Затишье на политической арене Молдовы – надолго ли?

Что кроется за этим затишьем – тайные переговоры или осознание ситуации?

До президентских выборов в Молдавии ещё далеко – они назначены на 1 ноября 2020 года, однако молдавские политики решили, что начать предвыборную борьбу лучше заранее. Но после нескольких громких заявлений наступило неожиданное затишье. С чем оно связано – политологи трактуют по-разному.

При этом нужно учитывать, что никогда ранее предвыборная борьба не происходила в таких сложных политических и экономических условиях: разница в парламенте между правящей коалицией и оппозицией составляет 2 депутата, в государственном бюджете огромная дыра и нужно срочно найти финансы, чтобы дыру эту хотя бы немного прикрыть. Да и коронавирус пока никуда не делся – мало того, уже начали говорить о том, что рано отказались от многих карантинных ограничений.

На эпидемии пытается спекулировать оппозиция, но пока не очень успешно.

«Оппозиция пытается критиковать действия нынешнего Кабмина. Однако правительство достойно справилось с последствиями пандемии коронавируса в Молдове. Поэтому оппозиция будет искать другие способы, расставлять акценты на состоянии молдавской экономики»,

– считает политолог Ян Лисневский.

По его мнению, оппозиция своей критикой действий правительства во время эпидемии много потеряла в плане своего политического имиджа, поскольку всегда в таких сложных условиях работает формула: «критикуя – предлагай, предлагая – делай», оппозиция же только критиковала.

К тому же ответственность за распространение вируса во время многолюдных митингов ляжет на оппозицию, даже если на этих митингах политики предусмотрительно не появились, отметил Лисневский.

А политолог Роман Михэеш уверен, что сегодня всем политикам необходимо пересмотреть свою стратегию и вместе попытаться решить хотя бы часть экономических проблем.

Депутат-социалист Василий Боля предполагает, что оппозиция в настоящее время взяла паузу и ведёт переговоры насчёт нового правительства, в которое должны будут войти депутаты совершенно разных по политическим взглядам партий – PAS, DA, Pro-Moldova, «Шор» и ДПМ.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику не сомневается, что оппозиция правильно оценила свои потенциальные возможности и сделала выводы о том, что не справится с управлением страной в таких сложных условиях.

«Говорили, что сразу после чрезвычайной ситуации мы снимем правительство, придём и покажем, как надо управлять страной. И только потом подумали – а сможем ли? Даже назначить правительство не смогут, не то что страной управлять»,

– прокомментировал действия оппозиции премьер-министр в эфире телеканала TVC-21.

По его мнению, обещанный вотум недоверия так и остался на словах по той причине, что оппозиция решила не брать на себя ответственность за выход из кризиса.

А советник президента Молдовы Эрнест Варданян видит причину политического затишья в том, что идут переговоры между лидером группы Pro Moldova Андрианом Канду и главой ПДС Майей Санду. Тема переговоров – всё то же новое правительство. При этом цели у двух политиков слишком разные: у Санду – президентское кресло, у Канду – прекращение следствия по банковским махинациям.

«Однако проблема для «партнёров» заключается в том, что они друг другу не доверяют. Санду знает, что Канду хочет её обмануть, и наоборот. Остаётся также непонятным, как они будут вести себя по отношению друг к другу в случае объявления досрочных парламентских выборов»,

– пишет Варданян в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что речь не идёт о создании коалиции, а лишь о достижении общей цели, которая заключается в отставке правительства.

Хотя сама экс-премьер публично заявила о том, что «прежде чем заявлять о вотуме недоверия, следует задуматься, сможем ли мы сформировать новое правительство». По её словам получается, что для нового правительства просто нет необходимого количества «достойных людей».

Что же на самом деле кроется за временным затишьем на молдавской политической арене – увидим в ближайшем будущем. Вряд ли это затишье продлится долго – карантин в молдавском парламенте скоро закончится.