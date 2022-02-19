«Затянувшийся спектакль»: зачем сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины. В документе отмечается, что американские сенаторы подтверждают намерение Вашингтона поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности. Речь идёт и об оказании военной помощи. В резолюции, которая носит рекомендательный характер, также содержится призыв к президенту Джо Байдену использовать все инструменты давления на Россию в случае её «вторжения» на территорию соседнего государства. По мнению экспертов, занимаясь эскалацией напряжённости в ситуации с Украиной, истеблишмент Соединённых Штатов в том числе стремится поддержать падающие рейтинги главы Белого дома.

Верхняя палата конгресса США единогласно приняла резолюцию в поддержку Украины. Текст документа на своём сайте опубликовала один из авторов резолюции — сенатор-демократ Джинн Шахин, возглавляющая подкомитет сената по Европе и сотрудничеству по региональной безопасности.

«Сенат вновь подтверждает непоколебимую приверженность Соединённых Штатов в том, что касается поддержки продолжающихся усилий правительства Украины по восстановлению её территориальной целостности путём оказания политического, дипломатического и военного содействия, включая дополнительную летальную и нелетальную помощь в сфере безопасности для укрепления оборонительного потенциала Украины», — гласит резолюция.

Кроме того, в документе подчёркивается, что «в случае любого дальнейшего вторжения или иной злонамеренной деятельности со стороны России, направленной на подрыв суверенитета Украины, правительству США надлежит задействовать все доступные ему инструменты для создания существенных издержек для Российской Федерации в целях восстановления мира в Европе».

«Антивоенные» поправки

По словам Джинн Шахин, принятие резолюции свидетельствует о решительной поддержке Украины обеими главными политическими силами США.

«(Владимир. — RT) Путин совершит серьёзную ошибку и ощутит на себе всю мощь конгресса США, если решит пойти на дальнейшее вторжение на Украину», — заявила сенатор.

При этом, как отмечает издание Politico, резолюция была принята с поправками. Так, по настоянию сенатора-республиканца Рэнда Пола в текст было включено дополнение, в котором уточняется, что документ не содержит положений, которые можно было бы истолковать как объявление войны или разрешение для исполнительной власти США на ввод вооружённых сил на Украину. В противном случае, пишет Politico, Пол заявил, что заблокирует принятие резолюции.

«Мы считаем, что там должно быть сказано следующее: «ничто в настоящей резолюции не должно расцениваться как разрешение на войну» и «ничто в настоящей резолюции не должно расцениваться как разрешение на введение войск на территорию Украины», — цитирует сенатора издание.

Сенатор Рэнд Пол

AP

© Greg Nash

Пол неоднократно критиковал вмешательство США в ситуацию вокруг Украины.

«С нашей точки зрения, решение проблемы Украины не должно и не может быть нашим делом. Не нам их защищать в борьбе с их давним противником, Россией. Это не имеет отношения к интересам США в области национальной безопасности», — подчеркнул республиканец в статье для газеты The Courier Journal.

Кроме того, американский сенатор усомнился в том, что принятие Украины в НАТО будет способствовать повышению безопасности и установлению мира. Этот шаг, с его точки зрения, напротив, поставит США и их союзников в безвыходное положение и приведёт к войне и катастрофе.

Стоит отметить, что резолюции обеих палат конгресса Соединённых Штатов не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом американские законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу. В свою очередь, Белый дом не обязан как-либо реагировать на принятие подобных документов.

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Напомним, что западные СМИ на протяжении последних месяцев активно тиражируют информацию о «вторжении» на Украину, которое будто бы планирует Россия.

Опираясь на данные от анонимных правительственных источников и разведслужб, западные медиа публиковали карты направлений якобы возможных ударов Вооружённых сил РФ, а также называли различные даты начала «вторжения».

Так, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников ранее сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля. В то же время британские газеты The Sun и The Mirror заявили, что «вторжение» начнётся ночью 16 февраля.

Россия со своей стороны неоднократно заявляла, что не имеет подобных планов, и призывала западные СМИ и политиков прекратить нагнетать обстановку.

