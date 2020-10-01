Затраты по переизданию карт с Землёй Императора Николая II готов взять на себя "Двуглавый орёл"

Архипелагу Северная Земля предложили вернуть прежнее, царское название - Императора Николая II. Соответствующее письмо, поддержанное владыкой Нарьян-Марским Иаковом, председателем Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Константином Малофеевым и легендарным исследователем Фёдором Конюховым, направлено в адрес властей Красноярского края.

Фото: Царьград.

Сегодня Константин Малофеев побывал в Красноярском крае и рассказал об инициативе, в том числе, завершил, что общество "Двуглавый орёл" в случае необходимости готово взять на себя хлопоты по финансированию переиздания карт после смены названия.

Мы считаем, что решение о возвращении прежнего названия архипелагу Северная Земля перезрело, поскольку ещё в 2008 году Таймырское заксобрание заявило о той же необходимости, однако в Москву инициатива пока передана не была, - напомнил Малофеев. - Поэтому мы считаем, что решение о переименовании следует закрепить уже в Красноярском крае. И в Москве мы также ждём положительного решения. Со своей стороны - как общество "Двуглавый орёл" подтверждаем: если проблема будет с переизданием карт, мы берём на себя проблемы внебюджетного финансирования.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев, также принимавший участие в сегодняшнем обсуждении, добавил, что документ в скором времени поступит в Законодательное собрание.

"В бижайшее время он будет рассмотрен. И мы надеемся, что дальше законодательная инициатива выйдет на федеральный уровень. По всей видимости, нам понадобится несколько месяцев для принятия решения", - пояснил Зубарев.