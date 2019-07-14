Затянет ли Америку в турецкую воронку

Автор:

Покровский Александр

Правда, русские это и так знают. Хоть американцы и старались держать свой новейший и якобы практически невидимый самолёт подальше именно от русских радаров – чтобы «нагота короля» подольше оставалась неведомой хотя бы союзникам. Но и ГРУ недаром свой хлеб ест, и на метки израильских F-35 в Сирии те, кому надо, вдосталь налюбовались.

Впрочем, это вопрос техники. Сегодня, после начала поставок из России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию, такие вопросы отступают перед вопросами политики.

Вопрос техники и вопрос политики

Тем временем в Турции царит полный восторг.

Сообщения о приземлении всё новых и новых самолётов из Москвы со всё новыми и новыми компонентами С-400 отслеживаются прессой с вниманием лишь ненамного меньшим, нежели о победах национальной сборной по футболу на чемпионате мира. «Поставки элементов С-400 для систем ПВО и ПРО продолжаются. В связи с этим на авиабазе Мюртед (Mürted) приземлился шестой самолёт», – гордо рапортует Министерство обороны Турции, а пресса в ответ разражается новыми приветствиями и криками гордости за свою страну. Заголовки полны восторга: «Мы не склонились перед угрозами», «Новая эпоха в вопросе обороны», «Новая эпоха в вопросе безопасности», «Первые поставки С-400 завершились. Турция выдержала стойко, а приспешники США разочарованы», «Слово Турции взяло верх», «Более безопасная Турция вместе с С-400», «Груз столетия»…

В то же время в прессу были вброшены сообщения, что США уже подготовили санкции против Турции из-за покупки С-400. Правда, сообщающее об этом агентство Bloomberg, прямо скажем, уже не раз подвергало свою репутацию сомнениям из-за слишком открытого курса на информационное обслуживание интересов США. Тем не менее оно заявляет определённо: в Белом доме выбрали итоговый пакет санкций из трёх различных вариантов. И вот-вот об этом будет сообщено. Просто в Вашингтоне несколько стесняются даты 15 июля, когда исполняется три года с попытки проамериканского военного переворота в Турции. В ходе которого президента Эрдогана реально планировали убить, а жизнь ему спас лично президент Путин, отправив, как говорят иные грамотные люди, спецназ на защиту турецкого лидера. Этот щекотливый момент американцы хотят пережить, а затем уж стукнуть Турцию санкциями.

Кстати, любопытная деталь. Тогда, в июле 2016 года, на Эрдогана была устроена атака с воздуха. По воздуху же его и спасли. И как поведут себя ныне стоящие на вооружении «Пэтриоты», если попытка повторится? А вот на С-400 президент явно посадит только строго преданных себе людей. И главное, эту систему по команде из Вашингтона невозможно будет отключить.

Санкции и нервы генералов

В Вашингтоне сегодня отмечается усиленное курсирование политиков и лоббистов по коридорам власти. Знающие люди вполне уверенно отмечают, что в этих самых коридорах – лобби – немало антитурецких активистов. Самые мощные и влиятельные из них – произраильские. А отношения между Израилем и Турцией, говоря прямо, открыто ледяные.

За этим лобби следует просаудовское. Тоже понятно: у саудитов много денег и лютая вражда с Анкарой за первенство в исламском мире. Есть и проармянское лобби – тоже весьма влиятельное. Есть даже прокурдское.

И вот один из первых результатов их деятельности уже последовал –группа сенаторов из комитетов по вооружённым силам и по международным делам осудила президента Турции за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 в весьма угрожающих выражениях: «Согласившись на поставки С-400 из России, президент Эрдоган сделал выбор в пользу опасного партнёрства с Путиным в ущерб безопасности и экономическому благосостоянию Турции, а также целостности НАТО».

Как полагают наблюдатели, санкции будут наложены довольно полные: против юридических и физических лиц, причастных к поставкам, – их счета и активы будут арестованы, и им будет запрещён въезд в США, против фирм и компаний, против, наконец, самой Турции, которой отрежут инвестиции и ограничат экспорт и импорт американских товаров. В ситуации, когда турецкая армия в значительной степени вооружена американским оружием, это может стать сильнейшим ударом по её обороноспособности. А армия, как известно, подобных ударов не любит. И генералы, которые по этому поводу нервничают в любых армиях мира, могут и не сдержать своего недовольства перед лицом государственного руководства. Как было, скажем, в том же 2016 году. На это, скорее всего, в США и делают расчёт.

Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

Так как из Вашингтона старательно и настойчиво раскручивается кризис вокруг турецкой валюты и экономики – дело к тому Штаты и ведут. И вот тут, конечно, дополнительные санкции могут весьма драматическим образом подействовать и на турецкую лиру, и на хозяйственную устойчивость страны.

К тому же у Эрдогана и его курса вообще в Турции немало противников. Сегодня они находятся в разгроме – вновь спасибо Бараку Обаме! – но именно усугубление кризиса будет их консолидировать. Во всяком случае, для массовых выступлений на улицах Стамбула и Анкары по американским методичкам – хватит вполне. А там уже всяческие варианты возможны. От отказа силовиков повиноваться для подавления бунта до дворцового переворота. В конце концов, не стоит забывать, что практически весь офицерский корпус Турции – и весь генеральский – прошёл обучение у американцев или вовсе в США. А как там умеют вербовать перспективных людей в свои агенты, все хорошо знают.

Но и Турция опасна, зажатая в угол…

Однако президент Турции Эрдоган уже зарекомендовал себя как крайне самолюбивый и временами даже капризный политик. И у него есть окружение. Причём окружение имперское, мечтающее о возрождении прежней Оттоманской Порты как главного халифата, то есть ещё и духовного центра всех мусульман мира. Быть просто куклой для битья, даже имей на то Эрдоган желание, его окружение ему просто не позволит. Особенно если вспомнить, что на этом халифатском пути Турция и без того ведёт подспудную, но изнурительную борьбу с Саудовской Аравией, поддерживая свой вариант «борцов за веру» – «Братьев-мусульман» против «Аль-Каиды» и прочих салафитских вариаций, включая ИГ (все три – запрещены в России). И кое-где – в сирийском Идлибе, например, – эта война ведётся напрямую, протурецкими боевиками против просаудовских.

И пока в Турции в газетных передовицах царят триумф и «Триумф», в Вашингтоне и Брюсселе, столице НАТО, многие эксперты задумываются над тем, не затянет ли сложившаяся ситуация Америку в глубокую воронку с одним неприятным выходом. А вместе с нею – и НАТО…

Западных аналитиков беспокоит изначальная ошибка американского руководства. Ведь вся история турецко-русского противовоздушного флирта началась с того, что Турция как член НАТО вполне лояльно была готова купить хоть и отсталую, но союзническую систему «Пэтриот». Но в американцах взыграло жлобство.

Во-первых, они слишком задрали для турок цену на свой продукт, а во-вторых, не соглашались на «трансфер технологий».

Турки обиделись, а после попытки проамериканского путча три года назад эта обида проросла переговорами с русскими о поставках взамен американского уже российского новейшего комплекса ПВО.

В скобках отметим, что турки очень долго требовали и от России поделиться некоторыми ключевыми технологиями, дабы через какое-то время в Турции было локализовано производство собственных зенитно-ракетных комплексов на базе С-400. Особенно их радары интересовали. Но означает ли заключение договора о поставках согласие Москвы на такой вариант или же турки сняли свои требования под давлением непреодолимых обстоятельств – непонятно. А военные источники и источники в ОПК на эту тему молчат намертво. По мнению же аналитиков Царьграда, упорство турок в ответ на хоть и запоздалое, но отчаянное давление американцев означает скорее первый вариант.

Самое забавное при этом – как раз Трамп едко высмеивал своего предшественника Барака Обаму за то, что именно тот так испортил отношения с Турцией (которая, напомним, была в 2015 году настолько верна Вашингтону, что ради него сбила русский Су-25), что Анкара обратилась к Москве, и теперь сам же Трамп вынужден будет усугублять почти что преступную ошибку Обамы. Вернее, такую ошибку, которая хуже преступления.

По мнению экспертов, вопрос о выходе Турции из НАТО представляется сегодня фантастическим. Но – он больше не представляется невозможным. И всё зависит теперь от того, на каком пороге Вашингтон сможет удержать раскрутку турецко-американского противостояния.

Однако на каком бы пороге это ни случилось – остановиться и сдаться должен будет именно Вашингтон.

Ну, или труп Эрдогана…