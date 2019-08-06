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Затонула во время боевого задания: В США нашли пропавшую 80 лет назад подлодку

06 августа 2019, 14:09  •  136 • В мире
В Соединенных Штатах нашли затонувшую подлодку, которая пропала около 80 лет назад. Известно, что она выполняла боевое задание.
Исследователи проекта Lost 52 Project смогли разыскать в Тихом океане фрагмент затонувшей субмарины USS Grunion. Последние сведения о ней были, когда подлодка выполняла боевое задание во время Второй мировой войны, с которого потом не вернулась.
Как пишет Live Science, в 1942 году подводная лодка отправилась на Алеутские острова. С миссией потопить два японских катера субмарина справилась. Но вот на обратном пути связь с ней прервалась. На борту было 70 человек.
Сейчас исследователи с помощью глубоководных аппаратов смогли найти нос подлодки, который был на глубине 820 метров.

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