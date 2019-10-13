Затяжная битва: смогут ли Вашингтон и Пекин прекратить торговую войну

Китай и США в ближайшее время вряд ли смогут остановить начавшуюся между ними торговую войну, считают эксперты. Так они отреагировали на результаты переговоров Дональда Трампа и вице-премьера КНР Лю Хэ. После встречи американский лидер заявил, что через три-пять недель между странами может быть подписано «соглашение первого этапа», которое коснётся экспорта сельхозтоваров из США, а также сферы защиты интеллектуальной собственности и финансового сектора. Аналитики полагают, что в Пекине заняли выжидательную позицию, поскольку Трамп может проиграть выборы 2020 года, и ему на смену придёт президент-демократ, который будет стремиться прекратить торговую войну.

Пекин и Вашингтон вряд ли смогут достичь компромисса по торговым разногласиям в ближайшее время, считают эксперты. По их словам, странам будет сложно прийти к единой точке зрения по таким принципиальным вопросам, как трансфер технологий и валютное регулирование. Так они прокомментировали результаты встречи президента США Дональда Трампа с главой китайской делегации по торговым переговорам, вице-премьером КНР Лю Хэ. По её итогам стороны объявили о достижении значительного прогресса на пути к решению торговых споров.

Как сообщает агентство «Синьхуа», Лю Хэ передал американскому лидеру устное послание от председателя КНР Си Цзиньпина. В нём говорилось, что китайская и американская делегации на протяжении последних лет поддерживали контакты и проявили добрую волю в отношении друг друга. Он отметил, что сторонам удалось провести откровенное, эффективное и конструктивное обсуждение важных для обеих стран тем, а также добиться «существенного прогресса» по ряду вопросов, таких как защита интеллектуальной собственности и курс валют.

Дональд Трамп на встрече с вице-премьером КНР Лю Хэ

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© Yuri Gripas

После переговоров Трамп сообщил журналистам, что сторонами достигнуты предварительные договорённости по заключению «сделки первого этапа». По словам главы Белого дома, она затрагивает сферу защиты интеллектуальной собственности и финансовый сектор, а также предусматривает рост объёмов сельскохозяйственного экспорта из США в Китай до $40—50 млрд.

По словам хозяина Белого дома, подготовка итогового документа по торговому договору между Китаем и США может занять от трёх до пяти недель. Он пояснил, что сделка с КНР будет заключаться в два-три этапа из-за большого количества тем, стоящих на повестке. В первую очередь американский лидер рассчитывает разрешить спор вокруг передачи технологий.

Он также добавил, что после согласования параметров договора американская сторона сразу же подпишет его.

«Одна из замечательных особенностей китайского соглашения заключается в том, что по разным причинам нам не нужно проходить очень долгий и политически сложный процесс утверждения конгрессом. Когда сделка полностью согласована, я подписываю её от имени нашей страны», — написал Трамп в Twitter.

One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2019 г.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, в рамках будущей сделки Пекин значительно увеличит импорт американской сельскохозяйственной продукции и согласится на уступки, связанные с валютным регулированием и финансовыми услугами. Со своей стороны Вашингтон не введёт в действие решение о повышении таможенных тарифов на китайский импорт с 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

«Напряжённость не будет ослабевать»

Напомним, ещё во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп много говорил о несправедливости ситуации, сложившейся в торговле между США и КНР. По итогам 2017 года дисбаланс в торговых отношениях США и Китая достиг $375,2 млрд. Учитывая, что общий товарооборот двух стран составил за этот период $505 млрд, на долю американского экспорта в КНР пришлось лишь порядка $130 млрд.

Администрация Дональда Трампа обвиняет Пекин не только в нечестном ведении торговли, но и в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности.

Торговая война между КНР и США началась в 2018 году. Вашингтон первым поднял пошлины на ряд китайских товаров, после чего Пекин предпринял ответные действия. В течение всего 2018-го стороны обменивались подобными выпадами.

В начале 2019 года власти КНР и США попытались найти компромисс, но эти усилия провалились, а торговое противостояние только обострилось.

Однако в сентябре стороны начали постепенно снижать градус напряжённости: в середине месяца стало известно о решении Соединённых Штатов перенести очередное повышение пошлин с 1 октября на 15-е. Как объяснил Трамп, это было сделано по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в качестве жеста доброй воли. В то же время Комитет по тарифам и сборам Госсовета КНР сообщил о намерении пересмотреть решение о введении дополнительных торговых пошлин на ряд статей американских сельскохозяйственных товаров.

Наклейка "Сделано в Китае"

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Как пояснил в беседе с RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук, у Вашингтона и Пекина есть принципиальные разногласия, преодолеть которые на данный момент едва ли возможно.

«Наиболее остро стоит вопрос о передаче Китаю американских технологий, этой практикой в Белом доме возмущались не просто так. Штаты нехотят помогать развитию и росту мощи Китая. Для американской стороны это вопрос принципиальной важности, именно в области технологий Штаты являются лидерами. И они не намерены с кем-либо этим лидерством делиться», — считает эксперт.

Комментируя состоявшиеся американо-китайские переговоры, Бельчук отметил, что речь идёт о локальных договорённостях. Их итоги не означают, что началось фундаментальное сближение позиций.

«Напряжённость не будет ослабевать, поскольку ключевая задача Штатов — затормозить развитие КНР, которая уже стала сверхдержавой. Но в ходе реализации этого генерального плана будут отмечаться то взлёты, то падения в отношениях двух стран. Состоявшиеся накануне переговоры — только один из эпизодов на этом пути. Но я не думаю, что США и Китай смогут подвести черту под торговым спором в обозримом будущем», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По словам эксперта,на сегодняшний день ситуация выглядит очень неопределённо, поскольку в Пекине надеются на то, что Трамп проиграет выборы 2020 года, а ему на смену придёт президент-демократ.

«Многоопытный бюрократ, а не идеолог холодной войны»: Трамп намерен назначить заместителя Помпео на пост посла США в РФ «Как известно, демократы не поддерживают развязывание торговых войн. В этом отношении они отстаивают идеи глобализма. Поэтому сейчас многое упирается в ожидания от предстоящих выборов. И даже если Пекин и Вашингтон заключат в обозримом будущем крупную торговую сделку, она вряд ли будет долговечной», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Негативный эффект

Торговая война уже сейчас оказывает негативное влияние на американский и китайский бизнес. Пока политики спорят о наиболее выгодных торговых правилах, компании по обе линии фронта терпят убытки.

В недавнем исследовании американского Университета Дьюка приводятся прогнозы, согласно которым США настигнет экономическая рецессия уже во второй половине 2020 года. Такого мнения придерживаются финансовые директора сотен компаний по всему миру, принявшие участие в исследовании. При этом именно торговую войну эксперты называют одним из основных факторов возможного спада.

Нью-Йоркская фондовая биржа

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Как пояснил Васильев, Штаты ничего не выиграли в результате длящегося с прошлого года противостояния с Китаем, поскольку статистика торгового баланса почти не изменилась.

«Китай почти ничего не потерял в результате ограничений. Проблема в том, что снижение таможенных барьеров на пути американских товаров в КНР вовсе не гарантирует, что эти товары будут пользоваться спросом у китайских потребителей. Точно так же неясно, как межгосударственные соглашения остановят трансфер технологий и кражу интеллектуальной собственности, поскольку это происходит на уровне отдельных компаний и людей», — отметил эксперт.

В то же время американская экономика действительно начала замедляться на фоне торговой войны. Если в прошлом году темпы экономического роста США достигали 2,9%, то к концу этого года они составят около 2%, считает Васильев.