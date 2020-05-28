Затвор объективности: встречу СБ ООН по Крыму проведут еще раз

Заседания Совбеза ООН по Крыму с приглашенными общественниками могут пройти и в следующем году, заявили «Известиям» в постпредстве РФ в ООН. Там отметили, что предложат Украине провести совместную встречу по формуле Арриа, чтобы представители Крыма также имели возможность высказаться. Если Киев откажется, то Москва проведет свое заседание СБ ООН, аналогичное тому, что состоялось 21 мая. Помимо этого, в постпредстве рассказали, что США и Великобритания заблокировали видеотрансляцию выступления крымчан в Совбезе и настояли, чтобы видеозапись удалили из архива ООН. Россия в ответ высказалась против трансляции всех прочих встреч подобного формата. Между тем заседания Совбеза с участием крымчан планируется проводить ежегодно, заявил «Известиям» постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ария Аррии

21 мая в СБ ООН впервые услышали голос самих крымчан — по предложению России было организовано онлайн-заседание, на котором жители Крыма рассказали о ситуации на полуострове. Встреча проходила по формуле Аррии, названной так в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, в 1992 году впервые предложившего данный формат заседания.

Формула подразумевает, что во встрече могут участвовать не только дипломаты, но и общественники, представители неправительственных организаций. Такие мероприятия не относятся напрямую к деятельности Совбеза и не проходят в зале, где постоянно заседают 13 его членов (пять постоянных и восемь временных).

Такой формат позволяет членам СБ напрямую узнать от самих крымчан о положении дел в республике, пояснил «Известиям» зампостпреда РФ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. Он рассказал, что встречи по формуле Аррии по крымскому вопросу первыми начали проводить украинцы и страны Запада, российская делегация их неизменно посещала, поскольку среди членов СБ существовала джентльменская договоренность: страны не игнорируют эти встречи, даже если они им не нравятся.

Всего украинцы провели три заседания в данном формате. Крымчан туда не приглашали, а на российское предложение позвать спикеров из региона, ответили, что все докладчики ангажированы и мест нет, отметил Полянский.

Тогда постпредство инициировало свою встречу по формуле Аррии, но украинцы, а также представители США, Великобритании и Эстонии ее проигнорировали. В ответ на это российские дипломаты 22 мая отказались посетить сходное мероприятие эстонцев, со ссылкой на то, что они не пришли на крымскую встречу.

— Еще один серьезный момент. Заседание по формуле Аррии обычно транслируется через вебсайт ООН и архивируется, но американцы и англичане выступили против этого, и в итоге встреча в видеоформате не сохранилась. Мы в своем письме заявили, что будем возражать против трансляции всех формул Аррии, пока не будет решено обратного, — заявил дипломат в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы провести совместную с Украиной встречу и пригласить на нее представителей Крыма.

— Обычно украинцы проводят эти формулы по Крыму накануне дня воссоединения полуострова с Россией — 6–8–10 марта. Вероятно, в следующем году они также захотят провести. Если они не согласятся на присутствие крымчан, тогда нам придется продолжать эту традицию: они проводят свою встречу, а мы свою, — пояснил дипломат. — Надеюсь, что украинцы придут к тому, чтобы устроить совместное мероприятие, поскольку наше присутствие им нужно, иначе у них получается междусобойчик по интересам с маленьким выхлопом.

По его словам, Россия будет настаивать на следующем: нужно, чтобы было два оратора от тех, кто живет на Украине, и два от Крыма — это даст возможность устроить дискуссию.

— Потому что мы считаем, что нужно слушать тех, кто там живет. А не тех, кто уехал и черпает информацию из каких-то сомнительных источников, — подчеркнул Дмитрий Полянский.

А поговорить?

Встречи Совбеза с участием жителей Крыма следует проводить ежегодно, считает постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, важно, чтобы оппоненты от западных стран, входящих в Совбез, получали информацию о полуострове из первых рук.

— Внимательно прослушав состоявшуюся дискуссию, могу сказать: представители западных стран действовали по заранее запрограммированной антироссийской и антикрымской матрице. Они не услышали тех вопросов, которые крымчане перед ними ставили: как быть с тем, что Украина перекрыла Северокрымский канал, взорвала линии электропередач, ввела продовольственную блокаду полуострова, — напомнил политик.

Он подчеркнул, что нужно обязательно проводить такие конструктивные встречи в СБ ООН на постоянной основе, чтобы показать несостоятельность «обвинений в наш адрес со стороны западников».

— Их следует проводить ежегодно, — добавил политик.

Встреча 21 мая проходила в видеоформате. Причин тому две: помимо коронавируса и действующего запрета на полеты, США с 2014 года не выдают визы крымчанам. Но такое заочное присутствие, как отметил Дмитрий Полянский, не помешало тому, чтобы позиция Крыма была услышана. К тому же привлечение некоторых участников для заседания через видеозвонки — не редкость, в ООН это никого не смущает, поделился дипломат.

Модератором видеовстречи 21 мая выступил постпред РФ в ООН Василий Небензя. В своем выступлении, он отметил, что украинцам «некого винить, кроме себя» в присоединении Крыма к России. По его словам, для понимания причин референдума о вхождении полуострова в состав РФ нужно «открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году». Именно эти события «открыли путь» к референдуму, подчеркнул Небензя.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года в результате народного голосования, за воссоединение с Россией тогда проголосовало 96,77% жителей полуострова.