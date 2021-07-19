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Затраты на ПЦР-тесты сократятся минимум вдвое - ФАС

19 июля 2021, 23:00  •  84 • Политика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что затраты на ПЦР-тесты в России сократятся минимум в два раза. В ведомстве также проверили, насколько адекватна стоимость анализов на COVID-19 в частных лабораториях.
Роспотребнадзор оптимизировал требования по ПЦР-тестированию. Это позволило отменить необходимость дважды сдавать анализ тем, кто прибыл из-за границы, переболел или вакцинировался.
"[Это] минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование, что особенно актуально во время летнего отпускного периода", - сообщили в ФАС.
Ведомство провело мониторинг цен на ПЦР-тесты в частных медицинских организациях. Никаких нарушений выявлено не было. О результатах проверки правительство уже уведомлено, пишет "Интерфакс".
Напомним, 25 июня в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о мониторинге расценок на ПЦР-тесты в частных лабораториях. Седьмого июля глава правительства дал соответствующее распоряжение ФАС и Роспотребнадзору.

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