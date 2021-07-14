Затея Зеленского обречена на провал: Почему США не присоединятся к нормандскому формату

Владимир Зеленский высказался за участие США в переговорах в нормандском формате. Политолог Ищенко назвал причину, по которой план президента Украины обречён на провал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании привлечь США к "нормандским" переговорам по Донбассу, но при этом признался, что ещё не говорил об этом с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему идея обречена на провал.

Зеленский заявил, что пока не знает, как остальные страны "нормандской четвёрки" отнесутся к его инициативе о присоединении США к нормандскому формату. Он подчеркнул, что Украина за, однако решение за главой Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

Ростислав Ищенко напомнил, что Украина пыталась привлечь США к переговорам по Донбассу, ещё когда Штатами правил Барак Обама. Но главная проблема для Киева заключается в том, что у Вашингтона просто нет причин для поддержки Зеленского.

Если бы они (США) хотели, приняли бы участие в нормандском формате ещё в процессе его создания, но они этого не сделали,

- указал политолог.

Он объяснил, что США и так фактически управляют Украиной. Поэтому им незачем сковывать себя какими-то дополнительными обязательствами в рамках нормандского формата.

Порошенко тоже пытался вовлечь Вашингтон в нормандский формат. Это традиционная украинская политика. С моей точки зрения, она нереализуема,

- резюмировал Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.