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Затея Зеленского обречена на провал: Почему США не присоединятся к нормандскому формату
14 июля 2021, 01:45 • 10 • Политика
Владимир Зеленский высказался за участие США в переговорах в нормандском формате. Политолог Ищенко назвал причину, по которой план президента Украины обречён на провал.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании привлечь США к "нормандским" переговорам по Донбассу, но при этом признался, что ещё не говорил об этом с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему идея обречена на провал.
Зеленский заявил, что пока не знает, как остальные страны "нормандской четвёрки" отнесутся к его инициативе о присоединении США к нормандскому формату. Он подчеркнул, что Украина за, однако решение за главой Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.
Ростислав Ищенко напомнил, что Украина пыталась привлечь США к переговорам по Донбассу, ещё когда Штатами правил Барак Обама. Но главная проблема для Киева заключается в том, что у Вашингтона просто нет причин для поддержки Зеленского.
- указал политолог.
Он объяснил, что США и так фактически управляют Украиной. Поэтому им незачем сковывать себя какими-то дополнительными обязательствами в рамках нормандского формата.
- резюмировал Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.
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