Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом

Дания уже приостановила добычу газа на своем самом крупном месторождении под названием Тайра. Дело в том, что платформы, установленные на морском дне, сильно просели. По предварительным данным, усадка составляет около 6 метров.

Оборудование на Тайре придется переустановить – процесс займет около трех лет, и обойдется стране в сумму около 3 миллионов долларов. При этом именно это месторождение обеспечивало Данию 90% запасов голубого топлива.

Как сообщает "Датское радио", в Министерстве энергетики Дании сообщили – газ на время простоя Тайры будут покупать у Германии. Немцы будут продавать датчанам топливо из России, Норвегии или Нидерландов – именно эти страны поставляют газ в Германию.