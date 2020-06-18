«Затушить протестное движение»: как власти США планируют реформировать полицию

Представители Демократической партии США выступили на фоне протестов с инициативой реформирования полиции. Законопроект с таким содержанием уже одобрил комитет по судебным делам нижней палаты конгресса. Авторы документа обратили особое внимание на проблему расизма в Соединённых Штатах, а также потребовали запрета на неоправданно жёсткие меры со стороны полицейских по отношению к задержанным. Одновременно Дональд Трамп представил собственный план преобразований в правоохранительных органах. Впрочем, эксперты сомневаются, что американские власти способны эффективно решить вопрос преступности и полицейского насилия. По мнению политологов, обе инициативы стоит рассматривать в контексте текущей предвыборной кампании.

Комитет по судебным делам нижней палаты конгресса США одобрил законопроект о реформе полиции. Документ, разработанный Демократический партией, поддержали 24 конгрессмена, против высказались 14 членов комитета. Голосование по этой инициативе на уровне палаты представителей должно пройти на следующей неделе.

В сообщении комитета говорится, что существует немало примеров героического поведения сотрудников полиции — в подтверждение этих слов приводится несколько таких случаев.

«Но мы должны признать, что слишком многие сотрудники правоохранительных органов не соблюдают этические нормы при защите своей общины и служении ей. Наоборот, реальность такова, что слишком большое количество американцев, особенно афроамериканцев, воспринимают полицейских как угрозу их свободам, достоинству и зачастую безопасности», — констатируют авторы документа.

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Документ, в частности, возлагает на генпрокурора страны обязанность по созданию при участии Минюста национального реестра случаев неправомерных действий полиции. Причём доступ к такого рода данным, по замыслу авторов инициативы, должен быть свободным, чтобы общественники также могли с ними ознакомиться.

Кроме того, законопроект также предполагает запрет на использование полицейскими силовых приёмов, которые каким-либо образом могут привести к нарушению притока крови к мозгу задержанного, а также тех, которые мешают его дыханию.

В случае принятия законопроекта сотрудники полиции будут обязаны по возможности избегать применения силы по отношению к задержанным и использовать физическое воздействие только в тех случаях, когда все остальные возможные инструменты исчерпаны.

«Сотрудник федеральных правоохранительных органов не имеет права прибегать к преднамеренному применению силы со смертельным исходом в отношении какого-либо лица, кроме случаев, когда применение смертоносного насилия является необходимой крайней мерой для предотвращения неминуемого серьёзного телесного повреждения или гибели полицейского или другого лица», — говорится в законопроекте.

Большое внимание авторы документа уделили также теме расизма, включив в него пункт о запрете судов Линча — практики внесудебных расправ, распространённой в конце XIX и начале XX века в США.

«Несмотря на принесённые Сенатом извинения и повышение уровня информированности и просвещённости в вопросе исторической проблемы линчевания в нашей стране, после 100 лет безуспешных законодательных усилий конгрессу следует принять закон, по которому линчевание станет федеральным преступлением», — подчёркивается в законопроекте.

С точки зрения экспертов, авторы инициативы не случайно акцентировали внимание на теме расизма. Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, таким образом демократы стремятся нанести удар по своему главному оппоненту — действующему президенту США.

«Это довольно грамотный подход, демократы пытаются переключить внимание на Трампа,который сейчас, как никогда раньше, ассоциируется с расизмом. Кроме того, так они отвлекают общество от глубинных социально-экономических проблем. Говорить о расизме проще, чем их решать», — подчеркнул Блохин.

На новом витке

Напомним, прошлая неделя ознаменовалась новым всплеском протестной активности в США. Очередной виток народного возмущения был спровоцирован трагедией в Атланте, где 12 июня произошёл ещё один инцидент с участием полиции.

Сообщалось, что афроамериканец Рэйшард Брукс отдыхал в автомобиле у одного из ресторанов быстрого питания. Машина мешала другим посетителям, и они вызвали полицию. Тест показал, что афроамериканец был в состоянии алкогольного опьянения. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался убежать, после чего правоохранители применили оружие. Брукс вскоре скончался от полученных ранений в больнице.

Действия полицейских осудила мэр города Кейша Лэнс Боттомс. Она заявила, что не считает действия сотрудников правоохранительных органов оправданными. После случившегося глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, призвав восстановить доверие между полицией и гражданами.

«Поскольку я глубоко и неизменно люблю этот город и его полицейское управление, я предложила сложить с себя полномочия главы полиции города», — заявила она.

Протесты в США

Reuters

© Eduardo Munoz

Накануне стало также известно, что власти штата Джорджия готовы предъявить обвинения бывшему сотруднику полиции Гарретту Ролфу, ранившему Брукса. Об этом сообщил прокурор округа Фултон Пол Говард.

Прокурор заявил, что в общей сложности экс-полицейскому будут предъявлены 11 обвинений, включая нападение на Брукса. В том случае, если Ролф будет признан виновным, его может ждать либо пожизненное тюремное заключение без права на досрочное освобождение, либо смертная казнь.

Прокурор добавил, что, изучив видеозаписи инцидента, следователи пришли к выводу, что действия в тот момент, когда в него был произведён выстрел, не несли угрозу смерти или серьёзного физического увечья для сотрудников полиции.

