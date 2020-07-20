Затонувший плавдок ПД-50 так и не поднят • 100 • Аналитика

Скоро два года, как в результате аварии на судоремонтном заводе в Мурманской области затонул плавучий док ПД-50. Его давно обещают поднять, но пока дальше обещаний дело не продвинулось. Стоит ли ждать поднятия дока в обозримом будущем?





О том, что плавучий док обязательно будет не только поднят, но и восстановлен, официальные лица заявили практически сразу после аварии. Поднятие ПД-50 требуется, по их словам, для обеспечения свободного входа в гавань и работы судоремонтного предприятия. Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев тогда, в 2018 году, говорил о том, что необходимая техника и все ресурсы для поднятия дока есть. О том же говорил и более высокопоставленный чиновник – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который заявил, что затонувший док мешает нормальному функционированию 82-го судоремонтного завода.



Затем, в декабре 2019 года, вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что док потребуется поднять по экологическим соображениям, а вот восстанавливать его не будут, ибо строился он не в России, да и вообще «морально устарел» для нашего времени.



Но, как мы видим, прошло почти 2 года, а ситуация не меняется. Никакой информации о том, что ПД-50 собираются поднять в ближайшее время, в обозримом доступе нет. Впрочем, и тогда, в 2018 году, кроме заявлений чиновников, никакого предметного обсуждения поднятия дока не было. Из этого следует, что для российского судостроения и Военно-морского флота вопрос о поднятии ПД-50 не носит принципиального значения.



Между тем, ПД-50 был единственным доком, на котором могли обслуживать также единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». С плавдоками такого типа в стране проблемы, и это обстоятельство также заставляет встревожиться.



Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью программе «Полигон» «Говорит Москва» рассказал, что было принято решение о строительстве нового сухого дока для выполнения дальнейших работ по «Кузнецову» и другим кораблям Северного флота. Что касается дока ПД-50, то он находится в ведении 82-го судоремонтного завода, поэтому все будет зависеть от того, какое решение примет собственник, а в настоящее время завод, как известно, относится к структуре «Роснефти».







Понятно, что даже если не говорить о восстановлении дока, его поднятие с 60-метровой глубины – дело сложное и дорогостоящее. Навряд ли структурам «Роснефти» по душе финансирование такого мероприятия, тем более, что еще в декабре 2019 года в правительстве дали понять: восстанавливать док не будут, а сосредоточатся на создании новых доков, причем не только сухого дока для Северного флота, о котором говорит руководитель ОСК, но и плавучих доков для Тихоокеанского флота и Балтийского флота.



Экономические проблемы, с которыми столкнулась Россия вследствие обвала цен на нефть и пандемии коронавируса, безусловно, отразились и на запланированных тратах, заставляя вносить свои коррективы в уже имеющиеся планы. В текущей ситуации поднятие дока пока предстает необязательной задачей: "лежит себе и лежит, а поднять всегда успеем" , - примерно так могут рассуждать о судьбе ПД-50 и в правительстве, и в корпорации.



В конечном итоге, сейчас все будет зависеть от того, каковы планы на дальнейшее использование 82-го судоремонтного завода. Если его планируется и далее интенсивно использовать, о чем, кстати, также заявлялось, то хочешь - не хочешь, а док придется поднимать – он мешает полноценному доступу в гавань. Если же глобальных планов относительно будущего завода нет, то в этом случае поднятие дока может быть отложено на неопределенное время. Скоро два года, как в результате аварии на судоремонтном заводе в Мурманской области затонул плавучий док ПД-50. Его давно обещают поднять, но пока дальше обещаний дело не продвинулось. Стоит ли ждать поднятия дока в обозримом будущем?О том, что плавучий док обязательно будет не только поднят, но и восстановлен, официальные лица заявили практически сразу после аварии. Поднятие ПД-50 требуется, по их словам, для обеспечения свободного входа в гавань и работы судоремонтного предприятия. Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев тогда, в 2018 году, говорил о том, что необходимая техника и все ресурсы для поднятия дока есть. О том же говорил и более высокопоставленный чиновник – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который заявил, что затонувший док мешает нормальному функционированию 82-го судоремонтного завода.Затем, в декабре 2019 года, вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что док потребуется поднять по экологическим соображениям, а вот восстанавливать его не будут, ибо строился он не в России, да и вообще «морально устарел» для нашего времени.Но, как мы видим, прошло почти 2 года, а ситуация не меняется. Никакой информации о том, что ПД-50 собираются поднять в ближайшее время, в обозримом доступе нет. Впрочем, и тогда, в 2018 году, кроме заявлений чиновников, никакого предметного обсуждения поднятия дока не было. Из этого следует, что для российского судостроения и Военно-морского флота вопрос о поднятии ПД-50 не носит принципиального значения.Между тем, ПД-50 был единственным доком, на котором могли обслуживать также единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». С плавдоками такого типа в стране проблемы, и это обстоятельство также заставляет встревожиться.Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью программе «Полигон» «Говорит Москва» рассказал, что было принято решение о строительстве нового сухого дока для выполнения дальнейших работ по «Кузнецову» и другим кораблям Северного флота. Что касается дока ПД-50, то он находится в ведении 82-го судоремонтного завода, поэтому все будет зависеть от того, какое решение примет собственник, а в настоящее время завод, как известно, относится к структуре «Роснефти».Понятно, что даже если не говорить о восстановлении дока, его поднятие с 60-метровой глубины – дело сложное и дорогостоящее. Навряд ли структурам «Роснефти» по душе финансирование такого мероприятия, тем более, что еще в декабре 2019 года в правительстве дали понять: восстанавливать док не будут, а сосредоточатся на создании новых доков, причем не только сухого дока для Северного флота, о котором говорит руководитель ОСК, но и плавучих доков для Тихоокеанского флота и Балтийского флота.Экономические проблемы, с которыми столкнулась Россия вследствие обвала цен на нефть и пандемии коронавируса, безусловно, отразились и на запланированных тратах, заставляя вносить свои коррективы в уже имеющиеся планы. В текущей ситуации поднятие дока пока предстает необязательной задачей: "лежит себе и лежит, а поднять всегда успеем" , - примерно так могут рассуждать о судьбе ПД-50 и в правительстве, и в корпорации.В конечном итоге, сейчас все будет зависеть от того, каковы планы на дальнейшее использование 82-го судоремонтного завода. Если его планируется и далее интенсивно использовать, о чем, кстати, также заявлялось, то хочешь - не хочешь, а док придется поднимать – он мешает полноценному доступу в гавань. Если же глобальных планов относительно будущего завода нет, то в этом случае поднятие дока может быть отложено на неопределенное время. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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