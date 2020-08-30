Затасканные мифы: русофобия как основа эстонской идентичности

Ряд министров правительства Эстонии, являющихся представителями консервативно-националистической партии EKRE, выступили с инициативой о сносе двух, по их мнению, символов советского времени – мемориального комплекса на Маарьямяги и столичного Горхолла.

Эти объекты в настоящее время находятся в весьма плачевном состоянии. И властям, действительно, нужно сделать выбор: либо вложить достаточно большие деньги в их восстановление, либо – разрушить окончательно. Из разных углов политического ринга звучат голоса как за уничтожение, так и против него. В частности, мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что коль оба объекта находятся на территории столицы Эстонии, то и окончательное решение будет вынесено властями города, а они против исчезновения этих памятников эпохи.

Небольшая историческая справка: мемориал Марьямяги был построен в память о Ледовом походе – операции по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и их переходу из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт, который был осуществлен в феврале – мае 1918 года. Горхолл, или как его называли ранее, Дворец культуры и спорта имени В. И. Ленина, был построен к открытию летней Олимпиады 1980 года и весьма гармонично вписался в береговую линию Таллина, но его советское прошлое является виной, не требующей доказательств. Не добавляет плюсов в его карму даже то обстоятельство, что в 1984 году создатели сооружения были награждены Государственной премией СССР. "Все нужно снести, чтобы убрать с наших глаз и стереть из памяти проклятое советское прошлое!", – кричат националисты. "Ах так! Тогда давайте сносить и Таллинский аэропорт, телебашню, Таллинский университет и многое другое!", – не менее громогласно отвечают им представители более трезвой точки зрения.

Если же слегка отстраниться от этой шумной истории, то мы даже невооруженным взглядом можем обнаружить, что это лишь очередное проявление хронической болезни эстонского общества – русофобии. Практически вся современная эстонская идентичность сформирована на ее основе и, по сути дела, существует лишь благодаря ей. Она, как вживленный чип, существует в мозгу любого правоверного эстонца и подспудно управляет всеми его делами и помыслами. Политические партии и движения приходят к власти, до сих пор используя затасканные до отвращения мифы о советской оккупации и российской угрозе. Именно она заставляет отказываться от сотрудничества, которое могло бы принести стране весьма значимые экономические дивиденды и обеспечить благополучие ее совсем не богатого населения. Русофобия превратила Эстонию в страну, буквально наводненную иностранными военными, которые рассматривают ее лишь как удобную площадку для военного, политического и экономического противостояния с Россией. И нет тому конца и края, и нет желания от этой болезни вылечиться, о чем, собственно, и свидетельствует наш рассказ.

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония