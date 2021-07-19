Затраты на ПЦР-тесты сократятся минимум вдвое - ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что затраты на ПЦР-тесты в России сократятся минимум в два раза. В ведомстве также проверили, насколько адекватна стоимость анализов на COVID-19 в частных лабораториях.

Роспотребнадзор оптимизировал требования по ПЦР-тестированию. Это позволило отменить необходимость дважды сдавать анализ тем, кто прибыл из-за границы, переболел или вакцинировался.

"[Это] минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование, что особенно актуально во время летнего отпускного периода", - сообщили в ФАС.

Ведомство провело мониторинг цен на ПЦР-тесты в частных медицинских организациях. Никаких нарушений выявлено не было. О результатах проверки правительство уже уведомлено, пишет "Интерфакс".

Напомним, 25 июня в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о мониторинге расценок на ПЦР-тесты в частных лабораториях. Седьмого июля глава правительства дал соответствующее распоряжение ФАС и Роспотребнадзору.