Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину

Первая женщина-космонавт и зампредседателя комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова обратилась к лидеру РФ Владимиру Путину в ходе онлайн-заседания президента с членами рабочей группы по Конституции.

Автор поправки об обнулении сроков главы государства поблагодарила Путина за регулярные встречи в рамках разработки конституционной реформы и отметила, что этот процесс всегда развивался под его неустанным надзором.

Люди связывают с вами стабильность в нашем государстве, - также добавила она.

Президент, в свою очередь, заметил, что главным гарантом стабильности в стране всё же является русский народ. Он подчеркнул, что гражданами было принято очень ответственное решение об одобрении поправок в Конституцию РФ.