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Зато "не разбежались, как с Украиной": Путин указал на невыполненные пункты Союзного договора, Лукашенко тут же нашёл плюс
20 декабря 2019, 19:09 • 127 • Политика
Москва и Минск за 20 лет Союзного договора не смогли выполнить многие его пункты, заявил российский лидер Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с ним согласился. И тут же нашёл плюс: "Но мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или там с Украиной".
Сегодня, 20 декабря, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты. Тем не менее он подчеркнул и тот факт, что были достигнуты за этот период большие успехи в союзном строительстве.
"8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, - сказал Путин во время встречи с белорусским коллегой. - Несмотря на то что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные".
Лукашенко отметил, что с развалом СССР обе страны далеко друг от друга не ушли - касательно социальной или экономической сфер. Он также добавил, что несмотря на то что не были реализованы пункты, прописанные в документе, есть ещё кое-что очень важное.
"Мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или там с Украиной, - отметил Лукашенко. - Это тоже достижение".
Он согласился с Путиным и в свою очередь отметил, что "ещё есть над чем работать".
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