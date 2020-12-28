Затопление траулера в Баренцевом море: Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна «Онега»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим при затоплении судна «Онега» в Баренцевом море. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создан федеральный штаб по факту ЧП. В момент крушения на борту судна находились 19 человек, двоих членов экипажа удалось спасти. На месте трагедии проводится поисково-спасательная операция.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — говорится в телеграмме главы государства губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

В свою очередь, глава кабмина Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с затоплением траулера, предоставив семьям моряков всю необходимую помощь. Под руководством Абрамченко уже создан штаб для расследования причин трагедии.

Утром в понедельник, 28 декабря, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ сообщила, что возле архипелага Новая Земля затонуло российское рыболовецкое судно «Онега» №МК 0331, приписанное к порту Мурманска. Согласно предварительной информации, на борту находились 19 человек, из них 16 — жители Мурманской области, по одному — из Архангельской, Курской и Ростовской областей.

К данному моменту рыболовным траулером «Войково» были спасены два члена экипажа.

В МЧС сообщили основную версию причины затопления «Онеги».

«Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами... Всё-таки более вероятно — это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но, опять же, все причины и условия нужно будет оценивать специалистам», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.

Он также не подтвердил информацию об обнаружении тела одного из членов экипажа судна «Онега». Ранее капитан мурманского порта Эдуард Безукладов сообщил, что был найден один погибший, который «держался за спасательный круг».

В Росрыболовстве по итогам предварительного анализа считают, что причиной трагедии могло стать пренебрежение техникой безопасности в сочетании с неблагоприятными погодными условиями.

«Не исключается и внезапное попадание воды через заслонку мальбугера, что привело к моментальной потере остойчивости судна», — добавили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили, что Северный флот направил в район поисковой операции самолёт морской авиации Ил-38 из состава дежурных сил. На борту находится оборудование для спасения терпящих бедствие на море. Как отметили в Минобороны, применение авиации осложняется коротким световым днём и неблагоприятными погодными условиями: высота волн на месте ЧП достигает 4 м, температура воздуха — около -20 °С.

В свою очередь, пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал RT, что поисками пропавших членов экипажа судна «Онега» занимаются четыре судна, включая траулер «Войково», пока никого обнаружить не удалось.

«На поверхности присутствуют остатки судового мусора, продолжается циркуляция судов по акватории в поисках пропавших. Погода не благоприятствует поискам. Видимость очень маленькая, тем более что полярная ночь», — сказал он.

Со ссылкой на слова выживших Кравченко подчеркнул, что в момент ЧП на судне поднимали трал и неожиданно волна ударила в борт.

«Это (подъём трала. — RT) и манёвры затрудняет, и ухудшает остойчивость судна. В этот момент, как они говорят, был удар волны в борт и судно быстро ушло на дно», — добавил представитель Росморречфлота.

Как заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в районе, где находилось судно «Онега», был ураганный ветер с порывами до 32 м/с, метель, а температура воздуха составляла -12 °С.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, владельцем судна является Рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина.

«На этот час подтверждена информация о том, что среди членов экипажа траулера «Онега» — один уроженец Архангельской области. Поисковая операция продолжается. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку семье моряка», — написал он в своём Telegram-канале.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) со ссылкой на директора РК имени Калинина Андрея Заику сообщила, что «Онега» была полностью исправна, все работы по техническому обслуживанию «проводились вовремя и в полном объёме».

«Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены», — говорится в сообщении.

Правительство Мурманской области провело оперативное совещание по факту случившегося. Глава региона Андрей Чибис поручил своему заместителю Дмитрию Филиппову держать ситуацию на контроле.

«Для их родных открыта горячая линия, работают психологи. По предварительной информации, большинство экипажа — 16 человек — мурманчане. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Чибис.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, её результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Архангельский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

«В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего», — заявили в ведомстве.

Судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, его валовая вместимость составляет 368 т. Согласно данным Marine Traffic, в последний раз траулер заходил в порт приписки 11 декабря, при этом в Баренцево море «Онега» вышла из норвежского порта Киркенес 14 декабря.