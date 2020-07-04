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Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
04 июля 2020, 03:00 • 32 • Политика
Валентина Терешкова обратилась к Владимиру Путину в ходе онлайн-заседания президента с членами рабочей группы по Конституции. Она заметила, что граждане России связывают с лидером РФ стабильность в стране. Глава государства, в свою очередь, добавил, что главным гарантом стабильности является сам русский народ, который сделал очень ответственный шаг, поддержав поправки.
Первая женщина-космонавт и зампредседателя комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова обратилась к лидеру РФ Владимиру Путину в ходе онлайн-заседания президента с членами рабочей группы по Конституции.
Автор поправки об обнулении сроков главы государства поблагодарила Путина за регулярные встречи в рамках разработки конституционной реформы и отметила, что этот процесс всегда развивался под его неустанным надзором.
Президент, в свою очередь, заметил, что главным гарантом стабильности в стране всё же является русский народ. Он подчеркнул, что гражданами было принято очень ответственное решение об одобрении поправок в Конституцию РФ.
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