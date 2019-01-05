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Затишью конец: Во Франции с новой силой вспыхнули протесты "жёлтых жилетов"
05 января 2019, 21:54 • 107 • Политика
Во Франции проходит восьмая акция протестов "жёлтых жилетов". После недолгого затишья в Париже и других городах страны с новой силой начались беспорядки и стычки с полицией.
После недолго затишья, связанного с новогодними праздниками, во Франции с новой силой начались столкновения "желтых жилетов" и полиции. Протестующие, не согласные с политикой президента Эммануэля Макрона, уже в восьмой раз вышли на улицы Парижа, а также других городов Франции.
В столице страны власти согласовали две акции "желтых жилетов" - марш от здания мэрии на площади Отель-де-Виль до здания Национального собрания Франции и митинг на Елисейских Полях. Поначалу обе акции проходили без происшествий, однако затем произошла стычка между протестующими и полицией возле моста Нотр-Дам. Сообщается, что правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.
На севере страны в городе Валансьен "желтые жилеты" напрямую атаковали полицейских, но тем удалось отбить нападение. Аналогичная история случилась на юге Франции в крупнейшем городе региона Монпелье.
Это уже восьмая крупная акция "желтых жилетов" за прошедшие несколько месяцев. Самоорганизация протестующих происходит через социальные сети, в основном Facebook. В этот раз клич о мобилизации бросила через соцсеть одна из радикальных организаций манифестантов "Франция в ярости". В ответ власти страны мобилизовали 4160 сотрудников правоохранительных органов, из которых тысяча была брошена на обеспечение порядка в Париже.
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