Затишье перед Пасхой: В Донбассе готовится новое перемирие

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В Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о новом перемирии. Режим тишины начнет действовать накануне православной Пасхи.

Пасха и подводящие к ней дни могут стать периодом затишья в Донбассе. Так, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта подтвердили свое анонсированное ранее намерение ввести в регионе режим прекращения боевых действий в предпраздничные дни.

Перемирие начнет действовать с 00.01 по Москве 30 марта. Потенциально оно может и должно продолжаться бессрочно.

Тем не менее уже сейчас СМИ дали готовящемуся режиму тишины своеобразное неофициальное название "пасхального перемирия". В этом смысле ожидается, что оно продлится как минимум до 8 апреля - дня, когда православные верующие празднуют Пасху в 2018 году.

О факте подготовки перемирия сообщает ТАСС. Делается это со ссылкой на официальное коммюнике из Офиса специального представителя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени (совпадает с московским)", - цитирует издание текст документа.