Заткнувшие рот Трампу Facebook и Twitter похвастали "непредвзятостью" на выборах в США

Цензурировавшие президента США Дональда Трампа и скрывавшие компромат на Джо Байдена главы Facebook и Twitter похвастали "непредвзятостью" во время недавних выборов. Заявления прозвучали во время слушаний в сенате США об обработке результатов выборов в США цифровыми платформами и публикации новостей об их итогах.

Так, глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его соцсеть удаляла "ложные утверждения" о голосовании и отображала предупреждения более чем на 150 миллионов материалов. Кроме того, администрация соцсети "усилила меры", направленные на предотвращение "использования платформы для организации беспорядков в период после выборов". В свою очередь глава Twitter Джек Дорси заявил, что его соцсеть "непредвзято" фильтровала сообщения во время выборов.

При фильтрации контента все решения принимаются без учёта политических взглядов, партийной принадлежности или политической идеологии, - заявил он.

Напомним, что Twitter заблокировал публикацию материалов, уличающих Джо Байдена и его сына в коррупционной деятельности. Также соцсеть скрывала сообщения Трампа, в которых он информировал о случаях подлога во время выборов. Похожие действия предпринимал и Facebook.