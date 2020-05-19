Заторможен и глаза потускнели: Жириновский пообещал вылечить Трампа русским лекарством

В своём Telegram-канале российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский откликнулся на слова Трампа о том, что он принимает гидроксихлорохин в целях профилактики во время пандемии.

По словам Жириновского, американский лидер зря это делает.

"Он пьёт его уже 10 дней, и скорее всего препарат ему вредит. Глаза потускнели и в целом складывается впечатление, что президент США находится в немного заторможенном состоянии", - отметил политик.

Жириновский отметил, что Трампу стоит прекратить приём этого вещества и дождаться русского лекарства.

"Оно будет лучше. Мы вылечим и Трампа, и по его списку ещё пять-шесть американцев, которые наиболее важны для него", - подчеркнул Жириновский.

Он также одобрил инициативу Трампа о создании комиссии по коронавирусу.

"Нужно выяснить, откуда взялась эта зараза, почему в своё время не были приняты жесткие меры против её распространения по миру. И действительно - применить санкции против тех, кто виноват в запоздалом предупреждении о начавшейся эпидемии", - отметил он.