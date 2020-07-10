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«Затруднит поиск истины»: в России отреагировали на поданный Нидерландами в ЕСПЧ иск по делу MH17

10 июля 2020, 23:55  •  4 • В мире
Нидерланды своим решением обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с крушением в небе над Украиной Boeing 777 лишь политизируют и затрудняют процесс установления истины о случившемся. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Гаага нанесла ещё один удар по отношениям с Москвой. В российском Минюсте отвергли любые обвинения в причастности к крушению рейса MH17, подчеркнув, что власти королевства не уведомляли российскую сторону о своих намерениях по подаче жалобы.
 
© Vincent Kessler; Maxim Zmeyev / Reuters
 

Нидерланды нанесли ещё один удар по отношениям с Россией, приняв решение о подаче иска против Москвы в Европейский суд по правам человека в связи с крушением в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Считаем, что данный шаг лишь приведёт к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины», — сказала Захарова.

По её словам, Нидерланды отметали «все свидетельства, доказательства и экспертные оценки», которые не совпадали с их заранее выбранным сценарием событий.

«Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования», — говорится в комментарии, размещённом на сайте МИД России.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

В пятницу, 10 июля, правительство Нидерландов сообщило о решении вызвать Россию в ЕСПЧ «в связи с её ролью в крушении MH17». Гаага также поддержит все индивидуальные иски, которые будут поданы в ЕСПЧ родственниками погибших. Наряду с этим в королевстве придают большое значение продолжению переговоров с Россией, в ходе которых может быть найдено решение о компенсации «огромных страданий и ущерба», вызванных авиакатастрофой.

Отмечено, что Совет Безопасности оповещён о подобном шаге государства.

«Обеспечение справедливости для 298 жертв сбитого Boeing является и останется приоритетом правительства. Делая этот шаг — подавая иск в ЕСПЧ и поддерживая таким образом индивидуальные иски родных и близких всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, — мы приближаемся к достижению этой цели», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Кроме того, как следует из письма внешнеполитического ведомства королевства, адресованного Палате представителей страны, Нидерланды, Австралия и Россия ведут переговоры по делу MH17, однако достижение каких-либо результатов может занять годы.

«Нидерланды будут иметь право принимать участие в слушаниях, отвечать на любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у ЕСПЧ, и, если потребуется, предоставлять новую информацию по делу, касающуюся крушения рейса MH17», — также говорится в письме, текст которого приводит РИА Новости.

  • Обломки фюзеляжа Boeing 777, сбитого в небе над Украиной в июле 2014 года
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

Между тем в Министерстве юстиции РФ заявили, что Нидерланды не уведомили Москву о намерении подать иск, однако как только соответствующая жалоба Гааги по делу MH17 поступит, ведомством будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами.

«Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах», — говорится в пресс-релизе Минюста.

В ведомстве пояснили, что сначала ЕСПЧ должен дать оценку приемлемости жалобы перед тем, как перейти к её рассмотрению по существу.

В связи с этим первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT выразил надежду, что суд не дойдёт до этого этапа.

«Я считаю, это грубое нарушение правосудия, и надеюсь, что ЕСПЧ не примет этот риск к рассмотрению, поскольку расследование было необъективным», — заявил сенатор.

Крушение пассажирского рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года в Донбассе в районе боевых действий между Вооружёнными силами Украины и отрядами самообороны Донецкой народной республики. В катастрофе погибли все 298 человек, которые находились на борту (283 пассажира и 15 членов экипажа).

Вина за произошедшее с MH17 практически сразу была возложена западными СМИ и политиками на Москву и ДНР. Была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в том числе с участием представителей Украины. Однако Россию к её работе не допустили.

При этом российская сторона предоставила ССГ рассекреченные технические данные ракет системы «Бук» и информацию радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в указанном районе на момент трагедии, а также результаты эксперимента, проведённого производителем «Бука» — концерном «Алмаз-Антей».

Ещё в 2015 году был представлен вывод, что малайзийский Boeing сбила ракета 9М38. Причём в концерне указали, что последняя ракета такого типа была выпущена ещё в СССР и на вооружении РФ их нет.

Также российской стороной была передана документация о том, что поразившая Boeing ракета не только принадлежала Украине, но и была запущена с её территории. Эти данные также были проигнорированы ССГ.

Вместе с тем 9 марта 2020 года начался судебный процесс. Его фигурантами стали четыре человека — россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

По итогам последних слушаний судья запросил у властей США спутниковые снимки района катастрофы, которые ранее присутствовали в деле лишь в виде текстового описания. Вместе с тем суд отказал в переводе материалов дела на русский язык. Следующее заседание намечено на 31 августа.

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