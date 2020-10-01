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Затраты по переизданию карт с Землёй Императора Николая II готов взять на себя "Двуглавый орёл"

01 октября 2020, 17:00  •  123 • Политика
Инициатива с возвращением истинного названия архипелагу Северная Земля обсуждается сегодня в Красноярском крае. После рассмотрения на региональном уровне предложение поступит в Москву. Как подчеркнул Константин Малофеев, затраты по переизданию карт с Землёй Императора Николая II готов взять на себя "Двуглавый орёл".
Архипелагу Северная Земля предложили вернуть прежнее, царское название - Императора Николая II. Соответствующее письмо, поддержанное владыкой Нарьян-Марским Иаковом, председателем Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Константином Малофеевым и легендарным исследователем Фёдором Конюховым, направлено в адрес властей Красноярского края.
Фото: Царьград.
Сегодня Константин Малофеев побывал в Красноярском крае и рассказал об инициативе, в том числе, завершил, что общество "Двуглавый орёл" в случае необходимости готово взять на себя хлопоты по финансированию переиздания карт после смены названия.
Мы считаем, что решение о возвращении прежнего названия архипелагу Северная Земля перезрело, поскольку ещё в 2008 году Таймырское заксобрание заявило о той же необходимости, однако в Москву инициатива пока передана не была, - напомнил Малофеев. - Поэтому мы считаем, что решение о переименовании следует закрепить уже в Красноярском крае. И в Москве мы также ждём положительного решения. Со своей стороны - как общество "Двуглавый орёл" подтверждаем: если проблема будет с переизданием карт, мы берём на себя проблемы внебюджетного финансирования.
Депутат Госдумы Виктор Зубарев, также принимавший участие в сегодняшнем обсуждении, добавил, что документ в скором времени поступит в Законодательное собрание.
"В бижайшее время он будет рассмотрен. И мы надеемся, что дальше законодательная инициатива выйдет на федеральный уровень. По всей видимости, нам понадобится несколько месяцев для принятия решения", - пояснил Зубарев.
Фото: Царьград.

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