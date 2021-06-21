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«Затишье перед выборами»: к чему готовится оппозиция после признания связанных с Навальным организаций экстремистскими

21 июня 2021, 11:00  •  52 • В России
Команда Алексея Навального переходит на новый формат агитационной деятельности. Как сообщил RT источник, близкий к Фонду борьбы с коррупцией*, признанные в России экстремистскими организации планируется закрыть, штат сотрудников расформировать. На смену «фондам» и «штабам» создаётся новая структура. Её координационный центр, по словам собеседника RT, может разместиться в Грузии — представители разных групп российской оппозиции уже побывали там «с рабочим визитом» в мае. Цель — сформировать новый зарубежный филиал антироссийской пропаганды, откуда можно было бы курировать подготовку к «умному голосованию» на предстоящих выборах в Госдуму, полагают эксперты.
 
© РИА Новости / Gettyimages.ru
 

Оппозиции жизненно необходима смена формата для продолжения политической деятельности, утверждают эксперты. После признания ФБК экстремистской организацией у сторонников Навального осталось не так уж много способов избежать уголовной ответственности. Первый шаг на этом пути — роспуск прежних организаций.

Ранее руководитель сети штабов Навального** Леонид Волков уже заявил в своём Telegram-канале о расформировании сети. Как при этом выразился сам активист, сохранение работы «в нынешнем виде невозможно».

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, переформатирование аффилированных с Навальным структур неминуемо и свидетельствует об ограниченных возможностях различных заинтересованных сил повлиять на процесс извне.

«Опыт нескольких кейсов в окружении Навального говорит о том, что внешние кураторы, несмотря на обещания, не могут обеспечить безопасность собственных агентов и создать им политическую крышу», — отметил Мухин.

По словам эксперта, теперь самый доступный путь для активных сторонников Навального — эмиграция.

«Легче всего, доступнее всего уехать в Грузию или на Украину», — пояснил он.

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Одним из первых информацию о переезде ключевых сотрудников ФБК в Грузию опубликовал Telegram-канал Sota.Vision, который ряд СМИ связывает с Михаилом Ходорковским. В ФБК опровергли данную информацию и назвали это издание «помойкой». Однако позже директор фонда Иван Жданов подтвердил присутствие активистов в соседнем государстве, хотя и с оговоркой.

«Там реально находились несколько сотрудников в отпуске, — рассказал Жданов в эфире «Эха Москвы». — Кто-то уехал, кто-то в России. Мы всё равно будем оставаться в информационном поле, даже если кто-то уедет».

Удалённая работа

В беседе с RT близкий к ФБК источник подтвердил появление «отпускников» Навального в Грузии. По его словам, это был «рабочий визит».

Собеседник RT пояснил, что в середине мая в Грузии стартовала целая серия закрытых встреч представителей «Открытой России»***, Фонда борьбы с коррупцией и Либертарианской партии.

По данным источника, от ФБК присутствовали в том числе директор фонда Иван Жданов, руководитель отдела расследований Мария Певчих, её заместитель Георгий Албуров, руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков и Владимир Милов, который в 2016 году выступал как соратник незарегистрированного кандидата в президенты Алексея Навального, а с 11 мая 2017 года вёл еженедельную рубрику об экономике «Где деньги?» в программе «Навальный LIVE».

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На встречу были приглашены и представители «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Ранее отношения МБХ и ФБК складывались нелинейно — от попыток совместных грантовых проектов в 2014 году до идеологических разногласий в 2019-м. Тогда Ходорковский не определился, будет ли он вообще помогать Навальному на выборах-2024.

О совместных проектах Навального и Ходорковского в предвыборный период RT также рассказывал бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

«Как мы будем вести себя тактически, к 2024 году будет видно. Мы можем поддержать Навального, можем вообще... отказаться от какого-либо взаимодействия в рамках выборов», — говорил Ходорковский в интервью 2019 года.

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Помимо «Открытой России», сторонников Навального может поддержать грузинское подразделение фонда Free Russia. Офисом FR в Тбилиси руководит бывший сотрудник «Эха Москвы» Егор Куроптев.

