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Затравили в Instagram? Звезда Корейской волны умерла в 25 лет на вершине славы

15 октября 2019, 14:24  •  96 • В мире
Звезда K-pop (Корейской волны) Солли умерла в 25 лет, буквально на вершине славы. По данным СМИ, в последнее время девушку травили в Instagram
Печальная новость пришла из Южной Кореи. Молодая звезда K-pop Чхве Чжин Ри умерла в 25 лет. Девушка выступала в составе группы f(x), её сценический псевдоним Солли. Также она снималась в сериалах и фильмах.
О смерти полиции сообщил её менеджер. По его словам, когда девушка перестала отвечать на звонки, он поехал к ней домой.
"С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку", - цитирует его Japantimes.
По данным полиции, певица и актриса страдала от депрессии. В её карьере всё было хорошо, уверяет менеджер. Актриса и певица была очень востребована, работала над разными проектами.
Издание отмечает, что в последнее время девушка получала массу негативных комментариев в Instagram за то, что выступала за свободу выбора в одежде для женщин. В социальных сетях ей устроили онлайн-травлю.
В 2009-м Солли дебютировала в составе группы f(x). Тогда группа быстро добилась популярности в Южной Корее. А спустя короткое время стала известна за границей и привлекла внимание к стилю K-pop и распространению Корейской волны во всем мире.
Снималась в таких сериалах, как "Для тебя во всём цвету", "О, моя леди", "Отель дель Луна" и многих других.

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