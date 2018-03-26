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Затишье перед Пасхой: В Донбассе готовится новое перемирие
26 марта 2018, 13:09 • 50 • Политика
В Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о новом перемирии. Режим тишины начнет действовать накануне православной Пасхи.
Пасха и подводящие к ней дни могут стать периодом затишья в Донбассе. Так, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта подтвердили свое анонсированное ранее намерение ввести в регионе режим прекращения боевых действий в предпраздничные дни.
Перемирие начнет действовать с 00.01 по Москве 30 марта. Потенциально оно может и должно продолжаться бессрочно.
Тем не менее уже сейчас СМИ дали готовящемуся режиму тишины своеобразное неофициальное название "пасхального перемирия". В этом смысле ожидается, что оно продлится как минимум до 8 апреля - дня, когда православные верующие празднуют Пасху в 2018 году.
О факте подготовки перемирия сообщает ТАСС. Делается это со ссылкой на официальное коммюнике из Офиса специального представителя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе.
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