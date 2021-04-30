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Затею Зеленского по переговорам сочли абсурдом: "Нет даже необходимости"
30 апреля 2021, 03:05 • 55 • В мире
На Украине выразили сомнение по поводу задумки Зеленского провести переговоры с Путиным. По словам украинского политолога Романа Бессмертного, эта беседа неминуемо обернётся провалом. Он добавил, что на данный момент нет никакой необходимости в таких переговорах.
Украинский президент Владимир Зеленский выдвинул инициативу провести личную беседу с главой России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он намеревается обсудить Донбасс. Однако, как его поправили в России, по этому поводу украинскому лидеру стоит напрямую вести переговоры с руководителями народных республик Донбасса. Лидеры ДНР и ЛНР выразили готовность провести переговоры, однако сам Зеленский пошёл на попятную и вместо этого выдвинул идею провести переговоры с Путиным в Ватикане.
По мнению украинского политолога Романа Бессмертного, вся эта задумка Зеленского обернётся провалом. Он указал, что сейчас даже нет необходимости в проведении этой встречи, передают "Дни.ру".
Украинец также не преминул добавить, что само предложение лидера Незалежной о встрече наносит удар по "нормандскому формату" и демонстрирует недоверие к коллегам.
На этом фоне в Донбассе по-прежнему неспокойно. Как стало известно, вечером 28 апреля украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномётов.
Представители ДНР также рассказали, что украинские солдаты обстреляли северо-запад Горловки из 82-мм миномётов. Из подконтрольного Киеву посёлка Шумы было выпущено не менее шести мин. Кроме того, с украинской стороны применялось снайперское оружие, передаёт Донецкое агентство новостей.
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