Напомним, ещё в ноябре 2021 года глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что главный бенефициар информационной кампании о «вторжении» РФ на Украину — Госдеп США.

«Всё это вокруг этой темы — злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологических центров США, с тем чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», — пояснил тогда Нарышкин.

В свою очередь, отдельные представители американского истеблишмента и СМИ считают, что администрация президента Джо Байдена раздувает ситуацию вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание общества от целого ряда неудач и плачевного состояния дел внутри страны. В частности, об этом заявил популярный ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Тема России для Джо Байдена очень удобна. Говорить о ней ему нравится намного больше, чем, скажем, об инфляции, преступности, смертности от фентанила или о том, как во Флориду на протекающих лодках перебирается, похоже, половина населения Гаити», — отметил Карлсон.

С такой оценкой политики Белого дома согласен и главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«С учётом не очень хорошей экономической конъюнктуры и приближающихся промежуточных выборов в конгресс это вполне понятная логика», — отметил политолог в разговоре с RT.

По его словам, подавляющее большинство американцев довольно «равнодушны к тому, что связано с Украиной и её будущим».

«А вот рост инфляции и внутриэкономические проблемы — это то, что электорат интересует гораздо больше», — пояснил Батюк.

В свою очередь, политолог Малек Дудаков считает, что администрация Байдена рассчитывает представить президента США своего рода «спасителем Европы» от якобы готовящейся российской агрессии.

«На 1 марта запланировано традиционное обращение Байдена к конгрессу. Думаю, что значительная часть его будет посвящена тому, как президент спасает Европу от планируемой агрессии. Однако не думаю, что это существенно поддержит его падающий рейтинг. Рядовому американцу вопрос роста цен в магазинах и на заправках гораздо важнее, чем проблемы очень далёкой страны наподобие Украины», — говорит Дудаков.

Президент США Джо Байден

Gettyimages.ru

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Рейтинговые методы

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также полагает, что Белый дом использует украинскую тематику в том числе во внутриполитических целях — и прежде всего для выправления рейтингов действующего президента.

«Это самый низкий рейтинг за последние 50 лет со времён Никсона. Поэтому ничего не остаётся, кроме как искусственно, при помощи геополитической пропаганды нарастить себе рейтинг. Стоит отметить, что в Европе схожим образом действует французский лидер Эммануэль Макрон, который пытается представить ситуацию таким образом, как будто бы это он занимается урегулированием затяжного конфликта», — пояснил аналитик в интервью RT.

Всё это, по его мнению, свидетельствует о слабости нынешней администрации Соединённых Штатов.

«Если вдуматься, у Байдена даже нет собственной администрации. Вся его команда — это, по сути, навязанные Обамой люди. Это всё не нравится американцам, особенно после фиаско в Афганистане. Теперь Белый дом каждый день предсказывает российское «вторжение» на Украину, которого всё нет. Это уже больше похоже на затянувшийся спектакль. Но других методов у Вашингтона, видимо, не осталось», — говорит аналитик.

Комментируя резолюцию сената в поддержку Украины, Михайлов обращает внимание на то, что при «слабом президенте» в США верхняя палата парламента начинает активнее влиять на внешнюю политику, в том числе продвигая интересы различных лоббистских групп.

«Когда у власти находится откровенно слабая администрация, в таких демократиях, как США, объективно усиливается парламент. Поэтому сейчас группа наиболее влиятельных сенаторов, по сути, определяет и внешнюю политику США параллельно с окружением Байдена», — констатировал эксперт.

В этом контексте он напомнил, что обе палаты конгресса США уже одобрили выделение военной помощи Украине в рамках военного бюджета на 2022 год.

«Не стоит забывать, что сенаторы — это прежде всего лоббисты оборонно-промышленного комплекса. Каждый пакет помощи проводится через оборонный бюджет, на Украину отгружаются не нужные самим Соединённым Штатам образцы вооружений, а члены сената получают соответствующие бонусы от производителей оружия», — заключил политолог.