Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На кого ставил Путин на выборах в Израиле
"Параллельная реальность": Скабееву обескуражили уловки официального К...
А заодно похвалил за "смелые действия": Пенс подтвердил Зеленскому вст...
Вятрович уходит, но Институту нацпамяти Украины утроили бюджет
Главная / Политика

Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом

19 сентября 2019, 04:39  •  183 • Политика
Дания, которая уже несколько лет фактически затягивает строительство газопровода "Северный поток – 2", теперь сама встала в очередь за российским газом. Поскольку датское месторождение голубого топлива закрывается, страна будет закупать его у Германии.
Дания уже приостановила добычу газа на своем самом крупном месторождении под названием Тайра. Дело в том, что платформы, установленные на морском дне, сильно просели. По предварительным данным, усадка составляет около 6 метров.
Оборудование на Тайре придется переустановить – процесс займет около трех лет, и обойдется стране в сумму около 3 миллионов долларов. При этом именно это месторождение обеспечивало Данию 90% запасов голубого топлива.
Как сообщает "Датское радио", в Министерстве энергетики Дании сообщили – газ на время простоя Тайры будут покупать у Германии. Немцы будут продавать датчанам топливо из России, Норвегии или Нидерландов – именно эти страны поставляют газ в Германию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
18 сентября 2019, 12:24
Беглов переназначил Матвиенко сенатором от Петербурга
18 сентября 2019, 22:09
Вятрович уходит, но Институту нацпамяти Украины утроили бюджет
19 сентября 2019, 04:39
Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих
19 сентября 2019, 01:24
"Согласовали еще 11 сентября": Грызлов рассказал, как Киев одной фразой сорвал разведение сил в Золотом и Петровском
19 сентября 2019, 04:39
"Параллельная реальность": Скабееву обескуражили уловки официального Киева по "формуле Штайнмайера"
18 сентября 2019, 18:54
"Угрозы как бизнес-подход": Американист объяснил, почему Трамп не начнет войну с Ираном
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2019, 01:24
"Он был неадекватным": Кличко после задержания "террориста" на мо...
19 сентября 2019, 01:24
Евросоюз оказался на грани раскола между сторонниками и противниками России - Yle
19 сентября 2019, 01:24
Киев взвалил вину за срыв встречи "нормандского формата" на Россию
19 сентября 2019, 01:24
Швейцария повторяется: В России напомнили Берну, чем закончился предыдущий шпионский ...
19 сентября 2019, 01:09
Транспортный коллапс и задержание с применением бронетехники: что известно о захвате ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
18 сентября 2019, 09:09
"Америка превыше всего?": Жители ЕС признались, кого поддержат в случае войны России и США - опрос
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
14 сентября 2019, 20:39
"Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море": NI восхитила стремительность русского "Шквала"
13 сентября 2019, 12:09
Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады раскрыл правду из "Нафтогаза" о российском газе
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.