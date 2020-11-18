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Заткнувшие рот Трампу Facebook и Twitter похвастали "непредвзятостью" на выборах в США
18 ноября 2020, 14:45 • 91 • Политика
Главы Twitter и Facebook заявили о непредвзятой работе во время выборов, забыв, как цензурировали Трампа и скрывали компромат на Байдена.
Цензурировавшие президента США Дональда Трампа и скрывавшие компромат на Джо Байдена главы Facebook и Twitter похвастали "непредвзятостью" во время недавних выборов. Заявления прозвучали во время слушаний в сенате США об обработке результатов выборов в США цифровыми платформами и публикации новостей об их итогах.
Так, глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его соцсеть удаляла "ложные утверждения" о голосовании и отображала предупреждения более чем на 150 миллионов материалов. Кроме того, администрация соцсети "усилила меры", направленные на предотвращение "использования платформы для организации беспорядков в период после выборов". В свою очередь глава Twitter Джек Дорси заявил, что его соцсеть "непредвзято" фильтровала сообщения во время выборов.
Напомним, что Twitter заблокировал публикацию материалов, уличающих Джо Байдена и его сына в коррупционной деятельности. Также соцсеть скрывала сообщения Трампа, в которых он информировал о случаях подлога во время выборов. Похожие действия предпринимал и Facebook.
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