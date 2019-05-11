Затянувшаяся передача власти: как Порошенко и Зеленский продолжают борьбу после президентских выборов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен отменить «одиозные решения», которые Пётр Порошенко принимает в последние дни на посту главы государства. Об этом сообщил советник Зеленского Александр Данилюк, отметив, что нынешняя власть «закладывает мины» для нового руководства страны. Ранее победитель президентских выборов призвал Раду как можно скорее провести инаугурацию, поскольку действующий лидер назначает своих людей в Верховный суд и командование армии. Между тем в администрации Порошенко заявили, что не пытаются намеренно отложить вступление Зеленского в должность, а задержка якобы связана со стремлением осуществить передачу власти «согласно европейской традиции». Однако собеседники RT в украинских политических кругах полагают, что Порошенко намерен сохранить влияние на госструктуры и избранному президенту будет нелегко противостоять предшественнику.

С момента завершения президентской кампании на Украине прошло уже почти три недели, но политическая борьба между соперниками по второму туру голосования продолжается.

Пётр Порошенко и его сторонники, несмотря на поражение, пытаются затруднить работу избранному главе государства Владимиру Зеленскому в первые дни президентства. Напомним, что, согласно данным украинской ЦИК, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, тогда как в поддержку Порошенко выступили 24,45%.

В частности, на Украине до сих пор не определена дата инаугурации избранного президента. Ряд членов партии «Блок Петра Порошенко» предлагают провести церемонию после 27 мая — тогда у Зеленского не будет возможности распустить Раду, поскольку по закону это нельзя сделать менее чем за полгода до окончания полномочий парламента.

Депутат Рады от БПП Сергей Каплин предложил провести инаугурацию в два этапа — 19 мая в сессионном зале парламента, а 3 июня — в НСК «Олимпийский», в этот же день Зеленскому предлагается ежегодно отчитываться перед народом. Ранее его однопартиец Александр Сугоняко выступил с предложением о проведении церемонии 1 июня.

Сам же Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. В видеообращении, которое избранный президент записал 10 мая, он призвал «трясущихся за свои мандаты» депутатов Верховной рады не затягивать с назначением даты, поскольку Порошенко совершает «необратимые действия»: назначает судей Верховного суда, раздаёт генеральские звания и государственные награды.

При этом в администрации президента отрицают обвинения в попытке отложить дату вступления Зеленского в должность.

«Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Пётр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах», — говорится в сообщении.

Также в администрации президента ответили Зеленскому на сравнение Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля во время отдыха. Такую метафору избранный глава государства озвучил в уже упомянутом выше видеообращении.

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», — указали в администрации украинского президента.

Между тем источник RT в украинской партии «Народный фронт» отметил, что Порошенко настроен взять реванш на выборах в Верховную раду, которые пройдут осенью 2019 года.

«Насколько я понимаю, окружение рассчитывает на то, что Порошенко станет премьер-министром. Для этого надо получить большинство в Раде и не дать партии «Слуга народа» усилить свой рейтинг. Для этого и тянут с инаугурацией Зеленского, чтобы не дать ему возможность досрочно распустить Верховную раду. И поддерживающие нынешнюю власть депутаты делают всё, чтобы этого не допустить и дискредитировать будущего президента. И он это прекрасно понимает», — сказал собеседник RT.

Архивное фото. Акция украинских националистов перед зданием администрации президента Украины в Киеве. 23 марта 2019 года

РИА Новости

При этом в интервью изданию «ЛiГА.net» советник победителя президентских выборов, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что «одиозные решения», которые Порошенко принимает в последние дни на посту украинского лидера, будут пересмотрены. В частности, планируется перезапустить набор и аттестацию судей.

«Уходя, лучше за собой убрать. И пора вырабатывать цивилизованную политическую культуру. Уходящая администрация Белого дома принимает нужные, но непопулярные решения, чтобы облегчить участь следующего президента. Это часть культуры. А мы свидетели того, как уходящий президент закладывает новому мины. И это не только кадровые назначения. Это также, например, отмена статьи за незаконное обогащение, которое создало напряжение во взаимодействии с МВФ и ЕС», — отметил он.

Помимо этого, Зеленский намерен реформировать Службу безопасности Украины, ликвидировать Налоговую милицию, осуществить перезапуск антикоррупционных органов.

«Я бы оценил готовность (плана действий на первые 100 дней. — RT) в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать. Хочу подчеркнуть его важность как для внешнего мира, так и для команды», — добавил экс-министр финансов Украины.

Говоря о затягивании определения даты инаугурации, Данилюк подчеркнул, что Рада «игрой в игры» портит репутацию страны.

«Борьба не на жизнь, а на смерть»

При этом собеседник RT в администрации президента отметил, что Порошенко не собирается уходить из политики.

«Пётр Порошенко тяжело пережил поражение на выборах и не намерен уходить из политики. Поэтому он принимает решения, которые позволят влиять на управление страной и дальше. Зеленский, конечно, стал президентом, но президентом в окружении людей Порошенко», — сообщили RT в администрации действующего главы государства.

Схожей точки зрения придерживается и директор НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, Пётр Порошенко в последние дни президентства пытается создать задел на будущее.

«Мы видим, кого назначает на должности президент, его окружение. Он пытается максимально воспользоваться своими полномочиями, чтобы обеспечить себе задел на будущее. Конечно, к европейской традиции это никакого отношения не имеет. Впрочем, заявления Зеленского и его окружения вряд ли каким-то образом повлияют на ситуацию. До инаугурации мы ещё не один раз увидим подобного рода пикировки со стороны представителей этих двух политиков», — заявил Денисов.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Зеленскому будет непросто противостоять влиянию Порошенко на госструктуры.

«Порошенко при поддержке внешних сил смог создать вполне авторитарную систему, состоящую из лично преданных ему людей. Он контролировал Верховную раду, правительство, Национальный банк, Верховный суд, армию — все основные институты. Сейчас Порошенко действует закулисно, пытается сохранить своё влияние на эти структуры. Отсюда такие препятствия — и в Раде, и в суде — в вопросах инаугурации. Идёт борьба не на жизнь, а на смерть», — указал эксперт.

По его словам, администрации избранного президента будет тяжело изменить «одиозные решения», принятые напоследок действующим главой государства.

«У Зеленского будет меньше возможностей в управлении, чем у Порошенко, у него нет сформировавшейся фракции, которая бы контролировала Раду. Он ещё не прошёл «кастинг» на Западе, у него нет возможности опереться на поддержку Вашингтона. Я не думаю, что всё так просто будет», — сказал Суздальцев в беседе с RT.

В свою очередь, источник в Радикальной партии отметил, что методы, при помощи которых ведётся борьба за власть на Украине, поражают воображение.

«Владимир Гройсман и Андрей Садовой уже заявили о намерении стать премьер-министром. И это Зеленский ещё даже не приступил к исполнению своих полномочий. Никто не желает уходить из власти и никто не считается с новым президентом», — говорит представитель Радикальной партии.