На фоне этих событий противоречия в американском обществе лишь углубляются, констатируют эксперты. Так, в штате Вирджиния неизвестные вандалы написали на памятнике темнокожему теннисисту Артуру Эшу лозунг «WLM – White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»), который используется противниками антирасистской кампании BLM (Blaсk Lives Matter, «Жизни темнокожих имеют значение»).

Под контролем выступающих против полицейского произвола и расизма остаётся также часть Сиэтла, а 16 июня во время протестной акции в американском городе Альбукерке был открыт огонь, один человек получил тяжёлые ранения.

Случаи гибели задерживаемых в результате действий полицейских продолжают отмечаться, несмотря на широкую протестную кампанию. Помимо Брукса, в начале июня от рук полицейского погиб 22-летний Шон Монтерроса. Сотрудник полиции выстрелил в юношу, посчитав, что у него может быть оружие, но, по информации СМИ, Монтерроса был безоружен и не оказывал сопротивления. К слову, погибший не был афроамериканцем.

Обходной манёвр

Следует отметить, что глава Белого дома также выступил с инициативой по реформированию полиции на фоне непрекращающихся протестов, охвативших США в конце мая.

16 июня Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе правоохранительных органов, который предполагает создание системы обмена информацией между госструктурами о случаях превышения полицейскими их полномочий. Также предлагается уделить внимание подготовке сотрудников полиции, чтобы обучить их использовать мирные способы разрешения конфликтов. Документ предполагает и принятие более строгих правил применения силы правоохранителями.

Стоит заметить, что в указе Трампа акценты расставлены по-иному, чем в законопроекте демократов. Так, о расизме в документе ничего не говорится, а инциденты с участием полицейских упомянуты как отдельные случаи. Один из разделов документа под названием «Психическое здоровье, бездомность и наркомания» посвящён объяснению причин случаев насилия со стороны правоохранителей.

«С середины ХХ века в Америке наблюдается сокращение масштабов целенаправленного лечения психических расстройств. Вследствие неэффективных мер всё больше людей, нуждающихся в заботе об их психическом здоровье, оказываются на улицах нашей страны, что приводит к увеличению числа задач, выполняемых сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в президентском указе.

Отмечается также, что общество должно принимать меры «по обеспечению безопасного и гуманного ухода за теми, кто страдает от психических заболеваний и злоупотребления психоактивными веществами», что отвечает интересам этих людей.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Как считают эксперты, глава Белого дома пытается таким образом переключить внимание на маргинальные слои населения в контексте ситуации с протестами и трагическими инцидентами с участием полиции.

«Трамп переводит фокус внимания с протестующих на маргиналов, от которых мало что зависит и критика со стороны которых не принесёт ему репутационного ущерба», — отметил Константин Блохин.

Впрочем, с точки зрения политологов, высокий уровень преступности в США действительно влияет и на уровень применяемого полицией насилия. Как пояснил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, традиция использования американскими полицейскими оружия сложилась не в последнюю очередь как реакция на высокую криминогенность.

«Главная задача властей США — не изменение норм, хотя это тоже важно для реформы правоохранительной системы, а изменение общего климата в стране, поиск причин роста преступности, устранение существующих социальных перекосов, изменение условий жизни в потенциально криминальных районах. Этим в США мало кто занимается», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что в своём выступлении, посвящённом реформированию полиции, глава Белого дома заявил, что не считает, что случаи превышения полицейскими их полномочий носят массовый характер.

«Их (полицейских, виновных в гибели невооружённых афроамериканцев. — RT) мизерное количество. Я говорю — мизерное. Очень маленький процент. Но никто не хочет избавиться от них больше, чем действительно хорошие и достойные полицейские», — подчеркнул Трамп.

По мнению Константина Блохина, сейчас Трамп активно старается заручиться поддержкой силовиков, именно этой цели служат подобные заявления.

«Белые англосаксонские протестанты ждут от него сильных, жёстких действий. Трамп хочет обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу, чтобы показать, что он достойный президент», — отметил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Андрей Сидоров. По его словам, сейчас Трамп в рамках предвыборной кампании активно демонстрирует свою приверженность движению «Жизни полицейских имеют значение» (Blue Lives Matter, движение основано как протест против лозунга Black Lives Matter. — RT).

«Это ответ на протесты и требования упразднить полицию, которые звучат в США. При этом консервативный электорат Трампа не приемлет этих лозунгов», — отметил эксперт.

Протестный пожар

При этом эксперты сомневаются, что инициативы демократов и Белого дома помогут провести действительно эффективную реформу полиции и положить конец трагическим инцидентам с участием правоохранителей.

«Трамп сейчас преследует лишь одну цель — затушить протестное движение. В целом же американская элита старается переключить внимание общества на вопросы расизма, но не замечает того, что средний класс в стране сокращается, а за чертой бедности живёт 13% граждан», — пояснил Константин Блохин.

Между тем, по его словам, проблема превышения полицейскими полномочий также существует, и очень давно.

Протесты против действий полиции, ставших причиной гибели Джорджа Флойда

Reuters

© Dustin Chambers

«Вряд ли нынешние власти смогут её искоренить. В США уже бывали подобные кампании, но в итоге всё возвращалось на круги своя. Сейчас власти просто хотят временно стабилизировать ситуацию. Но протесты будут продолжаться ещё какое-то время, пока сами не сойдут на нет», — уверен эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Сидоров.