Затянувшаяся эстафета: почему Байден заявил о «безответственности» Трампа из-за его отказа признать поражение

Нежелание президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах — проявление «невероятной безответственности», заявил Джо Байден. По его словам, из-за действий Трампа «всему миру направляются невероятно пагубные послания о том, как функционирует демократия». По мнению экспертов, Байден таким образом пытается ускорить процесс передачи власти. Однако, как отмечают аналитики, президент США продолжит бороться в судах за пересмотр результатов голосования вплоть до голосования выборщиков.

Представитель Демпартии США Джо Байден, которого СМИ называют победителем в борьбе за президентское кресло, назвал нежелание президента Дональда Трампа признавать поражение на выборах проявлением «невероятной безответственности». Об этом он заявил во время пресс-конференции.

«Я думаю, что (американцы. — RT) являются свидетелями невероятной безответственности. Всему миру направляются невероятно пагубные послания о том, как функционирует демократия... Я не знаю его (Трампа. — RT) мотивов, но я просто считаю, что это совершенно безответственно», — сказал Байден.

Он также не исключил применения правовых мер к администрации Трампа и Управлению общих служб (GSA).

«То, что сейчас делает президент, на самом деле превратится в очередной инцидент, благодаря которому он (Трамп. — RT) останется в памяти как один из самых безответственных президентов в истории Америки. Всё это просто выходит за пределы нормы. Возникает вопрос, законно ли это вообще», — заявил демократ.

По словам Байдена, ему «трудно понять, как думает» Трамп.

«Я уверен, что он знает, что он не победил (на выборах. — RT) и не сможет победить, и 20 января мы проведём инаугурацию», — сообщил он.

Напомним, 7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, объявили Байдена победителем на выборах президента США. После этого и сам Байден заявил, что выиграл президентскую гонку.

Однако Трамп вместо передачи власти выступил с заявлением о намерении в судебном порядке бороться за то, чтобы президентом стал «законный победитель». Действующий американский лидер также подчеркнул, что не успокоится, «пока для американских граждан не будет осуществлён честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия».

Президент США Дональд Трамп

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Борьба за пересмотр результатов

Накануне адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что избирательный штаб президента США отзывает иск против штата Мичиган.

«Сегодня утром мы отзываем наш иск против штата Мичиган непосредственно в результате того, что мы добились тех мер, которых требовали: не допустить преждевременного утверждения результатов выборов в округе Уэйн, прежде чем его жители смогут быть уверены, что все голоса, поданные на законных основаниях, учтены, а все голоса, поданные на незаконных основаниях, не учтены», — говорится в официальном заявлении Джулиани.

Трамп подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter.

«Мы отозвали (иск. — RT), потому что победили!» — написал он.

We withdrew because we won! https://t.co/aMoNQXEj4z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

Кроме того, глава Белого дома сообщил в Twitter о новых нарушениях во время выборов.

«Во время этих президентских выборов в штате Джорджия не забраковали почти НИ ОДНОГО избирательного бюллетеня. В прошлые годы (показатель был. — RT) почти 4%. Невозможно. Теперь обязательно нужно провести сверку подписей на конвертах. Это очень просто сделать. Демократы против, потому что знают, что попались. Перевес намного больше, чем нужно, чтобы изменить результат. Республиканцы должны занять жёсткую позицию!» — заявил Трамп.

По его словам, в округах штата Джорджия «нашли тысячи неучтённых избирательных бюллетеней».

«Когда будет проведена намного более важная процедура сверки подписей, результат изменится и в штате победителями окажутся республиканцы — и очень скоро», — отметил американский лидер.

Thousands of uncounted votes discovered in Georgia counties. When the much more important signature match takes place, the State will flip Republican, and very quickly. Get it done! @BrianKempGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

Как заявила старший юридический консультант избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, в результате подсчёта голосов вручную в Джорджии «просто снова сосчитали все незаконно поданные бюллетени, которые были изначально включены в общий результат».

«Мы продолжаем требовать, чтобы власти штата Джорджия провели честный пересчёт голосов со сверкой подписей. Мы намерены использовать все правовые меры, чтобы гарантировать, что будут подсчитаны только законно поданные бюллетени», — говорится в официальном заявлении Эллис.

Президентские выборы в США 2020

Reuters

© Bing Guan

Напомним, иски, связанные с предполагаемыми нарушениями во время выборов, были поданы командой главы Белого дома также в Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Неваде.

16 ноября Трамп пообещал, что вскоре будут поданы и судебные иски из-за нарушений Конституции на президентских выборах.

За день до этого Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах тем, что они были сфальсифицированы. По его словам, в ряде случаев республиканцы-наблюдатели не были допущены к подсчёту бюллетеней, а сам подсчёт голосов производился компанией с «плохой репутацией» Dominion, которая «принадлежит радикальным левым».

«Нет ничего безответственного»

Как отметил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков, Байден, называя Трампа безответственным из-за отказа признавать его победу, «говорит то, что от него ожидают услышать сторонники Демпартии».

«Будучи заинтересованным лицом, он требует от Трампа сдать назад и признать своё поражение. Однако на деле нет ничего беспрецедентного или безответственного в нежелании признавать результаты выборов. Наоборот, настоящая безответственность проявляется со стороны тех, кто отказывается замечать все случаи мошенничества и нарушений на выборах, как-то расследовать произошедшее», — отметил эксперт.

Похожей позиции придерживается и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его мнению, «демократы боятся, что пока Трамп у власти, он может предпринять ряд мер, неугодных им».

«В частности, вывести войска из Ирака и Афганистана, заблокировать законопроекты, которые принимаются сейчас против России», — уточнил аналитик в разговоре с RT.

Трамп же, «возмущённый тем, что его победу украли, стремится в судах восстановить правду», отметил Дудаков.

«Это как раз в перспективе пойдёт, наоборот, на пользу американской демократии», — считает эксперт.

Дудаков напомнил, что последний аналогичный случай произошёл в 2000 году. Тогда Верховный суд остановил пересчёт голосов в штате Флорида, результаты выборов в котором определяли исход всей президентской гонки. В итоге победил республиканец Джордж Буш — младший.

«То, что делает Трамп, нельзя назвать чем-то обыденным, однако и выборы проходили крайне необычно. Трамп неоднократно заявлял о нарушениях и фальсификациях, и он будет дальше вести судебную борьбу, возможно, вплоть до голосования коллегии выборщиков, запланированного на 14 декабря. Он будет добиваться аннулирования результатов в большом количестве округов и штатов», — сказал аналитик.

Белый дом

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Дудаков также пояснил, что применение правовых мер к администрации Трампа и Управлению общих служб (GSA), которых не исключил Байден, могут подразумевать судебные иски.

«Байден, со своей стороны, пытается ускорить процесс передачи власти. Но вряд ли иск к администрации Трампа или другие аналогичные меры могут повлечь за собой какие-либо серьёзные последствия. Байдену в данном случае просто важно показать, что он что-то делает для сохранения победы, а не просто наблюдает за всем происходящим со стороны», — объяснил эксперт.

Дудаков спрогнозировал, что судебные процессы, инициированные Трампом и его штабом, продолжатся.

«У Трампа было несколько поражений — суды отклоняли его иски. Однако победой можно считать то, что суд Пенсильвании уже аннулировал более двух тысяч голосов избирателей в штате. Кроме того, не стоит забывать, что коллегия выборщиков, учитывая сообщения о массовых фальсификациях, в итоге может проголосовать не за Байдена, а за Трампа», — заключил аналитик.