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Затягивание с переговорами Путина и Байдена назвали верной тактикой Кремля
29 ноября 2021, 12:35 • 182 • Политика
России выгодно держать американских партнеров в неопределенности
Белый дом заинтересован в переговорах с Кремлем, тогда как в интересах Москвы – как можно дольше откладывать очередной саммит лидеров. В этом убежден политолог Ростислав Ищенко.
Он напомнил, что команда Джо Байдена раньше обвиняла предыдущего президента США Дональда Трампа в излишней близости с РФ, тогда как сейчас сама инициирует переговоры. Одновременно США пытаются наладить диалог с КНР. И каждой стороне Белый дом намекает, что успешно продвигает свою повестку.
"Каждому внушают, что партнер уже почти согласился на американское предложение и надо спешить договориться самому, чтобы не остаться в дураках",
– пишет Ищенко в статье для "Украины.ру". Понимая это, Кремль не спешит с переговорами. Но и не отказывается от них, поскольку, пока идет такое обсуждение, США выгодно проявлять конструктив, в том числе держать союзников "на коротком поводке".
Важно еще, что Москва дала предварительное согласие на саммит, но только в режиме видеоконференции. По мнению Ищенко, это защитит РФ от возможных фейков со стороны собеседника – всегда можно будет предъявить запись онлайн переговоров.
Ранее в МИД РФ сообщили, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться до Нового года. Однако точная дата до сих пор не согласована, передает РИА "Новости".
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