Затонула во время боевого задания: В США нашли пропавшую 80 лет назад подлодку

Исследователи проекта Lost 52 Project смогли разыскать в Тихом океане фрагмент затонувшей субмарины USS Grunion. Последние сведения о ней были, когда подлодка выполняла боевое задание во время Второй мировой войны, с которого потом не вернулась.

Как пишет Live Science, в 1942 году подводная лодка отправилась на Алеутские острова. С миссией потопить два японских катера субмарина справилась. Но вот на обратном пути связь с ней прервалась. На борту было 70 человек.

Сейчас исследователи с помощью глубоководных аппаратов смогли найти нос подлодки, который был на глубине 820 метров.