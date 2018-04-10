Затрубили: сможет ли Киев убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора в понедельник подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2». Об этом говорится в сообщении Кремля. Ранее Пётр Порошенко заявил о намерении добиваться от Германии пересмотра подхода к проекту. По его словам, транспортировка газа через Украину в ФРГ обойдётся «значительно дешевле». Кроме того, президент Украины утверждает, что строительство газопровода приведёт к «геополитической экспансии России» на Украину и подорвёт энергетическую безопасность ЕС. На что готов пойти Киев, чтобы сорвать планы Москвы и Берлина, разбирался RT.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник подтвердили позиции в отношении реализации проекта «Северный поток — 2». Ранее немецкие государственные ведомства неоднократно одобряли строительство новой нитки газопровода по дну Балтийского моря.

Одним из главных противников «Северного потока — 2» является Украина. Через газотранспортную систему (ГТС) страны в 2017 году было протранзитовано свыше 90 млрд кубометров голубого топлива. По подсчётам экспертов, после запуска «Северного потока — 2» прокачка газа будет уменьшена в несколько раз.

«Политический проект»

В опубликованном 8 апреля интервью немецкой газете Handelsblatt президент Украины Пётр Порошенко призвал Берлин отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2». Он назвал проект политическим инструментом Москвы, который она будет использовать для оказания давления на Украину и Европу.

«Северный поток — 2» полностью политический проект, который финансирует Россия. Извините за резкие слова, но «Северный поток — 2» — это политическая взятка за лояльность к России в том, чтобы организовать экономическую и энергетическую блокаду против Украины и нанести нам мощный ущерб. У проекта нет экономического обоснования», — заявил Порошенко.

Трубопровод «Северный поток»

© JOHN MACDOUGALL / AFP

Украинский президент уверен, что транзит через газотранспортную систему (ГТС) его страны обойдётся «намного дешевле».

Порошенко считает, что сеть газопроводов, построенных в 1960—1970-х годах, «можно легко и выгодно модернизировать». Кроме того, по его мнению, Киев является «абсолютно надёжным партнёром», который делает всё необходимое для обеспечения Европы российским газом.

«Его (газопровод через Украину. — RT) можно дёшево и без особого труда модернизировать. Сегодня он в состоянии транспортировать до 100 миллиардов кубических метров газа в год. В 2017 году было около 95 млрд, тем самым транзит газа увеличился на 15% (по сравнению с прошлым периодом. — RT)… Мы делаем всё, чтобы продемонстрировать, что на Украину можно положиться», — отметил Порошенко.

Политолог Владимир Корнилов считает, что попытки президента Украины убедить Запад инвестировать в украинскую ГТС обречены на провал. Киев предпринимает безуспешные усилия модернизировать сеть газопроводов за счёт европейцев с 2004 года, когда к власти пришёл лояльный Западу президент Виктор Ющенко.

«Украинская газотранспортная система находится в весьма плачевном состоянии. Необходимых денег на модернизацию у Киева нет, а Европа много раз дала понять, что вкладывать свои финансы не намерена. Единственным реальным инвестором может выступить только Россия, но в текущих условиях это, конечно, абсолютно исключено», — заявил в беседе с RT Корнилов.

«Средство для оказания давления»

Большой переполох у украинской элиты вызвало сообщение базирующейся в Швейцарии компании Nord Stream 2 о том, что немецкие власти предоставили все необходимые разрешения на строительство газопровода (27 марта 2018 года). Компания получила право на проведение работ в исключительной экономической зоне ФРГ.

В Nord Stream 2 заявили, что проект будет экологически безопасным и повысит энергетическую безопасность Европы. 5 апреля компания получила разрешение от правительства Финляндии. Протяжённость германского участка составит 85 км, финского — 374 км. Старт строительства запланирован на вторую половину 2018 года.

Верховная рада Украины опубликовала совместное заявление спикеров парламентов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Молдавии с призывом к Европарламенту выработать жёсткую реакцию относительно планов по строительству газопровода. Также Верховная рада приняла отдельный документ по поводу российско-европейского проекта.

«Намерение реализовать «Северный поток — 2» утвердит абсолютную монополию РФ на газовом рынке Европы. В этом случае «Газпром» получит контроль над объёмом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы», — говорится в документе.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий и вовсе усмотрел в реализации «Северного потока — 2» военную угрозу.

Он считает, что после окончания строительства газопровода в 2019 году российская армия нападёт на Украину.

«Многие украинские и западные аналитики убеждены, что наличие на Украине газопровода было одним из сдерживающих факторов, которые не допустили принятия решения о полномасштабной агрессии и атаке на Украину», — заявил Парубий.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Спикер Рады попросил европейские страны принять санкции против компаний, поддерживающих реализацию «Северного потока — 2». Ранее о возможном введении санкций против инвесторов в энергетический проект заявила представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По мнению спикера Госдепа, российско-европейский газопровод направлен на подрыв энергетической безопасности ЕС.

Науэрт полагает, что «Северный поток — 2» предоставит руководству РФ «ещё одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина».

Помимо «Газпрома», в реализации «Северного потока — 2» участвуют ведущие мировые игроки — французская ENGIE, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell и немецкая Wintershall. Проект фактически подразумевает расширение «Северного потока», построенного в сентябре 2011 года.

В зависимости от США

2 марта 2018 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания инициирует расторжение с НАК «Нафтогаз Украины» контрактов на покупку и транзит газа. Ежегодно по договору о транзите голубого топлива Украина получает около $3 млрд.

Однако украинские политики воздерживаются от заявлений, что «Северный поток — 2» принесёт Киеву ощутимый экономический ущерб. Акцент в риторике сделан на «агрессивных планах» РФ и пропагандистских акциях в пользу жизнеспособности украинской ГТС.

Также Киев рассчитывает на помощь со стороны США, которые имеют рычаги давления на Европу.

«Эффективными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект «Северный поток — 2» должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия «третьих стран» правилам газового рынка ЕС», — говорится в сообщении МИД Украины от 3 апреля.

По мнению Владимира Корнилова, Украина вынуждена полагаться на политику «американских друзей», так как инструменты влияния на Германию практически отсутствуют. По его словам, Киев, помимо разнообразных форм пропагандисткой риторики, сосредоточил усилия на покупке услуг лоббистских компаний.

Подготовка к строительству германского участка «Северного потока — 2», 28 февраля 2018 года

© Axel Schmidt/Nord Stream 2 Handout via Reuters

«Реальных рычагов влияния у Украины нет. Германия вполне чётко и открыто определила своё положительное отношение к «Северному потоку — 2», и Украина будет последней страной, на которую станет оглядываться Берлин. Также я не думаю, что немцы могут уступить давлению со стороны США. Проект отвечает национальным интересам Германии, и она будет предпринимать необходимые меры, чтобы их отстоять», — пояснил Корнилов.