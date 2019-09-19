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Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом
19 сентября 2019, 04:39 • 183 • Политика
Дания, которая уже несколько лет фактически затягивает строительство газопровода "Северный поток – 2", теперь сама встала в очередь за российским газом. Поскольку датское месторождение голубого топлива закрывается, страна будет закупать его у Германии.
Дания уже приостановила добычу газа на своем самом крупном месторождении под названием Тайра. Дело в том, что платформы, установленные на морском дне, сильно просели. По предварительным данным, усадка составляет около 6 метров.
Оборудование на Тайре придется переустановить – процесс займет около трех лет, и обойдется стране в сумму около 3 миллионов долларов. При этом именно это месторождение обеспечивало Данию 90% запасов голубого топлива.
Как сообщает "Датское радио", в Министерстве энергетики Дании сообщили – газ на время простоя Тайры будут покупать у Германии. Немцы будут продавать датчанам топливо из России, Норвегии или Нидерландов – именно эти страны поставляют газ в Германию.
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