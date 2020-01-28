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Затаили обиду? Путина не пригласили в Польшу на 75-летие освобождения Освенцима

28 января 2020, 03:09  •  39 • В мире
Польские власти не пригласили президента России Владимира Путина на 75-летие освобождения концентрационного лагеря Освенцим. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В начале 2020 года ФСБ России рассекретила неприятные подробности о концлагере Освенцим. В частности, речь шла о деятельности набранных из заключённых охранников, среди которых были поляки. Оказалось, что они иногда устраивали даже большие зверства, чем немцы. Опубликованные материалы вызвали негативную реакцию польской стороны.
Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в торжественных мероприятиях к 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Польше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Выяснилось, что Путина не пригласили. Российскую сторону представит посол в Варшаве Сергей Андреев, передаёт РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин, опираясь на архивные документы, рассказал о том, что в 1938 году посол Польши Юзеф Липски поддержал идею Адольфа Гитлера, предлагавшего высылать евреев на уничтожение в Африку. Более того, дипломат призывал поставить лидеру нацистской Германии памятник.
"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - дал оценку этому Путин.
Президент России последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе. На пресс-конференции в декабре он сообщил о том, что готовится посвятить данной проблеме целую статью.
Позже появились рассекреченные архивы Минобороны и ФСБ, приуроченные к юбилею освобождения Варшавы и концлагеря Освенцим. Во втором случае речь шла о деятельности набранных из заключённых охранников, среди которых были поляки. Оказалось, что они иногда устраивали даже большие зверства, чем немцы. Это вызвало негативную реакцию польской стороны. Власти страны заявили, что никакого освобождения Варшавы вообще не было.

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