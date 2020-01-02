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Затянуть «Пояс»: Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

02 января 2020, 22:09  •  11 • В мире
США попытались сорвать морские учения с участием сил Ирана, России и Китая, заявил командующий иранскими ВМС Хосейн Ханзади. Помешать этим планам удалось благодаря отвлекающим манёврам, уточнили в исламской республике. Учения под названием «Пояс морской безопасности» состоялись в конце декабря в Индийском океане и Оманском заливе. Участники отработали меры по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в регионе.
 
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане AFP © Iranian Army office
 

Иран заявил, что США и их союзники предприняли неудачную попытку сорвать военно-морские учения исламской республики с Россией и Китаем.

Как заявил агентству Tasnim командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, во время совместных манёвров трёх стран «американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв» учений.

Как рассказал Ханзади, благодаря отвлекающим манёврам американцам не удалось сорвать учения.

Отметим, что совместные учения Ирана, России и КНР под названием «Пояс морской безопасности» проводились в Индийском океане и Оманском заливе в период с 27 по 30 декабря. На манёврах стороны отработали меры по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в данной зоне.

«Цель этих учений — мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством», — говорил накануне учений посол Ирана в России Казем Джалали.

Участие российской стороны в учениях комментировали в МИД и Балтийском флоте. Подготовку к этим манёврам подтвердил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, а подробности состава группы из РФ рассказали представители флота.

В заявлении пресс-службы Балтийского флота сообщалось, что к берегам Ирана  направились сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня».

В свою очередь, об участии в манёврах китайской стороны говорил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь на ежемесячном брифинге. По его словам, в учениях задействован ракетный эсминец «Синин».

Между тем представители Пентагона изначально говорили, что намерены следить за учениями Ирана, России и Китая.

«Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях», — отмечал представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон.

Противостояние усиливается

Новый виток конфликта Ирана и США произошёл в мае, когда Вашингтон направил дополнительные силы в Персидский залив.

Как заявил 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, американские корабли направлены в регион, чтобы послать «иранскому режиму чёткий и однозначный сигнал о том, что любое посягательство на интересы США или их союзников будет встречено неумолимой силой».

В июне в международных водах Оманского залива были взорваны два танкера — Front Altair (шёл под флагом Маршалловых островов) и Kokuka Courageous (шёл под флагом Панамы). США возложили ответственность за произошедшее на Иран, однако в Тегеране с этой оценкой не согласились.

В последовавшие за этим месяцы в Персидском заливе произошло несколько других инцидентов с участием танкеров и беспилотников США и Ирана. Вашингтон в несколько этапов усилил санкционное давление на Тегеран.

Кроме того, в сентябре БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, но США возложили вину за удары на Тегеран. Госсекретарь Майк Помпео призвал все страны «публично и безоговорочно осудить нападения Ирана».

Иран заявил о непричастности к нападениям на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил об угрозе полномасштабной войны в случае нападения Соединённых Штатов или Саудовской Аравии на Иран.

В ноябре Иран охватили протесты, связанные с ростом цен на топливо,  Белый дом заявил о поддержке этих выступлений. В свою очередь, Тегеран рассказал об участии США в этих инцидентах и сообщил о задержании в ходе протестов восьмерых человек, связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

Иранские силовые ведомства тогда уточнили, что шестеро задержанных находились на протестах и выполняли распоряжения разведорганов, ещё двое собирали информацию с целью отправить её за рубеж.

На фоне этих событий верховный лидер Ирана Али Хаменеи высказался о «сорванном заговоре». По словам аятоллы, внешние силы долго готовили возможность для того, чтобы учинить разрушения и убийства в Иране.

«Народ вновь доказал, что он силён и велик, и смог одолеть заговор врага», — говорилось в сообщении Хаменеи на его личном сайте.

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