Затратное бездействие: к чему может привести обвинение Минюстом США Нью-Йорка, Сиэтла и Портленда в потворстве анархии

Министерство юстиции США объявило Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд юрисдикциями, потворствующими анархии, насилию и уничтожению частной и государственной собственности. В заявлении ведомства отмечается, что власти этих городов не принимают необходимых мер по борьбе с беспорядками, продолжающимися с конца мая. Ранее Дональд Трамп говорил о возможном лишении этих городов части финансирования. Эксперты отмечают, что подобными мерами Вашингтон пытается повлиять на продолжающиеся протесты и беспорядки, не имея возможности применить силу перед президентскими выборами в ноябре.

Минюст США объявил Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд юрисдикциями, потворствующими насилию. В заявлении ведомства отмечается, что власти указанных городов, которые возглавляют политики-демократы, не приняли мер, чтобы противодействовать росту преступности, которым сопровождались затяжные акции протеста, идущие в США с конца весны.

Власти Нью-Йорка, Сиэтла и Портленда потворствуют «анархии, насилию и разрушению» частной и государственный собственности, говорится в документе.

«Когда власти штатов и органы местного управления мешают работе своей же полиции, это ставит под угрозу жизни невинных граждан, нуждающихся в защите, в том числе и тех, кто пытается собраться и провести мирный протест», — приводятся на сайте ведомства слова генпрокурора США Уильяма Барра.

Удар по карману

Напомним, что 2 сентября Дональд Трамп подписал меморандум, в котором дал Минюсту распоряжение составлять чёрные списки городов, власти которых не предпринимают мер по борьбе с погромщиками, и определять их как «анархические юрисдикции». Он предупредил власти Нью-Йорка, Сиэтла, Портленда и Вашингтона, что лишит их федерального финансирования.

«В последние несколько месяцев власти ряда штатов и некоторые местные власти сами способствовали беспорядкам и разрушениям в своих юрисдикциях, не обеспечивая соблюдения законов, лишая силы и существенно сокращая финансирование своих полицейских управлений, а также отказываясь принимать помощь от федеральных правоохранительных служб. В результате такой политики властей штатов и местных органов управления, во многих американских городах, например, в Портленде, Сиэтле и Нью-Йорке, постоянно происходили страшные бесчинства и погромы», — говорилось в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Генпрокурор США Уильям Барр и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Также Трамп поручил бюджетному управлению Белого дома в течение месяца составить рекомендации для ведомств федерального правительства, чтобы максимально ограничить выделение грантов и субсидий для этих юрисдикций.

Генпрокурор Уильям Барр, в свою очередь, подтвердил в заявлении Минюста, что федеральные власти США не отказываются от планов лишить финансирования города, руководство которых не противодействует насилию.

«Нельзя допускать, чтобы деньги налогоплательщиков тратились впустую, когда на кону стоит безопасность граждан. Я очень надеюсь, что власти городов, упомянутых сегодня Министерством юстиции, пересмотрят свою политику, станут серьёзно относиться к исполнению своей основной функции и начнут защищать своих граждан», — подчеркнул Барр.

В ответ на публикацию заявления Минюста США градоначальники-демократы Билл де Блазио (Нью-Йорк), Дженни Дуркан (Сиэттл) и Тед Уилер (Портленд) распространили ответное совместное заявление, в котором утверждается, что администрация Трампа якобы хочет переложить на них ответственность за свои промахи.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что будет оспаривать возможные действия Трампа и Барра в отношении города в суде. Он напомнил, что 45-й президент США уже пытался лишить финансирования так называемые «города-убежища», которые укрывают нелегальных иммигрантов, однако его распоряжение впоследствии было отменено судом как неконституционное.

Затяжной протест

Напомним, с конца мая в разных городах США проходят акции протеста и массовые беспорядки. Причиной послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания его полицейскими. Зачастую демонстрации сопровождаются беспорядками и погромами.

В некоторых городах США протестные движения приобрели затяжной характер и регулярно заканчиваются столкновениями с полицией.

