новую гуманитарную политику на юго-востоке страны.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался во время госпереворота на Украине – в 2014 году. Тогда же в этом регионе образовались две самопровозглашенные республики – ДНР и ЛНР. Они требуют присвоения им особого статуса, который по сути означает автономию. Для урегулирования конфликта в 2015 году в Минске главами России, Украины, Франции и Германии были подписаны соглашения «нормандской четверкой».
Есть также «формула Штайнмайера», которая помогает реализовать Минские договоренности. Ее члены контактной группы согласовали в начале октября. Тогда же были обозначены первые сроки вывода войск с территории пилотных зон – в районе сел Золотое (ЛНР) и Петровское (ДНР) и станицы Луганской.
В первые установленные даты сторонам не удалось приступить к процессу разведения сил на линии соприкосновения. Однако позже ополченцы и бойцы ВСУ смогли договориться об отводе своих вооружений с этих территорий.
Так, 29 октября этот процесс начался в ЛНР. На все про все у сторон было три дня. Они уложились в этот срок, и уже 1 ноября Народная милиция ЛНР и Киев сообщили о завершении разведения сил. Вслед за этим стороны приступили к разминированию территорий. Луганские власти пообещали завершить разминирование к 26 ноября, Украина — к 4 декабря.
9 ноября разведение сил началось вблизи поселка Петровское. Стороны также отвели свои войска на расстояние 1 км от линии соприкосновения за три дня. После чего, так же в зеркальном порядке, приступили к разминированию. В этой пилотной зоне, согласно плану-графику, как у ополченцев, так и у силовиков есть неделя.
Эти действия необходимы для установления фактической безопасности в Донбассе. Если весь процесс пройдет успешно и перестрелки в этом регионе прекратятся, будет возможность провести местные выборы. Вслед за этим, согласно «формуле Штайнмайера», украинская сторона должна будет присвоить ДНР и ЛНР особый статус.
Но несмотря на разведение сил, на территории пилотных зон по-прежнему продолжаются перестрелки. Почти каждый день как луганские, так и донецкие власти фиксируют нарушения со стороны Украины. 15 ноября в ЛНР сообщили о том, что из-за обстрела ВСУ погиб один сотрудник Народной милиции республики.

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