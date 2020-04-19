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Затонувшая флотилия: уникальная находка в Белом море

19 апреля 2020, 11:10  •  218 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества в одном из проливов в Белом море совершили, без преувеличения, удивительную и ценнейшую находку. Целых 11 затонувших кораблей. Ученые даже идентифицировали некоторые из них. Среди потерпевших крушение судов удалось обнаружить российско-финляндский пароход "Урания", американский грузовой пароход, перевозивший автомобили и снаряжение для фронта. Кроме того, были найдены грузовой пароход "Каролина", английские транспортные суда "Кап Антиб" и "Африкан Монарх" с грузом угля, а также норвежское судно "Лисакер" и английский пароход "Друмлойст" с лесом на борту. Мало того, в этой "братской могиле" российские ученые обнаружили зверобойную шхуну! Все они налетели на минные заграждения. Стоит отметить, что представители РГО наткнулись на корабли отнюдь не случайно, как это порой бывает, а в ходе многолетнего исследования, которое проводилось при поддержке российского Северного флота. Информация о возможности подобной находки имелась, исходя из архивных данных и анализа ситуации в Белом море во время войны. Оставалось теорию превратить в практику и заняться реальными поисками.
Для этого были снаряжены две восьмидневные поисковые экспедиции, во время которых подводные археологи исследовали сотни квадратных метров морского дна, предварительно определив наиболее перспективные участки для поисков. В своей работе гражданские специалисты использовали возможности военного корабля Северного флота "Всеволод Воробьев", на котором был установлен специальный гидролокатор – многолучевой эхолот, делающий 3D-снимки подводных объектов, как бы обволакивая их звуковыми волнами. В результате исследователей ждала крупная удача. Сами они говорят, что найденные суда представляют огромный интерес для науки и могут многое рассказать о событиях начала прошлого века. В том числе и потому, что некоторые корабли и их фрагменты хорошо сохранились.
Отдельно нужно сказать, почему именно в Белом море была обнаружена столь ценная и крупная находка. Само его географическое расположение было причиной интенсивного судоходства в мирное время. Будучи небольшим внутренним морем на севере европейской части России, оно относилось и относится к Северному Ледовитому океану. А значит, было и остается одним из наиболее эффективных маршрутов для иностранных судов, имеющих торговые связи с Россией. Ну и для российских кораблей тоже. Разумеется, во время войны море приобрело стратегическое значение, поскольку по нему стали активно перемещаться военные грузы и гражданская помощь союзных стран. Это не могло не остаться без внимания немцев. Только летом 1916 года Берлин, прекрасно зная, что все большее количество грузов поступает в Россию именно северным морским путем, направил в воды Баренцева и Белого морей свои подводные лодки. Они потопили десятки судов союзников. Плюс немецкие военные моряки устанавливали минные поля, которые также становились причиной крушений и гибели кораблей. В том числе обнаруженных специалистами РГО. В том же, 1916 году для противоборства Германии была создана российская Флотилия Северного Ледовитого океана, которая в 1937 году была преобразована в Северный флот, известный под этим именем и поныне.
И еще: 11 практически одновременно найденных кораблей – это большая редкость. Да, до сих пор тысячи судов покоятся на морском дне: и деревянные каравеллы, и галеоны, и огромные, более или менее современные лайнеры. Некоторые из них скрывают в своих трюмах сокровища: золотые слитки, серебряные монеты и утварь, произведения искусства. На них развернута настоящая охота официальных государственных структур и научных сообществ, а также не вполне легальных морских археологов. Каждый найденный корабль – это событие. Но 11 кораблей – это событие в кубе. Впрочем, в районе проведенных поисковых операция вблизи острова Мудьюг и фарватера Северной Двины ученых могут ждать и другие важные открытия. Именно эти зоны были наиболее опасными для судоходства. Начиная с XVIII века, здесь было раздавлено льдами и потоплено в ходе различных войн не менее двух тысяч кораблей.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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