Столкновение с полицией в Нью-Йорке

Reuters

© Andrew Kelly

Так, в Портленде протесты продолжаются уже более 100 дней, при этом протестующие регулярно устраивают поджоги и совершают акты вандализма. По данным Минюста США, количество перестрелок в городе за июнь и июль выросло на 140% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом городской совет Портленда урезал бюджет полицейского управления на $15 млн и упразднил 84 рабочих места, включая отдел, занимавшийся расследованием преступлений с применением огнестрельного оружия.

В Сиэтле на протяжении нескольких недель протестующие удерживали район в центре города, объявив территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Им удалось это сделать после того, как мэр Дуркан отдала силовикам распоряжение покинуть полицейский участок, расположенный в центре Капитолийского холма. В зоне, куда протестующие не допускали полицейских или пожарных, резко вырос уровень преступности, включая нападения и грабежи, кроме того, там были убиты два темнокожих подростка.

В Нью-Йорке акции протеста также сопровождались беспрецедентным ростом преступности и насилия. По данным Минюста, в июле количество преступлений с применением огнестрельного оружия выросло на 177% по сравнению с 2019 годом, а в августе — на 166%. При этом власти города урезали бюджет полицейского управления Нью-Йорка на $1 млрд, а прокуроры не доводили до суда дела погромщиков и участников незаконных акций протеста.

С начала беспорядков Дональд Трамп неоднократно критиковал местные власти, которые не применяли полицию и отряды Национальной гвардии для подавления беспорядков. 22 июля глава Белого дома объявил о начале операции LeGend, в рамках которой в города, охваченные беспорядками, направлялись агенты федеральных спецслужб, напрямую подчиняющиеся Вашингтону.

При этом в сообщении Минюста отмечается, что власти Портленда, Сиэтла и других городов активно противились прибытию федеральных силовиков, которые участвовали в усмирении погромов и протестов, и требовали от Белого дома убрать их отряды.

Предвыборное давление

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что заявление Минюста США о зонах «анархии» и угрозы со стороны Трампа о возможном урезании финансирования говорят о том, что власти США пытаются принудить бунтовщиков к миру в отсутствии более действенного инструмента — применения ограниченной силы со стороны государства.

«Трамп перед президентскими выборами не может применять жёсткую силу, поскольку понимает, что это похоронит его рейтинг среди всех групп электората, соответственно, прибегает к подобным методам, вроде угроз о лишении городов федерального финансирования», — отметил эксперт.

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В свою очередь научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что ответ политиков-демократов на заявление Минюста, в котором они обвинили в происходящем Трампа, — это попытка продемонстрировать, что общество настроено против его администрации.

«Демократы пытаются спровоцировать президента на использование насилия, жёстких мер, чтобы обвинить его в расизме, обозначить его диктатором, которого нужно остановить. Кроме того, американские элиты заинтересованы в том, чтобы «перевести стрелки» с социально-политического неравенства, которое стало причиной этих протестов, на расовые проблемы», — пояснил политолог.

Демократы попытаются до выборов 3 ноября сохранить протестное движение, чтобы накануне выборов продемонстрировать результат, к которому якобы привела некомпетентность Трампа, добавил Константин Блохин.

«Однако это может оказать негативное влияние на демократический электорат, который просто устанет от этой ситуации и увидит на деле какие демократы «эффективные» менеджеры», — спрогнозировал эксперт.

Пытаясь на уровне мэров городов лишить полицию финансирования и выступая на стороне зачинщиков беспорядков, политики-демократы демонстрируют, что президент не способен справиться с этой проблемой, добавил Александр Асафов.

«Своим бездействием или наоборот открытым потворствованием протестующим они всё больше усложняют ситуацию, чтобы Трампу было сложнее переизбираться», — пояснил политолог.

Демократы будут и дальше пытаться усиливать давление на Трампа, предпринимать как можно больше действий, которые могут ему навредить, считает Александр Асафов.

«А если их не устроит результат голосования, будут провоцировать масштабные беспорядки. То, что они занимаются сломом государства, их не беспокоит, поскольку они считают, что в случае победы Байдена им удастся привести порядок туда, куда временно они допускают хаос. Однако это ошибочная позиция, потому что протестующие, завоевав какие-то позиции, назад их не сдадут», — заключил эксперт.