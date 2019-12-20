Зато "не разбежались, как с Украиной": Путин указал на невыполненные пункты Союзного договора, Лукашенко тут же нашёл плюс

Сегодня, 20 декабря, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты. Тем не менее он подчеркнул и тот факт, что были достигнуты за этот период большие успехи в союзном строительстве.

"8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, - сказал Путин во время встречи с белорусским коллегой. - Несмотря на то что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные".

Лукашенко отметил, что с развалом СССР обе страны далеко друг от друга не ушли - касательно социальной или экономической сфер. Он также добавил, что несмотря на то что не были реализованы пункты, прописанные в документе, есть ещё кое-что очень важное.

"Мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или там с Украиной, - отметил Лукашенко. - Это тоже достижение".

Он согласился с Путиным и в свою очередь отметил, что "ещё есть над чем работать".