Free Russia Foundation основан в Вашингтоне в 2014 году группой русскоязычных эмигрантов. Возглавляет его общественница, экс-сотрудница Республиканского института Джона Маккейна Наталья Арно. 

Центр со смещением

По словам российского общественного деятеля и политолога Сергея Карнаухова, серия встреч в Грузии не что иное, как попытка создать новый зарубежный центр российской оппозиции.

«Существует хаб антироссийской деструктивной работы западных спецслужб: прибалтийский, польский, украинский. Теперь к нему добавляется грузинский, куда выехали более 40 соратников Навального», — пояснил политолог.

Как отмечает Карнаухов, появление антироссийского центра в Грузии может послужить угрозой Москве не только напрямую (как политическому центру страны), но и опосредованно, например влиянием на соседние регионы Южного Кавказа.  

«Эта деструктивная активность может распространиться, например, на Армению, где ситуация становится всё более нездоровой», — резюмировал Карнаухов.

Из Тбилиси в Вашингтон

Впрочем, одним из наиболее влиятельных сторонников Навального — Соединённым Штатам — поездка в Тбилиси не нужна: они продолжают активно поддерживать российских активистов из Вашингтона.

Так, функционеры из американского Фонда поддержки демократии (NED, финансируется конгрессом США) сообщили, что «находятся на связи» с Леонидом Волковым. Глава NED Карл Гершман заявил (как стало известно из разговора с ним пранкеров Вована и Лексуса), что фонд поддерживает российскую оппозицию, в частности её стратегию «умного голосования». (Пранкеры притворились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и её помощником. Полную запись беседы публиковал RT).

  • Глава NED Карл Гершман
  • globallookpress.com
  • © Katerina Sulova/CTK

Говоря о структурах Навального, спонсоры из NED пояснили, что делают ставку на журналистов-расследователей ФБК как на информаторов. Цель — получение сведений о дислокации российских войск.

«Посмотрите на дислокацию российской армии в стране и как она меняется со временем. И должны ли мы будем поднять этот вопрос с нашими главами ячеек, которые работают по группе Вагнера, и другими, которые отслеживают то, что делают официальные и неофициальные войска», — высказалась вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг.

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Комментируя в беседе с RT деятельность оппозиционеров, экс-начальник Управления правительственной информации РФ генерал-майор запаса Александр Михайлов выразил сомнение в том, что связи за рубежом усилят позиции Навального и его сторонников внутри России: сейчас не времена диссидентов, когда на волне попыток СССР сблизиться с Западом одобрение из-за границы в известной степени служило «охранной грамотой».

«Раньше понимали, что если среди внесистемной оппозиции в лице диссидентов будут какие-то скандалы, связанные со шпионажем, то вся идеология диссидентства рухнет. Сегодня же оппозиция стала более циничной. И противник стал более циничным, и работает он значительно грубее, чем раньше», — пояснил Михайлов.

Выборы в Госдуму

По словам близкого к ФБК источника, новая стратегия агитационной деятельности команды Навального в России предусматривает два основных направления.

Во-первых, это подготовка к «умному голосованию» на выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года. Во-вторых — вовлечение в протестную активность граждан, ранее мало интересовавшихся политикой или поддерживавших действующую власть.

  • Протестная акция в Москве, январь 2021 года
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

Для достижения обеих целей уже началась подготовка общественного мнения. Так, на сайте Навального всем пользователям, уволенным после участия в несанкционированных митингах или регистрации на сайте «умного голосования», предлагается записать видео и «предать происходящий беспредел максимальной огласке». Собранный материал планируется также распространять на страницах бенефициаров «умного голосования».

Параллельно идёт подготовка очередного несанкционированного митинга, который предполагается устроить летом, — в ответ на решение суда по фонду. Это отчасти подтверждает и экс-глава штабов Навального Леонид Волков. В своих стримах, отвечая на вопросы сторонников о протестных мероприятиях, он сообщает, что митинги начнутся в ответ на произвол власти, имея в виду решение по апелляции в деле об экстремизме.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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